Chuyện ly kỳ trong Lăng mộ Triệu Lăng ở Trung Quốc

Phát hiện lối đi bí mật tại Lăng mộ Triệu Lăng ở Thẩm Dương, các nhà khảo cổ suýt mất mạng. Chuyện gì đã xảy ra lúc đó?

Trong số rất nhiều lăng mộ hoàng gia thời nhà Thanh, một trong ba lăng mộ thoát khỏi nạn cướp phá là Lăng Triệu Lăng của Hoàng Thái Cực. Mặc dù Lăng Triệu Lăng không phải là lăng mộ xa hoa nhất, nhưng việc nó được bảo tồn đến ngày nay không phải do thiếu sức hấp dẫn hay bị đánh giá thấp về giá trị. Lý do có lẽ phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Ảnh: @Thiên Tân.

Từng có tin đồn rằng, Lăng Triệu Lăng chỉ là một lăng mộ giả, thậm chí là một lăng mộ trống rỗng. Tuy nhiên, lăng mộ này đột nhiên trở nên nổi tiếng do một sự cố kỳ lạ. Vào ngày mùa đông, một con cáo bí ẩn đã đi lạc vào khu vực lăng mộ, báo động cho nhân viên canh gác và suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của một thành viên trong nhóm khảo cổ.

Một giả thuyết cho rằng nhiều bảo vật trong Lăng mộ Triệu Lăng cũng được hỏa táng. Chính tin đồn này đã ngăn cản nhiều kẻ cướp lăng mộ hành động. Trên thực tế, lý do thực sự bởi Lăng mộ Triệu Lăng quá rộng lớn đến nỗi người ngoài chưa bao giờ tìm thấy lối vào cung điện dưới lòng đất, đó là lý do chính khiến nó vẫn chưa bị cướp phá.

Ngay cả trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, quân đội Nhật Bản đã nhiều lần cố gắng khai quật lăng mộ này, thậm chí còn dùng thuốc nổ để phá vỡ nó, nhưng cuối cùng đều thất bại. Lăng mộ Triệu Lăng vẫn ẩn sâu bên trong. Lối vào cung điện dưới lòng đất chỉ được phát hiện một cách vô tình bởi một con cáo.

Các nhân viên canh gác lăng mộ phát hiện một vật thể giống ngọn lửa di chuyển ở phía xa. Quan sát kỹ hơn, họ nhận ra đó là một con cáo đỏ. Trong cái lạnh của mùa đông, con cáo nổi bật hẳn lên. Các nhân viên cố gắng đuổi theo con cáo, nhưng nó nhanh nhẹn lao vào một hốc cây. Để dụ nó ra, một vài nhân viên bắt đầu đổ nước vào hốc cây. Điều đáng ngạc nhiên là, dù họ đổ bao nhiêu nước đi nữa, hốc cây dường như vẫn không đầy. Có người chăm chú lắng nghe ở lối vào, nhưng thậm chí không nghe thấy tiếng nước chảy xuống đất.

Các nhân viên trao đổi ánh mắt phấn khích. Liệu đây có phải là lối vào cung điện ngầm của Lăng mộ Triệu Lăng? Họ lập tức liên lạc với đội khảo cổ địa phương. Nhận thấy tính chất bất thường của phát hiện này, các nhà khảo cổ học tài ba đã vội vã đến hiện trường để chuẩn bị cho việc khai quật.

Là những nhà khảo cổ chuyên nghiệp, các biện pháp bảo vệ cần thiết vô cùng quan trọng. Theo dấu vết con cáo dẫn đường, ba nhà khảo cổ tiến vào hốc cây. Chẳng mấy chốc, họ phát hiện một đường hầm được xây bằng gạch và đá màu xanh. Càng đi sâu vào, đường hầm càng hẹp lại. Lúc đầu, họ có thể đi đứng thẳng, nhưng chẳng mấy chốc họ chỉ có thể bò. Chưa đầy 200 mét phía trước, đường đi của họ bị chặn bởi một vật thể không xác định. Chiếu đèn pha vào, ba người phát hiện ra đó là ba cột đá.

Tuy nhiên, do đường đi bị chặn, các nhà khảo cổ quyết định rút lui. Rốt cuộc, ai cũng biết rằng không khí trong lăng mộ sẽ dần loãng đi do bị niêm phong lâu ngày. Khi ba người quay trở lại, không khí càng trở nên loãng hơn, nếu họ không tuyệt vọng kêu cứu, họ có thể đã trở thành một phần trong Lăng mộ Triệu Lăng của Hoàng Thái Cực.

Sau đó, nhóm khảo cổ đã cố gắng vào lăng mộ lần thứ hai, nhưng vẫn không thể vượt qua đường hầm và hoàn thành việc khám phá cung điện ngầm. Do đó, tin đồn lan truyền rằng Lăng mộ Triệu Lăng đầy rẫy cạm bẫy và nhóm khảo cổ không dám hành động liều lĩnh. Hai sự việc này càng làm cho Lăng mộ Triệu Lăng trở nên bí ẩn hơn, bao trùm lăng mộ cổ này trong sự huyền bí.