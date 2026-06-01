NASA 'giải mã' loạt tiếng nổ bí ẩn vang lên ở Mỹ

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, một thiên thạch đã lao vào khí quyển Trái Đất rồi vỡ tung trên bầu trời, tạo ra tiếng nổ lớn tại nhiều khu vực ở nước này.

Trong một tuyên bố ngày 31/5, NASA cho biết, thiên thạch này được phát hiện vào khoảng 14h06 chiều 30/5 và di chuyển với tốc độ lên tới 120.700 km/h.

"Thiên thạch đã phát nổ và vỡ thành nhiều mảnh trên bầu trời vùng đông bắc Massachusetts và đông nam New Hampshire, ở độ cao khoảng 64 km. Năng lượng giải phóng khi thiên thạch này phát nổ tương đương khoảng 300 tấn thuốc nổ TNT, tạo nên những tiếng nổ lớn được ghi nhận trên mặt đất", NASA lý giải.

Người dân ở bang Massachusetts cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào chiều 30/5. NASA xác nhận nguyên nhân là do một thiên thạch phát nổ khi vào khí quyển Trái Đất. Ảnh: NOAA.

Nhiều người dân đã đăng tải video lên mạng xã hội ghi lại âm thanh được nghe thấy khắp khu vực phía đông của tiểu bang Massachusetts.

"Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo từ người dân về việc nghe thấy một tiếng nổ lớn ở khu vực phía đông của tiểu bang", Sở Cảnh sát Watertown (Massachusetts) cho biết trong một tuyên bố.

Văn phòng Điều hành An toàn và Bảo vệ Công cộng Massachusetts cho hay họ cũng nhận được những báo cáo tương tự về "tiếng nổ lớn và rung chấn mặt đất".

Vào tối 30/5, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận định rằng tiếng nổ này có thể là do một thiên thạch phát nổ trong khí quyển, không phải do động đất.

"Không giống như động đất xảy ra ở những vị trí riêng biệt trên Trái Đất, hiện tượng tiếng nổ siêu âm xảy ra dọc theo một đường thẳng trong khí quyển", Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông tin.

Nguồn video: VTV

