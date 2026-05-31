Trung Quốc phát triển công nghệ sản xuất nước tại chỗ trên Mặt Trăng

Trung Quốc đã nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất nước từ đất mặt trăng và hydro nội sinh, mở ra cơ hội mới cho thám hiểm và xây dựng căn cứ.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Các nghiên cứu thám hiểm Mặt Trăng trước đây, chẳng hạn như những nghiên cứu được thực hiện bởi các sứ mệnh Apollo và Chang'e 5, đã tiết lộ lượng nước trên Mặt Trăng cực kỳ thấp, chỉ từ 0,0001% đến 0,02%. Vì thế, việc khai thác và sử dụng nước tại chỗ vẫn là một thách thức lớn.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã phát triển một phương pháp mới để sản xuất một lượng lớn nước thông qua phản ứng giữa đất mặt trăng và hydro nội sinh. Ảnh: @PHYS.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu của GS Wang Junqiang tại Viện Công nghệ và Kỹ thuật Vật liệu Ninh Ba (NIMTE) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, gần đây đã phát triển một phương pháp mới để sản xuất một lượng lớn nước thông qua phản ứng giữa đất Mặt Trăng với hydro nội sinh.

Theo các báo cáo, sứ mệnh Chang'e 5 năm 2020 đã mang về các mẫu đá từ bề mặt Mặt Trăng, chứa các tinh thể có "hydrat", đặt nền tảng cho việc con người thăm dò tài nguyên và xây dựng căn cứ. GS Wang Junqiang cho biết: "Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng các mẫu đất mặt trăng để cố gắng tìm cách tạo ra nước trên Mặt Trăng”.

Nghiên cứu cho thấy rằng, khi đất mặt trăng được nung nóng đến trên 926 độ C dưới tác động của gương lõm, 1g đất mặt trăng nóng chảy có thể tạo ra 51-76 miligam nước. Nói cách khác, 1 tấn đất mặt trăng có thể tạo ra hơn 50kg nước, tương đương với 100 chai nước uống 500 ml, đủ dùng cho 50 người trong một ngày.

Khám phá này của nhóm nghiên cứu Trung Quốc cũng cung cấp thêm manh mối để thăm dò tài nguyên nước trên Mặt Trăng và xây dựng trạm nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Kho tri thức

NASA phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro từ bụi Mặt trăng

Bụi Mặt trăng đang trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với việc thám hiểm không gian. Vì vậy, NASA đang phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro.

Chương trình Artemis của NASA đặt mục tiêu đưa các phi hành gia đầu tiên trở lại Mặt trăng vào năm 2030 và thiết lập các khu định cư và cơ sở hạ tầng lâu dài tại lưu vực Nam Cực-Aitken trên Mặt trăng, hướng tới sự sinh sống lâu dài của con người ngoài Trái Đất.

Tuy nhiên, nhiều thách thức vẫn còn tồn tại, lớn nhất là bụi Mặt Trăng, có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thiết bị và máy móc của các phi hành gia. Vì vậy, NASA hiện đang phát triển các công nghệ để giảm thiểu sự tích tụ bụi Mặt Trăng.

Kho tri thức

Bí ẩn hiện tượng lần đầu tiên ghi nhận ở sao Hỏa

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA lần đầu tiên ghi nhận hiệu ứng Zwan-Wolf trong bầu khí quyển của sao Hỏa.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, tàu vũ trụ MAVEN - đang làm nhiệm vụ khảo sát tầng khí quyển trên, tầng điện ly và từ quyển của sao Hỏa - đã lần đầu tiên ghi nhận một hiện tượng độc đáo gọi là "hiệu ứng Zwan-Wolf".

"Khi nghiên cứu dữ liệu MAVEN, tôi đột nhiên nhận thấy một số dao động rất thú vị. Tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại có hiệu ứng như thế này. Bởi vì nó chưa từng được quan sát thấy trong bầu khí quyển của một hành tinh nào trước đây”, tác giả chính của nghiên cứu, TS Christopher Fowler từ Đại học West Virginia (Mỹ) cho biết.

Kho tri thức

Tàu thăm dò Perseverance phân tích đá Kenmore ngay trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã khoan và phân tích một loại đá đặc biệt có tên "Kenmore" nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về việc liệu môi trường sao Hỏa cổ đại có từng phù hợp cho sự sống?

Theo Tạp chí SPACE dẫn tin, tàu thăm dò Perseverance đã sử dụng các công cụ mài mòn tiên tiến để cạo bỏ lớp bị phong hóa trên bề mặt tảng đá Kenmore, làm lộ ra các lớp đá nguyên sơ không bị ảnh hưởng bởi gió, bức xạ và bụi. Quá trình này, kết hợp giữa mài cơ học và làm sạch bằng luồng khí nitơ, cho phép các nhà khoa học quan sát kỹ cấu trúc và thành phần bên trong của tảng đá sao Hỏa.

