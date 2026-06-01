SOS: 15.800 tấn rác thải vũ trụ lao đi với tốc độ 28.000 km/giờ

Một thảm họa thầm lặng có khả năng cắt đứt liên lạc của nhân loại với vũ trụ, đang âm thầm hình thành ở độ cao hàng chục nghìn km phía trên đầu chúng ta.

Theo đài RT của Nga, các kỹ sư và nhà khoa học hàng không vũ trụ từ nhiều quốc gia gần đây đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng: Đó là việc quỹ đạo Trái đất đang trở nên cực kỳ tắc nghẽn do các mảnh vỡ không gian tốc độ cao. Điều đáng báo động nhất là, ngay cả khi nhân loại hoàn toàn ngừng tất cả các vụ phóng tên lửa, cuộc khủng hoảng mảnh vỡ không gian cũng sẽ không dừng lại; trên thực tế, nó sẽ tiếp tục tồi tệ hơn.

Rác thải vũ trụ đã vượt quá 15.800 tấn Ảnh: @QQ.

Theo dữ liệu từ mạng lưới giám sát của Mỹ, hiện có hơn 33.000 mảnh vụn đang quay quanh Trái đất. Những mảnh vụn này di chuyển với tốc độ không tưởng, lên tới 28.000 km/giờ. Với tốc độ cực cao như vậy, ngay cả mảnh vụn nhỏ nhất cũng có sức phá hủy khủng khiếp, có thể xuyên thủng tàu vũ trụ, vệ tinh và thậm chí cả trạm vũ trụ của con người ngay lập tức.

Theo thống kê, tổng trọng lượng của những mảnh vỡ không gian này vượt quá 15.800 tấn, tương đương với trọng lượng của khoảng 40 máy bay chở khách cỡ lớn bị rơi và vỡ thành hàng ngàn mảnh bay với tốc độ cao trên quỹ đạo.

Trong số 33.269 vật thể hiện đang được theo dõi, có 12.550 vật thể là mảnh vỡ thực sự (bao gồm mảnh vỡ tên lửa, vệ tinh hết hạn sử dụng và mảnh vỡ vụ nổ), trong khi 17.682 vật thể là vệ tinh đang hoạt động.

Tuy nhiên, lượng mảnh vỡ hiện tại chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Mối nguy hiểm chết người nhất nằm ở việc kích hoạt "Hội chứng Kessler" - một hiệu ứng domino. Mỗi vụ va chạm giữa mảnh vỡ và vệ tinh sẽ tạo ra hàng trăm mảnh vỡ mới, đến lượt chúng lại va chạm với các vật thể khác, tạo ra hàng ngàn mảnh vỡ khác nữa. Một khi vòng luẩn quẩn này bắt đầu, cuối cùng nó sẽ làm tê liệt toàn bộ quỹ đạo Trái đất.

Kỹ sư khí động học Emily Sachs thuộc Đại học Bath chỉ ra một thực tế đáng kinh ngạc: "Nguy hiểm không chỉ nằm ở số lượng mảnh vỡ, mà còn ở mật độ và vận tốc của chúng. Ngay cả khi chúng ta quyết định ngừng vĩnh viễn tất cả các vụ phóng tên lửa, mức độ mảnh vỡ vẫn sẽ tiếp tục tăng lên vì các vụ va chạm hiện tại và sự tan rã của các vật thể hiện có tạo ra mảnh vỡ mới nhanh hơn nhiều so với tốc độ mảnh vỡ cũ quay trở lại khí quyển và bốc cháy”.

Tệ hơn nữa, khi các mảnh vỡ này quay trở lại bầu khí quyển Trái đất và bốc cháy, các kim loại như nhôm, đồng và lithi sẽ bay hơi, biến thành các hạt mịn lơ lửng trong tầng khí quyển phía trên. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, những hạt này có thể ảnh hưởng đến thành phần hóa học của khí quyển và thậm chí làm tổn hại tầng ozon.

Nguy cơ xảy ra thảm họa này có thể "giam cầm" nhân loại trên Trái Đất, vì thế các chính phủ, cơ quan vũ trụ và các công ty tư nhân đang lao vào cuộc chạy đua công nghệ liên tục để làm sạch không gian trước khi quá muộn.