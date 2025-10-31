Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Châu Bùi hóa thân nàng công chúa tóc mây, sánh đôi bên 'chú tắc kè' Binz

Cộng đồng trẻ

Châu Bùi hóa thân nàng công chúa tóc mây, sánh đôi bên 'chú tắc kè' Binz

Dịp Halloween năm nay, cặp đôi Châu Bùi và Binz chọn hình tượng công chúa Rapunzel cùng tắc kè Pascal để hóa thân.

Trầm Phương
Còn nhớ mùa Halloween năm ngoái, Châu Bùi và Binz khiến fan vô cùng thích thú khi hóa thân thành Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca trong Hoàn Châu Cách Cách, thì năm nay, bộ đôi này lại lựa chọn hóa thân thành đôi bạn thân thiết nhất nhì Disney là Rapunzel và Pascal trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Tangled (Công chúa tóc mây).
Còn nhớ mùa Halloween năm ngoái, Châu Bùi và Binz khiến fan vô cùng thích thú khi hóa thân thành Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca trong Hoàn Châu Cách Cách, thì năm nay, bộ đôi này lại lựa chọn hóa thân thành đôi bạn thân thiết nhất nhì Disney là Rapunzel và Pascal trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Tangled (Công chúa tóc mây).
Với mái tóc vàng óng ả siêu dài, trang phục công chúa màu tím hồng đặc trưng, Châu Bùi hóa thân thành nàng Rapunzel xinh đẹp, mơ mộng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Với mái tóc vàng óng ả siêu dài, trang phục công chúa màu tím hồng đặc trưng, Châu Bùi hóa thân thành nàng Rapunzel xinh đẹp, mơ mộng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Nàng fashionista chia sẻ trong những dòng trạng thái đi kèm rằng cô rất yêu thích tính cách "đặc biệt, mạnh mẽ, tự do và rất chiến" của Rapunzel, điều này rất giống với biệt danh "Châu điên" mà mọi người thường gọi cô.
Nàng fashionista chia sẻ trong những dòng trạng thái đi kèm rằng cô rất yêu thích tính cách "đặc biệt, mạnh mẽ, tự do và rất chiến" của Rapunzel, điều này rất giống với biệt danh "Châu điên" mà mọi người thường gọi cô.
Trong loạt ảnh được tung ra, Châu Bùi đã tái hiện lại nhiều khoảnh khắc kinh điển của Rapunzel như đứng bên khung cửa sổ tháp cao với mái tóc dài buông lơi hay dùng chính mái tóc làm "dây đu" bay lượn trên không trung.
Trong loạt ảnh được tung ra, Châu Bùi đã tái hiện lại nhiều khoảnh khắc kinh điển của Rapunzel như đứng bên khung cửa sổ tháp cao với mái tóc dài buông lơi hay dùng chính mái tóc làm "dây đu" bay lượn trên không trung.
Nhân vật gây chú ý và bật cười nhiều nhất chính là rapper Binz trong tạo hình Pascal - chú tắc kè xanh lá cây đáng yêu, người bạn tri kỷ và luôn đồng hành cùng Rapunzel.
Nhân vật gây chú ý và bật cười nhiều nhất chính là rapper Binz trong tạo hình Pascal - chú tắc kè xanh lá cây đáng yêu, người bạn tri kỷ và luôn đồng hành cùng Rapunzel.
Trong bộ đồ hóa trang tắc kè toàn thân với khuôn mặt lém lỉnh, Binz hoàn toàn phá bỏ hình tượng "bad boy", cool ngầu thường thấy.
Trong bộ đồ hóa trang tắc kè toàn thân với khuôn mặt lém lỉnh, Binz hoàn toàn phá bỏ hình tượng "bad boy", cool ngầu thường thấy.
Châu Bùi tiết lộ, toàn bộ concept và việc Binz hóa thân thành Pascal đều được cô giữ bí mật đến phút cuối, tạo nên yếu tố bất ngờ cực lớn. Rapper Binz đã rất chịu chơi khi thể hiện mọi sắc thái của Pascal từ nằm nghỉ ngơi, chễm chệ trên đầu bạn gái, cho đến những biểu cảm hài hước, phụ họa cho "công chúa" của mình.
Châu Bùi tiết lộ, toàn bộ concept và việc Binz hóa thân thành Pascal đều được cô giữ bí mật đến phút cuối, tạo nên yếu tố bất ngờ cực lớn. Rapper Binz đã rất chịu chơi khi thể hiện mọi sắc thái của Pascal từ nằm nghỉ ngơi, chễm chệ trên đầu bạn gái, cho đến những biểu cảm hài hước, phụ họa cho "công chúa" của mình.
Sau bộ ảnh cổ tích ngọt ngào bên "chú tắc kè" Binz, Châu Bùi tiếp tục "chiêu đãi" người hâm mộ với một concept Halloween hoàn toàn đối lập khi cô chọn hóa thân thành người máy Thia trong bom tấn khoa học viễn tưởng - kinh dị Predator: Badlands (Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc).
Sau bộ ảnh cổ tích ngọt ngào bên "chú tắc kè" Binz, Châu Bùi tiếp tục "chiêu đãi" người hâm mộ với một concept Halloween hoàn toàn đối lập khi cô chọn hóa thân thành người máy Thia trong bom tấn khoa học viễn tưởng - kinh dị Predator: Badlands (Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc).
Châu Bùi đã tái hiện thành công nhân vật Thia, một thực thể robot nhân tạo do Weyland-Yutani tạo ra, với độ chân thực đến kinh ngạc. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là phần thân dưới của Thia bị mất, chỉ còn lại những chi tiết máy móc bị rách nát, lòi ra ngoài.
Châu Bùi đã tái hiện thành công nhân vật Thia, một thực thể robot nhân tạo do Weyland-Yutani tạo ra, với độ chân thực đến kinh ngạc. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là phần thân dưới của Thia bị mất, chỉ còn lại những chi tiết máy móc bị rách nát, lòi ra ngoài.
Bộ ảnh này đã nhận được "bão" lời khen từ cộng đồng mạng vì sự sáng tạo, táo bạo, pha trộn giữa yếu tố kinh dị, khoa học viễn tưởng và thời trang cao cấp. (Ảnh: Facebook Châu Bùi)
Bộ ảnh này đã nhận được "bão" lời khen từ cộng đồng mạng vì sự sáng tạo, táo bạo, pha trộn giữa yếu tố kinh dị, khoa học viễn tưởng và thời trang cao cấp. (Ảnh: Facebook Châu Bùi)
Trầm Phương
#Hóa thân Disney công chúa #Halloween phong cách fairy tale #Châu Bùi và Binz #Biến đổi hình tượng độc đáo #Chủ đề phim hoạt hình và khoa học viễn tưởng #Châu Bùi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT