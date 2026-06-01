NASA 'giải mã' loạt tiếng nổ bí ẩn vang lên ở Mỹ

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, một thiên thạch đã lao vào khí quyển Trái Đất rồi vỡ tung trên bầu trời, tạo ra tiếng nổ lớn tại nhiều khu vực ở nước này.

An An (Theo ABC News)

Trong một tuyên bố ngày 31/5, NASA cho biết, thiên thạch này được phát hiện vào khoảng 14h06 chiều 30/5 và di chuyển với tốc độ lên tới 120.700 km/h.

"Thiên thạch đã phát nổ và vỡ thành nhiều mảnh trên bầu trời vùng đông bắc Massachusetts và đông nam New Hampshire, ở độ cao khoảng 64 km. Năng lượng giải phóng khi thiên thạch này phát nổ tương đương khoảng 300 tấn thuốc nổ TNT, tạo nên những tiếng nổ lớn được ghi nhận trên mặt đất", NASA lý giải.

Người dân ở bang Massachusetts cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào chiều 30/5. NASA xác nhận nguyên nhân là do một thiên thạch phát nổ khi vào khí quyển Trái Đất. Ảnh: NOAA.

Nhiều người dân đã đăng tải video lên mạng xã hội ghi lại âm thanh được nghe thấy khắp khu vực phía đông của tiểu bang Massachusetts.

"Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo từ người dân về việc nghe thấy một tiếng nổ lớn ở khu vực phía đông của tiểu bang", Sở Cảnh sát Watertown (Massachusetts) cho biết trong một tuyên bố.

Văn phòng Điều hành An toàn và Bảo vệ Công cộng Massachusetts cho hay họ cũng nhận được những báo cáo tương tự về "tiếng nổ lớn và rung chấn mặt đất".

Vào tối 30/5, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận định rằng tiếng nổ này có thể là do một thiên thạch phát nổ trong khí quyển, không phải do động đất.

"Không giống như động đất xảy ra ở những vị trí riêng biệt trên Trái Đất, hiện tượng tiếng nổ siêu âm xảy ra dọc theo một đường thẳng trong khí quyển", Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông tin.

Tên lửa New Glenn của tỷ phú Jeff Bezos phát nổ trên bệ phóng

Tên lửa New Glenn của công ty Blue Origin phát nổ trên bệ phóng trong quá trình thử nghiệm tại Florida, Mỹ. 

AP đưa tin, tên lửa New Glenn thuộc sở hữu của Blue Origin, công ty do tỷ phú Jeff Bezos thành lập, đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm tại bệ phóng vào tối 28/5, khiến các ngôi nhà lân cận rung chuyển và bầu trời tạm thời nhuộm màu cam.

"Tên lửa New Glenn đã phát nổ trong một cuộc thử nghiệm động cơ được tiến hành trước khi vụ phóng vệ tinh dự kiến diễn ra vào tuần tới", Blue Origin thông báo. Theo các quan chức tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, không có ai bị thương trong vụ việc.

Bí ẩn những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh khiến chuyên gia 'rối não'

Từ năm 2018, những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, bí ẩn và mạnh mẽ đã được ghi nhận. Giới chuyên gia đã nỗ lực làm sáng tỏ bí ẩn này.

Vào năm 2018, giới khoa học ghi nhận một loại vụ nổ vũ trụ mới gọi là "Hiện tượng quang học thoáng qua xanh, nhanh và sáng chói" (LFBOT). Kể từ đó đến nay, 14 sự kiện tương tự được ghi nhận. Tuy nhiên, nguồn gốc của các vụ nổ khiến các nhà thiên văn "bối rối" mãi chưa tìm ra lời giải.

Mới đây, nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi TS Anya Nugent từ Trung tâm Vật lý Thiên văn (CfA) của Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố có thể đã tìm ra nguồn gốc của những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ và bí ẩn.

Thiên thạch nặng 1 tấn lao xuống Trái đất, mảnh vỡ làm thủng mái nhà dân

NASA xác nhận thiên thạch di chuyển với tốc độ khoảng 56.000 km/giờ đã phát nổ trên bầu trời. Một mảnh vỡ thiên thạch đã làm thủng mái ngôi nhà ở Houston, Mỹ.

Theo NASA, một thiên thạch nặng khoảng 1 tấn đã lao xuống Trái đất và nổ tung khi đi vào khí quyển. Người dân ở Texas đã nhìn thấy "cầu lửa" và nghe thấy tiếng nổ lớn. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/3.

NASA cho biết thêm thiên, thạch đã nổ tung phía trên khu vực thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Tảng đá vũ trụ này đã di chuyển với tốc độ khoảng 56.000 km/giờ chỉ trong vài giây và bắt đầu bốc cháy trước khi phân rã, giải phóng lượng năng lượng tương đương với 26 tấn TNT.

