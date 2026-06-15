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Giải trí - Giới trẻ

Mạnh Quỳnh cảnh báo tài khoản giả mạo kêu gọi từ thiện

Mạnh Quỳnh khẳng định không sử dụng TikTok và không kêu gọi quyên góp, đồng thời cảnh báo khán giả trước các dấu hiệu lừa đảo trên mạng xã hội.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết xuất hiện tài khoản TikTok giả mạo tên tuổi của anh để kêu gọi từ thiện.

Nam ca sĩ khẳng định anh không sử dụng TikTok và không triển khai bất kỳ chương trình quyên góp nào. Mạnh Quỳnh khuyến cáo khán giả cần xác minh thông tin từ các kênh chính thức trước khi chuyển tiền hoặc tham gia đóng góp.

Anh cũng đề nghị mọi người kiểm tra tính xác thực của tài khoản, báo cáo các trang có dấu hiệu giả mạo với lý do "Giả mạo" hoặc "Lừa đảo", đồng thời lưu lại bằng chứng nếu phát hiện hành vi kêu gọi quyên góp đáng ngờ.

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Mạnh Quỳnh cảnh báo tài khoản giả mạo kêu gọi từ thiện. Ảnh: FB Mạnh Quỳnh.

Đây không phải lần đầu Mạnh Quỳnh cảnh báo về việc hình ảnh cá nhân bị lợi dụng trên mạng xã hội. Tháng 1/2026, nam ca sĩ từng cho biết nhiều trang Facebook, TikTok và YouTube sử dụng hình ảnh của anh để quảng cáo thuốc giảm cân hoặc cắt ghép vào những câu chuyện bịa đặt.

Theo chia sẻ của Mạnh Quỳnh, các nội dung này đều được thực hiện khi chưa có sự đồng ý của anh. Nam ca sĩ khẳng định: "Mạnh Quỳnh chưa từng nhận quảng cáo cho một thương hiệu nào".

Anh cho biết, luật sư đã lập vi bằng đối với các nội dung vi phạm để gửi cơ quan công an xử lý. Đồng thời, nam ca sĩ kêu gọi khán giả nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo sử dụng hình ảnh người nổi tiếng nhằm mục đích lừa đảo hoặc trục lợi.

Tình trạng mạo danh không chỉ xảy ra với Mạnh Quỳnh. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt cũng liên tiếp lên tiếng khi hình ảnh và giọng nói bị lợi dụng để quảng cáo hoặc bán hàng trái phép.

Tháng 5/2026, Nhã Phương phát đi thông báo chính thức về việc một số cá nhân, tổ chức sử dụng công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, giả mạo giọng nói của cô nhằm quảng cáo và bán hàng. Nữ diễn viên khẳng định không liên quan đến các sản phẩm được quảng bá từ những trang này, đồng thời cho biết sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp nếu tình trạng vi phạm tiếp diễn.

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Nhã Phương. Ảnh: FB Nhã Phương.

Diễn viên Cát Tường cũng lên tiếng khi hình ảnh và giọng nói của cô bị lợi dụng trong các nội dung quảng cáo trên mạng. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc vì bị sử dụng công nghệ AI để tạo video giả mạo, đồng thời kêu gọi khán giả hỗ trợ báo cáo những tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

Cát Tường cho biết đã chủ động nhắn tin cảnh báo những người hỏi mua hàng từ các trang giả nhằm hạn chế thiệt hại. Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ sự lo ngại trước tình trạng ngày càng nhiều đối tượng lợi dụng công nghệ để mạo danh người nổi tiếng.

Những cảnh báo liên tiếp từ Mạnh Quỳnh, Nhã Phương và Cát Tường cho thấy các hình thức giả mạo bằng AI và tài khoản mạng xã hội đang ngày càng tinh vi. Các nghệ sĩ đều khuyến cáo công chúng chỉ theo dõi những kênh chính thức, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền hoặc mua hàng trực tuyến.

Mời quý độc giả xem video: "Lợi dụng công nghệ Deepfake để mạo danh người nổi tiếng". Nguồn VTV.

#Mạnh Quỳnh #tài khoản giả mạo #từ thiện #lừa đảo #mạng xã hội #bảo vệ người nổi tiếng

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