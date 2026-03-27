Vì sao hành tinh đỏ ngày càng quay nhanh hơn?

Sử dụng dữ liệu từ NASA, các nhà khoa học phát hiện hoạt động dưới lòng đất có thể làm tăng tốc quay của sao Hỏa.

Tâm Anh (TH)
Các nhà khoa học biết được sao Hỏa ngày càng quay nhanh hơn nhờ dữ liệu từ sứ mệnh InSight của NASA. Vòng xoay của hành tinh này tăng tốc mỗi năm khoảng 4 mili giây góc. Điều này khiến mỗi ngày trên sao Hỏa ngắn đi 1/1.000 giây. Nguyên nhân dẫn đến điều này là một bí ẩn lớn. Ảnh: NASA, modifications by Seddon, Public domain, via Wikimedia Commons.
Một nghiên cứu mới được công bố ngày 18/2 cho thấy lý do khiến hành tinh đỏ ngày càng quay nhanh hơn có thể nằm sâu dưới lòng đất, nơi một luồng đá nổi khổng lồ có thể đang chuyển động bên dưới lớp vỏ của sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL/USGS.
Luồng khí kỳ lạ này có thể giúp giải thích không chỉ tốc độ quay nhanh hơn của sao Hỏa mà còn cả cách hành tinh này giữ nhiệt địa chất lâu hơn nhiều so với dự kiến. Ảnh: NASA/JPL/USGS.
“Bề mặt sao Hỏa rất cổ xưa và thể hiện tất cả những quá trình phức tạp nhưng phần lớn chưa được hiểu rõ mà tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu làm sáng tỏ bằng cách kết hợp nghiên cứu bên trong và trên bề mặt”, Bart Root, trợ lý giáo sư về thám hiểm hành tinh tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Ảnh: Robert Citron/UC Berkeley.
Theo tác giả Bart Root, việc hiểu về sao Hỏa sẽ giúp có thêm hiểu biết về Hệ Mặt trời của chúng ta. Ảnh: Robert Citron/UC Berkeley.
Sao Hỏa có một số núi lửa và dãy núi lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Điều này là do dung nham từ các núi lửa hoạt động cổ đại của sao Hỏa chỉ nằm yên ở đó, tích tụ lại và tạo nên những cấu trúc lớn hơn nhiều theo thời gian. Điều này dẫn đến sự hình thành của vùng Tharsis - một khu vực trải dài 6.000 km trên bề mặt hành tinh đỏ với nhiều núi lửa lớn. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin/A. Valantinas.
Năm 2018, NASA đã phóng tàu đổ bộ InSight lên sao Hỏa để hiểu rõ hơn về cấu tạo bên trong của hành tinh đỏ, bao gồm giúp khám phá thêm về các núi lửa. Trong nhiều năm, tàu đổ bộ InSight đã nghiên cứu cấu tạo bên trong của Sao Hỏa, cung cấp cho các nhà khoa học ước tính trực tiếp về độ dày của lớp vỏ. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin.
Sử dụng dữ liệu từ tàu InSight, nhóm nghiên cứu của tác giả Bart Root đã chạy các mô phỏng máy tính để kiểm tra xem loại cấu trúc nào có thể giải thích tại sao khu vực núi lửa lại chiếm ưu thế ở một phía của sao Hỏa. Các mô hình đó chỉ ra một luồng vật chất nhẹ bất thường, được gọi là "dị thường khối lượng âm", hay thứ gì đó có mật độ thấp hơn đá bao quanh nó, trong lớp phủ bên dưới khu vực Tharsis. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin.
Theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng bất thường này có thể giải thích tại sao vùng Tharsis lại trở nên rộng lớn và có nhiều núi lửa như vậy. Điều này cũng có thể báo hiệu rằng, hoạt động núi lửa mới trên sao Hỏa có thể xảy ra trong tương lai. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin.
Các chuyên gia nỗ lực nghiên cứu sâu hơn nhằm xác định xem liệu luồng vật chất nhẹ bất thường có liên quan tới tốc độ quay ngày càng nhanh hơn của sao Hỏa hay không. Ảnh: news.mit.edu.
