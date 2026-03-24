Cận cảnh loài đại bàng khổng lồ hiếm nhất thế giới, chỉ có ở Philippines

Kho tri thức

Được mệnh danh là chúa tể bầu trời nhiệt đới, đại bàng Philippines là một trong những loài chim săn mồi hiếm và ấn tượng nhất hành tinh.

Sát thủ rừng già với ngoại hình kỳ lạ. Đại bàng Philippines (Pithecophaga jefferyi) sở hữu bộ lông xù dựng như bờm sư tử quanh đầu, tạo nên vẻ ngoài vừa oai vệ vừa khác biệt so với các loài đại bàng khác. Đôi mắt sắc lạnh cùng chiếc mỏ lớn cong mạnh giúp nó trở thành kẻ săn mồi đáng gờm. Ảnh: Pinterest.
Kích thước khổng lồ. Đại bàng Philippines có thể dài tới 1 mét với sải cánh rộng gần 2 mét, nằm trong số những loài đại bàng lớn nhất thế giới, đặc biệt nổi bật ở vùng rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Ảnh: Pinterest.
Loài đại bàng hiếm nhất thế giới. Đây là một trong những loài đại bàng bị đe dọa nghiêm trọng nhất, với số lượng ước tính chỉ còn vài trăm cá thể ngoài tự nhiên. Môi trường sống bị thu hẹp khiến chúng đứng bên bờ tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn đa dạng. Tên khoa học của loài từng mang ý nghĩa kẻ ăn khỉ, nhưng thực tế khẩu phần của chúng đa dạng hơn nhiều, bao gồm chim, sóc bay, rắn và các loài thú nhỏ sống trên cây. Ảnh: Pinterest.
Chung thủy đáng kinh ngạc. Chúng là loài chim sống một vợ một chồng và có thể gắn bó suốt đời. Mỗi cặp thường chỉ nuôi một con non trong suốt nhiều năm, cho thấy mức độ đầu tư nuôi con rất cao. Ảnh: Pinterest.
Chu kỳ sinh sản cực chậm. Một cặp đại bàng có thể mất từ 2 đến 3 năm mới nuôi xong một con non trưởng thành, khiến tốc độ phục hồi quần thể của loài này trở nên rất chậm. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quốc gia. Đại bàng Philippines được xem là loài chim quốc gia của Philippines, tượng trưng cho sức mạnh, lòng kiêu hãnh và sự độc lập của đất nước này. Ảnh: Pinterest.
Nỗ lực bảo tồn chạy đua với thời gian. Nhiều chương trình bảo tồn đã được triển khai, bao gồm nuôi sinh sản trong điều kiện kiểm soát và bảo vệ rừng nguyên sinh, nhưng thách thức từ nạn phá rừng và săn bắt trái phép vẫn còn rất lớn. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
