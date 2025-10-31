Hà Nội

Netizen hào hứng rủ nhau check-in với 'trái đất thu nhỏ' bên hồ Tây

Cộng đồng trẻ

Mô hình trái đất treo lơ lửng ở vườn hoa Lạc Long Quân (cạnh Hồ Tây, Hà Nội) khiến netizen vô cùng thích thú, rủ nhau đến check-in 'cháy máy'.

Trầm Phương
Mới đây, một mô hình “Trái Đất thu nhỏ” có đường kính 7m được treo lơ lửng tại vườn hoa Lạc Long Quân (gần ngã tư Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn), thu hút đông đảo người dân đến xem và chụp ảnh check-in. (Ảnh: Lê Chi)
Được biết, đây là tác phẩm mô hình quả địa cầu mang tên Gaia, sử dụng hình ảnh bề mặt Trái Đất độ phân giải 120dpi từ NASA, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo, giúp công chúng trải nghiệm vẻ đẹp của hành tinh. (Ảnh: Lê Chi)
Mô hình quả địa cầu đường kính 7 mét này không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước mà còn ở độ chân thực và lung linh, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. (Ảnh: Lê Chi)
Được treo lơ lửng một cách độc đáo tại vườn hoa Lạc Long Quân, mô hình tạo nên một khung cảnh siêu thực, lãng mạn bên bờ Hồ Tây lộng gió. (Ảnh: Tổng hợp)
Không khó hiểu khi người dân và du khách đã "chen chân" đến đây để chụp ảnh, tạo ra những bức hình "triệu like" trên mạng xã hội. (Ảnh: Tổng hợp)
Sức hút của "Gaia" không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ và độc đáo. Mô hình này còn mang một sứ mệnh quan trọng, đó là lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức gìn giữ hành tinh xanh. (Ảnh: Tổng hợp)
Nhiều người bày tỏ sự "choáng ngợp" vì độ chân thực và lung linh của mô hình, cảm giác như đang đứng trước một vũ trụ thu nhỏ. (Ảnh: Tổng hợp)
Hình ảnh Trái Đất tràn đầy sự sống được treo lơ lửng đã khơi dậy mạnh mẽ ý thức về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. (Ảnh: Tổng hợp)
Không chỉ giới trẻ "sống ảo", nhiều gia đình cũng rủ nhau đến đây sau bữa tối để chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm, tạo thành một hoạt động giải trí ý nghĩa cho cả nhà. (Ảnh: Tổng hợp)
Nhiều người cũng đã chia sẻ các tip để có được bức ảnh đẹp sống ảo như chọn góc máy thấp, hay tạo dáng sao cho nghệ thuật. (Ảnh: Tổng hợp)
#Trái Đất thu nhỏ #Hồ Tây #Gaia #mô hình quả địa cầu #check-in #bảo vệ môi trường

