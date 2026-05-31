Trung Quốc phát triển công nghệ sản xuất nước tại chỗ trên Mặt Trăng

Trung Quốc đã nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất nước từ đất mặt trăng và hydro nội sinh, mở ra cơ hội mới cho thám hiểm và xây dựng căn cứ.

Các nghiên cứu thám hiểm Mặt Trăng trước đây, chẳng hạn như những nghiên cứu được thực hiện bởi các sứ mệnh Apollo và Chang'e 5, đã tiết lộ lượng nước trên Mặt Trăng cực kỳ thấp, chỉ từ 0,0001% đến 0,02%. Vì thế, việc khai thác và sử dụng nước tại chỗ vẫn là một thách thức lớn.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu của GS Wang Junqiang tại Viện Công nghệ và Kỹ thuật Vật liệu Ninh Ba (NIMTE) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, gần đây đã phát triển một phương pháp mới để sản xuất một lượng lớn nước thông qua phản ứng giữa đất Mặt Trăng với hydro nội sinh.

Theo các báo cáo, sứ mệnh Chang'e 5 năm 2020 đã mang về các mẫu đá từ bề mặt Mặt Trăng, chứa các tinh thể có "hydrat", đặt nền tảng cho việc con người thăm dò tài nguyên và xây dựng căn cứ. GS Wang Junqiang cho biết: "Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng các mẫu đất mặt trăng để cố gắng tìm cách tạo ra nước trên Mặt Trăng”.

Nghiên cứu cho thấy rằng, khi đất mặt trăng được nung nóng đến trên 926 độ C dưới tác động của gương lõm, 1g đất mặt trăng nóng chảy có thể tạo ra 51-76 miligam nước. Nói cách khác, 1 tấn đất mặt trăng có thể tạo ra hơn 50kg nước, tương đương với 100 chai nước uống 500 ml, đủ dùng cho 50 người trong một ngày.

Khám phá này của nhóm nghiên cứu Trung Quốc cũng cung cấp thêm manh mối để thăm dò tài nguyên nước trên Mặt Trăng và xây dựng trạm nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.