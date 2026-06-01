Loài côn trùng kỳ lạ dành cả đời dưới nước để bay một lần rồi chết

Chỉ sống vài giờ sau khi trưởng thành, thiêu thân là một trong những nhóm côn trùng có vòng đời kỳ lạ nhất hành tinh.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ephemeroptera, thường được gọi là thiêu thân hay phù du, là nhóm côn trùng khiến con người vừa tò mò vừa ám ảnh từ hàng ngàn năm nay. Tên khoa học “Ephemeroptera” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, mang ý nghĩa “đôi cánh ngắn ngủi”, phản ánh chính xác cuộc đời chóng vánh của chúng. Ở nhiều loài, cá thể trưởng thành chỉ tồn tại từ vài giờ đến vài ngày trước khi chết.

Ảnh: ssec.si

Điều đặc biệt là phần lớn cuộc đời của thiêu thân thực ra diễn ra dưới nước. Ấu trùng của chúng sống trong sông, hồ và suối sạch từ vài tháng đến vài năm, âm thầm bò dưới đáy bùn hoặc bám vào đá để ăn tảo và mảnh hữu cơ. Trong giai đoạn này, chúng hô hấp bằng mang nằm dọc hai bên cơ thể, trông gần giống sinh vật thủy sinh cổ đại hơn là côn trùng bay.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khi đến thời điểm thích hợp, hàng triệu con thiêu thân có thể đồng loạt lột xác và bay lên khỏi mặt nước. Hiện tượng này đôi khi tạo nên những “đám mây côn trùng” khổng lồ đến mức xuất hiện trên radar thời tiết. Tại một số nơi ở Mỹ hay châu Âu, xác thiêu thân dày đặc trên cầu và đường phố từng khiến mặt đường trơn trượt như có tuyết rơi.

Ảnh: hun-ren

Thiêu thân trưởng thành có ngoại hình rất đặc trưng: thân mảnh mai, đôi cánh mỏng dựng đứng và hai hoặc ba sợi đuôi dài phía sau. Khác với nhiều loài côn trùng khác, chúng gần như không ăn khi trưởng thành. Bộ phận miệng của nhiều loài bị tiêu giảm, vì mục đích duy nhất của giai đoạn cuối đời là sinh sản. Sau khi giao phối và đẻ trứng xuống nước, chúng nhanh chóng chết đi.

Một trong những điểm kỳ lạ nhất của Ephemeroptera là chúng là nhóm côn trùng duy nhất còn tồn tại có giai đoạn “subimago” — trạng thái trung gian giữa ấu trùng và trưởng thành hoàn chỉnh. Nghĩa là chúng còn lột xác thêm một lần nữa ngay cả khi đã có cánh và biết bay, điều rất hiếm trong thế giới côn trùng.

Dù có tuổi thọ ngắn ngủi, thiêu thân lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ sinh thái nước ngọt. Ấu trùng của chúng là nguồn thức ăn cho cá, chim và nhiều sinh vật khác. Đồng thời, vì rất nhạy cảm với ô nhiễm, sự hiện diện của thiêu thân thường được dùng để đánh giá chất lượng môi trường nước. Những con suối có nhiều thiêu thân thường là nơi nước sạch và giàu oxy.

Con người từ lâu đã xem thiêu thân như biểu tượng của sự mong manh và thoáng chốc. Trong văn học phương Tây, từ “ephemeral” — nghĩa là phù du, ngắn ngủi — cũng bắt nguồn từ tên gọi của chúng. Nhưng nghịch lý ở chỗ, dù mỗi cá thể chỉ sống rất ngắn, cả bộ Ephemeroptera đã tồn tại trên Trái Đất hơn 300 triệu năm, lâu đời hơn cả khủng long.

Kho tri thức

Sinh vật nhìn như con lai của mèo và linh cẩu, chỉ có ở châu Phi

Mang bộ lông đốm vằn như pha trộn giữa mèo, linh cẩu và gấu mèo, cầy hương châu Phi là một trong những động vật kỳ lạ nhất lục địa đen.

Cầy hương châu Phi, tên khoa học Civettictis civetta, là loài thú ăn đêm thuộc họ Cầy, phân bố rộng ở vùng hạ Sahara của châu Phi. Với thân hình dài, mõm nhọn, đuôi sọc đen trắng và chiếc bờm dựng dọc sống lưng, cầy hương châu Phi trông như sinh vật bước ra từ một bản phác thảo tưởng tượng của thiên nhiên.

Kho tri thức

Từ Aztec cổ đại đến Tây Nguyên: Hành trình kỳ diệu của quả bơ

Từ món guacamole Mexico đến ly sinh tố quen thuộc ở Việt Nam, quả bơ đã trở thành một “ngôi sao toàn cầu” của thế giới thực vật.

Cây bơ, tên khoa học Persea americana, có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và miền nam Mexico, nơi con người đã trồng nó từ hàng nghìn năm trước. Người Aztec cổ đại gọi quả bơ là “ahuacatl”, một từ vừa mang nghĩa “quả bơ” vừa có nghĩa khá hài hước là “tinh hoàn”, có lẽ vì hình dáng đặc trưng của loại quả này. Từ ấy sau này dần biến đổi thành “avocado” trong tiếng Anh hiện đại.

Kho tri thức

Hóa thạch hơn 540 triệu tuổi hé lộ bất ngờ về sự sống sơ khai trên Trái đất

Theo nghiên cứu mới, các chuyên gia cho biết các hóa thạch hơn 540 triệu tuổi tìm thấy ở Brazil chứa thông tin quý giá về những vi sinh vật khổng lồ cổ đại.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Gondwana Research, nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi TS Bruno Becker-Kerber từ Đại học São Paulo (Brazil) và Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố đã tìm được hóa thạch của những sinh vật "làm thay đổi hiểu biết của các nhà khoa học về sự sống sơ khai trên Trái đất".

Nhóm chuyên gia bắt tay vào nghiên cứu từ những vi hóa thạch được thu thập từ tầng địa chất Tamengo ở Brazil. Đó là những tảng đá được hình thành trong môi trường biển nông dọc theo thềm lục địa trong giai đoạn cuối cùng của quá trình hình thành siêu lục địa phương Nam Gondwana.

