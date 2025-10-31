Netizen hào hứng rủ nhau check-in với 'trái đất thu nhỏ' bên hồ Tây

Mô hình trái đất treo lơ lửng ở vườn hoa Lạc Long Quân (cạnh Hồ Tây, Hà Nội) khiến netizen vô cùng thích thú, rủ nhau đến check-in 'cháy máy'.
Mô hình trái đất treo lơ lửng ở vườn hoa Lạc Long Quân (cạnh Hồ Tây, Hà Nội) khiến netizen vô cùng thích thú, rủ nhau đến check-in 'cháy máy'.
Được vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2024, làng rau Trà Quế (Đà Nẵng) níu chân du khách bằng cảnh sắc xanh mướt, trải nghiệm làm nông dân thú vị.
Tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản, gian hàng Mercedes-Benz thu hút sự chú ý với mẫu SUV thuần điện mới - GLC EQ 400 4MATIC.
Bộ ảnh cosplay nhân vật phản diện Daki trong anime Thanh Gươm Diệt Quỷ đang gây sốt mạng xã hội nhờ sự đầu tư công phu và thần thái quyến rũ của người mẫu.
Á hậu Thụy Vân chia sẻ về chồng doanh nhân nhưng giấu mặt bạn đời. Mới đây, cô bất ngờ xác nhận chuyện sinh con thứ 2.
Tọa lạc ở miền Bắc nước Ý, dãy núi Dolomites là kiệt tác thiên nhiên được ví như “những nhà thờ đá khổng lồ”.
Không chỉ làm đẹp không gian sống, 4 loại cây cảnh này còn được tin mang lại may mắn, thu hút vượng khí và tài lộc cho gia chủ quanh năm.
Nhiều năm qua, khu vực quanh "Ao cá Bác Hồ" (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) bị lấn chiếm quây tôn dựng lều, sử dụng sai mục đích.
Lâm Minh gây ấn tượng mạnh với trang phục y tá rùng rợn, kết hợp phong cách cá tính và phù hợp không khí ma mị của lễ hội Halloween.
Số lượng hạn chế cùng với điều kiện khai thác khắc nghiệt và hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng là những yếu tố đẩy giá cua hoàng đế lên cao.
Trong vòng mười năm tới, 3 con giáp này sẽ được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân vây quanh, tài lộc cuồn cuộn đổ về, sự nghiệp và tình duyên nở rộ!
Núi Thành Đẳng (Quảng Ninh) cao hơn 1.000 m, là điểm trekking lý tưởng với cảnh sắc hoang sơ, biển mây bồng bềnh và tầm nhìn ôm trọn vùng đất mỏ.
Xuất hiện rạng rỡ trong bữa tiệc Halloween cùng hội bạn thân toàn sao nữ, Huyền Baby diện váy hai dây đỏ rực, lộ vòng 1 căng tràn quyến rũ.
Thế hệ mới của mẫu xe đua Lynk & Co 03 TCR được ra mắt vào năm 2023, với thiết kế cải tiến dựa trên phiên bản xe đường phố.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân thông minh, nhiệt huyết, tiền đồ rộng mở và có thể trở nên giàu có.
Địa điểm Tiên Nguyễn chụp ảnh cưới là căn biệt thự cổ bậc nhất London, được xây dựng từ năm 1895.
Sở hữu 1.093 bằng sáng chế, Thomas Edison có nhiều phát minh góp phần thay đổi cuộc sống của nhân loại. Dù vậy, ông vẫn có phát minh được đánh giá là thất bại.
"Phú bà" Sam khiến dân mạng trầm trồ khi tung bộ ảnh mừng sinh nhật với tone đỏ – trắng nổi bật. Cô vẫn trẻ trung và ngọt ngào chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi.
Nhân tiết trời thu nhẹ nhàng, hot girl Hà thành Lê Phương Anh đốn tim fan với bộ ảnh dạo quanh hồ Gươm đậm chất 'nàng thơ'.
Mùa hồng chín rộ, loại quả ngọt lành này không chỉ thơm ngon mà còn tăng đề kháng, bảo vệ tim mạch, mắt sáng và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.
Sau khi lên ngôi chỉ 29 ngày, Thái Xương Đế Chu Thường Lạc băng hà khi đang hoan lạc với cung nữ. Cuộc đời ông hoàng này khiến nhiều người bất ngờ.