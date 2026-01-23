[INFOGRAPHIC] MONO - Sơn Tùng M-TP tài năng, nổi tiếng

Là hai anh em ruột, MONO - Sơn Tùng M-TP đều khẳng định tài năng, nhanh chóng tạo dấu ấn và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trong làng nhạc Việt.
Xe tải chạy trên quốc lộ 49B, tới gần trường THPT Tố Hữu thì đâm vào nhiều xe đạp điện bên đường làm hai người chết tại chỗ.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, nhà sản xuất Hoàng Touliver tham dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi - Minh Hoàng.
Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tay trong tay song hành tại một sự kiện thời trang. Vân Dung tiết lộ hậu trường tập luyện cùng Tự Long cho chương trình Tết.
Giữa thời tiết lạnh đặc trưng của Sa Pa, Hoa hậu Giáng My khiến cộng đồng mạng “bùng nhiệt” khi tự tin khoe vóc dáng nuột nà trong bộ bikini đen liền thân.
Hơn ba thập kỷ gắn bó, “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức vẫn giữ trọn sự ngọt ngào trong hôn nhân.
Á hậu Phương Nhi - thiếu gia Minh Hoàng diện áo dài truyền thống trong lễ hằng thuận.
Cùng bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc cho biết, cô hạnh phúc khi thấy Phương Nhi tìm được bến đỗ bình yên.
Được biết đến với danh xưng 'á hậu học giỏi', Minh Nhàn theo đuổi phong cách gợi cảm, tôn lên vóc dáng.
Vợ chồng Hùng Thuận ngày càng gắn bó sau khi kết hôn. Những hình ảnh giản dị nhưng ngọt ngào của cặp đôi phần nào hé lộ cuộc sống hôn nhân bình yên hiện tại.
Ca sĩ Văn Mai Hương, rapper Pháo và ca sĩ LyLy cùng tham gia phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành.
Vợ đạo diễn Victor Vũ trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ. Midu và ông xã trao nhau ánh nhìn ngọt ngào trên chuyến bay từ Hàn Quốc về TP HCM.
Ở tuổi 40, diễn viên Lê Phương không chỉ vững vàng trong sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc.
Một studio và một nhiếp ảnh gia đăng tải những bức ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia.
Trịnh Thăng Bình là một trong những nghệ sĩ đa năng, ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên.
Diễn viên Quang Minh và Tăng Khánh Chi vừa khởi công xây nhà phố. Cặp đôi hiện tại có một cậu con trai chung.
Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ, ông không phải là 'vua hài đất Bắc'. Ông còn phủ nhận là đại gia.
Á hậu Thu Ngân nhận được lời khen từ chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút ở Miss Intercontinental.
Con gái “phú bà” Huyền Baby trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi mới 13 tuổi đã sở hữu chiều cao nổi bật cùng thần thái sang chảnh chuẩn tiểu thư.
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Ngọc Huyền của Thương ngày nắng về chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.
Sau 10 năm nhóm 365 tan rã, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Will và Isaac có nhiều dự án âm nhạc, phim ảnh và gameshow nổi bật.
Diễn viên nhí Bảo Nam đảm nhận vai cháu nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Mùi phở. Trước đó, cậu nhóc tham gia không ít phim truyền hình.