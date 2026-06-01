SOS: 15.800 tấn rác thải vũ trụ lao đi với tốc độ 28.000 km/giờ

Một thảm họa thầm lặng có khả năng cắt đứt liên lạc của nhân loại với vũ trụ, đang âm thầm hình thành ở độ cao hàng chục nghìn km phía trên đầu chúng ta.

Thiên Đăng - (Theo QQ)

Theo đài RT của Nga, các kỹ sư và nhà khoa học hàng không vũ trụ từ nhiều quốc gia gần đây đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng: Đó là việc quỹ đạo Trái đất đang trở nên cực kỳ tắc nghẽn do các mảnh vỡ không gian tốc độ cao. Điều đáng báo động nhất là, ngay cả khi nhân loại hoàn toàn ngừng tất cả các vụ phóng tên lửa, cuộc khủng hoảng mảnh vỡ không gian cũng sẽ không dừng lại; trên thực tế, nó sẽ tiếp tục tồi tệ hơn.

Rác thải vũ trụ đã vượt quá 15.800 tấn Ảnh: @QQ.

Theo dữ liệu từ mạng lưới giám sát của Mỹ, hiện có hơn 33.000 mảnh vụn đang quay quanh Trái đất. Những mảnh vụn này di chuyển với tốc độ không tưởng, lên tới 28.000 km/giờ. Với tốc độ cực cao như vậy, ngay cả mảnh vụn nhỏ nhất cũng có sức phá hủy khủng khiếp, có thể xuyên thủng tàu vũ trụ, vệ tinh và thậm chí cả trạm vũ trụ của con người ngay lập tức.

Theo thống kê, tổng trọng lượng của những mảnh vỡ không gian này vượt quá 15.800 tấn, tương đương với trọng lượng của khoảng 40 máy bay chở khách cỡ lớn bị rơi và vỡ thành hàng ngàn mảnh bay với tốc độ cao trên quỹ đạo.

Trong số 33.269 vật thể hiện đang được theo dõi, có 12.550 vật thể là mảnh vỡ thực sự (bao gồm mảnh vỡ tên lửa, vệ tinh hết hạn sử dụng và mảnh vỡ vụ nổ), trong khi 17.682 vật thể là vệ tinh đang hoạt động.

Tuy nhiên, lượng mảnh vỡ hiện tại chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Mối nguy hiểm chết người nhất nằm ở việc kích hoạt "Hội chứng Kessler" - một hiệu ứng domino. Mỗi vụ va chạm giữa mảnh vỡ và vệ tinh sẽ tạo ra hàng trăm mảnh vỡ mới, đến lượt chúng lại va chạm với các vật thể khác, tạo ra hàng ngàn mảnh vỡ khác nữa. Một khi vòng luẩn quẩn này bắt đầu, cuối cùng nó sẽ làm tê liệt toàn bộ quỹ đạo Trái đất.

Kỹ sư khí động học Emily Sachs thuộc Đại học Bath chỉ ra một thực tế đáng kinh ngạc: "Nguy hiểm không chỉ nằm ở số lượng mảnh vỡ, mà còn ở mật độ và vận tốc của chúng. Ngay cả khi chúng ta quyết định ngừng vĩnh viễn tất cả các vụ phóng tên lửa, mức độ mảnh vỡ vẫn sẽ tiếp tục tăng lên vì các vụ va chạm hiện tại và sự tan rã của các vật thể hiện có tạo ra mảnh vỡ mới nhanh hơn nhiều so với tốc độ mảnh vỡ cũ quay trở lại khí quyển và bốc cháy”.

Tệ hơn nữa, khi các mảnh vỡ này quay trở lại bầu khí quyển Trái đất và bốc cháy, các kim loại như nhôm, đồng và lithi sẽ bay hơi, biến thành các hạt mịn lơ lửng trong tầng khí quyển phía trên. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, những hạt này có thể ảnh hưởng đến thành phần hóa học của khí quyển và thậm chí làm tổn hại tầng ozon.

Nguy cơ xảy ra thảm họa này có thể "giam cầm" nhân loại trên Trái Đất, vì thế các chính phủ, cơ quan vũ trụ và các công ty tư nhân đang lao vào cuộc chạy đua công nghệ liên tục để làm sạch không gian trước khi quá muộn.

Trung Quốc phát triển công nghệ sản xuất nước tại chỗ trên Mặt Trăng

Trung Quốc đã nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất nước từ đất mặt trăng và hydro nội sinh, mở ra cơ hội mới cho thám hiểm và xây dựng căn cứ.

Các nghiên cứu thám hiểm Mặt Trăng trước đây, chẳng hạn như những nghiên cứu được thực hiện bởi các sứ mệnh Apollo và Chang'e 5, đã tiết lộ lượng nước trên Mặt Trăng cực kỳ thấp, chỉ từ 0,0001% đến 0,02%. Vì thế, việc khai thác và sử dụng nước tại chỗ vẫn là một thách thức lớn.


Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã phát triển một phương pháp mới để sản xuất một lượng lớn nước thông qua phản ứng giữa đất mặt trăng và hydro nội sinh. Ảnh: @PHYS.
Trồng rau trên Mặt Trăng và sao Hỏa sẽ thế nào?

Trồng rau trên Mặt Trăng có dễ hơn trên Sao Hỏa không? Nghiên cứu mới hé lộ sự thật đầy thú vị, hấp dẫn.

Từ lâu, sao Hỏa đã được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc sinh sống của con người trong tương lai. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học gần đây đã bất ngờ phát hiện ra rằng, đất mặt trăng có thể phù hợp hơn đất sao Hỏa để trồng trọt.

Vốn dĩ, các nhà khoa học trước đây đã thử nghiệm nhiều phương pháp trồng trọt trong không gian, chẳng hạn như thủy canh (trồng trực tiếp trong nước) và khí canh (sử dụng chất dinh dưỡng được phun sương từ không khí), nhưng những phương pháp này quá tốn kém. Do đó, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu khám phá các phương pháp truyền thống hơn, sử dụng trực tiếp đất mặt trăng và sao Hỏa để canh tác.

Giải mã Hệ thống cứu hộ thám hiểm Mặt Trăng mới

Hệ thống cứu hộ thám hiểm Mặt Trăng mới cung cấp cảnh báo và theo dõi vị trí cho các phi hành gia.

Trong quá trình thực hiện sứ mệnh Artemis lên Mặt Trăng, mục tiêu là thiết lập một căn cứ lâu dài cho con người. Tuy nhiên, vị trí xa xôi của nó có thể khiến các phi hành gia gặp phải những tình huống rủi ro cao.

Do đó, các nhà khoa học từ Đại học Nam Úc (UniSA) đã đề xuất một hệ thống cứu hộ được thiết kế đặc biệt cho các sứ mệnh lên Mặt Trăng, được thiết kế để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, nhằm cung cấp cảnh báo an toàn cho phi hành gia, báo cáo sự cố và theo dõi vị trí trong trường hợp gặp nạn.

