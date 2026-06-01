Loài nấm đỏ rực giữa đồng cỏ khiến dân mê thiên nhiên phát sốt

Giữa những đồng cỏ ẩm lạnh của châu Âu, có những cây nấm nhỏ rực rỡ như được tô màu bằng son đỏ.

Nấm sáp đỏ tươi (Hygrocybe coccinea) là một trong những loài nấm nhỏ nhưng nổi bật nhất của châu Âu và Bắc Mỹ. Giữa nền cỏ xanh ẩm ướt, chiếc mũ đỏ son bóng mịn của nó hiện lên như một giọt màu vừa rơi khỏi bảng pha của họa sĩ. Với nhiều người yêu thiên nhiên, bắt gặp một cụm nấm sáp đỏ tươi giữa sương lạnh mùa thu là cảm giác giống như tìm thấy “đốm lửa nhỏ” giữa đồng cỏ xám bạc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên gọi “waxcap” – nấm sáp – xuất phát từ bề mặt bóng và hơi nhớt của mũ nấm, trông như được phủ lớp sáp mỏng. Khi mới mọc, mũ nấm có dạng vòm tròn đỏ tươi, về sau xòe rộng ra như chiếc ô nhỏ. Phần phiến bên dưới thường mang màu vàng cam hoặc đỏ nhạt, còn thân nấm thanh mảnh với sắc đỏ cam đồng bộ cùng chiếc mũ rực rỡ phía trên.

Điều thú vị là Hygrocybe coccinea không mọc trong những khu rừng rậm tối tăm như nhiều loài nấm khác. Chúng đặc biệt yêu thích các đồng cỏ ít bị can thiệp bởi con người, nơi đất nghèo dinh dưỡng và hầu như không dùng phân bón hóa học. Chính vì thế, sự xuất hiện của loài nấm này thường được xem là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái đồng cỏ vẫn còn khỏe mạnh và giàu đa dạng sinh học.

Các nhà khoa học vẫn còn tranh luận về cách sống thực sự của nhóm nấm Hygrocybe. Trong thời gian dài, người ta cho rằng chúng đơn giản chỉ phân hủy vật chất hữu cơ trong đất. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy chúng có thể tồn tại trong mối quan hệ phức tạp với rêu hoặc thực vật xung quanh. Sự bí ẩn ấy khiến nhóm nấm sáp trở thành đối tượng nghiên cứu hấp dẫn trong ngành sinh thái học.

Dù vẻ ngoài bắt mắt khiến nhiều người tò mò muốn thử, Hygrocybe coccinea không phải loài nấm có giá trị về ẩm thực. Chúng nhỏ, dễ vỡ và gần như không có hương vị đặc biệt. Giá trị lớn nhất của loài nấm này nằm ở vẻ đẹp tự nhiên và vai trò sinh thái hơn là trong nhà bếp.

Trong giới nhiếp ảnh thiên nhiên, nấm sáp đỏ tươi được xem là “ngôi sao mùa thu”. Chỉ cần một chút ánh sáng xuyên qua màn sương và vài giọt nước còn đọng trên mũ nấm, Hygrocybe coccinea có thể biến một góc đồng cỏ bình thường thành khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích.

Giữa thế giới thiên nhiên đôi khi đầy gam màu tối của mùa lạnh, loài nấm nhỏ bé này giống như lời nhắc rằng cái đẹp không nhất thiết phải to lớn hay hào nhoáng — đôi khi nó chỉ là một chấm đỏ rực mọc lặng lẽ sau cơn mưa.