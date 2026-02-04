Hà Nội

Xã hội

Cơi nới thùng, tài xế và chủ xe ở Hà Nội bị phạt hơn 60 triệu đồng

CSGT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông.

Gia Đạt

Ngày 4/2, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt với ông L.N.T (SN 1963, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô tải cơi nới thành, thùng khi tham gia giao thông.

img-20260204-142923.jpg
Phương tiện vi phạm bị buộc hoán trả lại kết cấu ban đầu.

Ngoài ra, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt với chủ chiếc xe tải nêu trên là Công ty Cổ phần xây dựng B.V., do đã giao phương tiện cơi nới thành, thùng cho người khác điều khiển tham gia giao thông. Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng; chủ xe là doanh nghiệp sẽ bị phạt 58 triệu đồng.

Theo cảnh sát, khoảng 15h20 ngày 3/2, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 32, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện ô tô tải BKS 29C-619.xx có dấu hiệu cơi nới thành, thùng nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy, kích thước thùng xe tải nêu trên không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

img-20260204-142914.jpg
Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm.

Cũng trong chiều cùng ngày (4/2), trên tuyến đường Tân Hội (xã Đan Phượng), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ô tô tải BKS 36B-570.xx. Xe tải này vi phạm cơi nới thành, thùng. CSGT đã lập biên bản xử lý người điều khiển và chủ xe với tổng số tiền phạt 31,5 triệu đồng.

Trung tá Phạm Văn Luyến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, việc cơi nới thành, thùng xe nhằm tăng khả năng chở hàng hóa, thường vượt quá giới hạn cho phép theo thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Theo Trung tá Luyến, một số chủ xe còn gia cố thành, thùng, lắp đặt hệ thống thủy lực để nâng cao thùng xe, làm tăng thể tích hàng hóa chuyên chở. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện, dễ gây tai nạn.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe cần nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về tải trọng, kích thước thùng xe; không tự ý cơi nới, cải tạo phương tiện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

>>> Xem thêm video: Xe tải va chạm ô tô đầu kéo khiến nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
