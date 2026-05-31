Khảo sát ống dung nham trên sao Hỏa làm chỗ ở cho con người

Với sự phát triển của ngành thám hiểm không gian, các chuyến đổ bộ của con người lên sao Hỏa trong tương lai có thể đòi hỏi phải sinh sống trong các hang động dung nham để tránh bức xạ mạnh từ bề mặt sao Hỏa.

Gần đây, Anatoliy P. Vidmachenko, một nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học Đời sống và Môi trường Quốc gia Ukraine, đã đề xuất một nghiên cứu tìm hiểu cách các hang động dung nham trên sao Hỏa có thể giúp các phi hành gia tương lai tăng cơ hội sống sót, cho phép các nhà khoa học và kỹ sư thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho các sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.

Hình ảnh lối vào giếng trời của ống dung nham núi lửa Pavonismons trên sao Hỏa, được chụp bởi camera HiRISE trên tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance Orbiter của NASA. Ảnh: @NASA.

Theo các báo cáo, TS Vidmachenko đã nghiên cứu một số hang động và ống dung nham trên sao Hỏa, suy đoán rằng những địa điểm này có thể phù hợp để thiết lập các khu định cư đầu tiên của con người, bao gồm cả vùng Arsia Mons, một trong ba ngọn núi lửa đã tắt ở vùng núi lửa Tharsis của Hỏa tinh.

Một nghiên cứu đã khảo sát 7 "cửa sổ" nghi ngờ trên sao Hỏa được chụp từ tàu quỹ đạo, sau đó được giải thích là lối vào các hang động dung nham, có thể có đường kính từ 100 đến 250 mét. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những hang động dung nham như vậy có thể được sử dụng để xây dựng các khu định cư lâu dài, bảo vệ con người khỏi bức xạ mạnh, nhưng nhược điểm bao gồm việc cần phải tìm kiếm nguồn nước và nhiên liệu oxy và hydro cần thiết cho động cơ tên lửa.

Nghiên cứu cũng đề cập đến các hang động dung nham khác trên sao Hỏa, bao gồm ở vùng Hebrus Valles, Pavonis Mons, Ascraeus Mons, Acidalia Planitia và vùng đồi Cydonia, cũng như việc tìm kiếm các kênh dẫn dung nham băng nước, hang động hoặc ống dung nham tiềm năng để giảm chi phí vận chuyển và lưu trữ nước cho các sứ mệnh ban đầu lên sao Hỏa.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng, các căn cứ của con người trên sao Hỏa trong tương lai, nơi mỗi khu vực xuất hiện như một phần riêng biệt, sẽ cần các đường hầm nhỏ để kết nối, vì các yếu tố như nhà ở, công trình kỹ thuật, thang máy và nhà kính đều ảnh hưởng đến bầu khí quyển nhân tạo và thành phần của nó.

Lý do bề mặt sao Hỏa liên tục bị bao phủ bởi bức xạ vũ trụ và mặt trời là vì nó thiếu tầng ozone bảo vệ và từ trường như Trái Đất, khiến bức xạ bị lệch hướng khỏi bề mặt. Sao Hỏa có thể đã từng sở hữu hai điều kiện trên một cách lý tưởng, an toàn hơn hàng tỷ năm trước, nhưng những đặc tính bảo vệ như tầng ozone đã bị gió mặt trời tước bỏ và giải phóng vào không gian.

Hiện tại, chương trình trở về Mặt Trăng của NASA hướng tới mục tiêu cuối cùng là hạ cánh xuống sao Hỏa, vì vậy cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi các phi hành gia đầu tiên du hành đến sao Hỏa để tăng cơ hội sống sót trong suốt nhiệm vụ.