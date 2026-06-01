Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loài nấm đỏ rực giữa đồng cỏ khiến dân mê thiên nhiên phát sốt

Giữa những đồng cỏ ẩm lạnh của châu Âu, có những cây nấm nhỏ rực rỡ như được tô màu bằng son đỏ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nấm sáp đỏ tươi (Hygrocybe coccinea) là một trong những loài nấm nhỏ nhưng nổi bật nhất của châu Âu và Bắc Mỹ. Giữa nền cỏ xanh ẩm ướt, chiếc mũ đỏ son bóng mịn của nó hiện lên như một giọt màu vừa rơi khỏi bảng pha của họa sĩ. Với nhiều người yêu thiên nhiên, bắt gặp một cụm nấm sáp đỏ tươi giữa sương lạnh mùa thu là cảm giác giống như tìm thấy “đốm lửa nhỏ” giữa đồng cỏ xám bạc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên gọi “waxcap” – nấm sáp – xuất phát từ bề mặt bóng và hơi nhớt của mũ nấm, trông như được phủ lớp sáp mỏng. Khi mới mọc, mũ nấm có dạng vòm tròn đỏ tươi, về sau xòe rộng ra như chiếc ô nhỏ. Phần phiến bên dưới thường mang màu vàng cam hoặc đỏ nhạt, còn thân nấm thanh mảnh với sắc đỏ cam đồng bộ cùng chiếc mũ rực rỡ phía trên.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị là Hygrocybe coccinea không mọc trong những khu rừng rậm tối tăm như nhiều loài nấm khác. Chúng đặc biệt yêu thích các đồng cỏ ít bị can thiệp bởi con người, nơi đất nghèo dinh dưỡng và hầu như không dùng phân bón hóa học. Chính vì thế, sự xuất hiện của loài nấm này thường được xem là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái đồng cỏ vẫn còn khỏe mạnh và giàu đa dạng sinh học.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Các nhà khoa học vẫn còn tranh luận về cách sống thực sự của nhóm nấm Hygrocybe. Trong thời gian dài, người ta cho rằng chúng đơn giản chỉ phân hủy vật chất hữu cơ trong đất. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy chúng có thể tồn tại trong mối quan hệ phức tạp với rêu hoặc thực vật xung quanh. Sự bí ẩn ấy khiến nhóm nấm sáp trở thành đối tượng nghiên cứu hấp dẫn trong ngành sinh thái học.

Dù vẻ ngoài bắt mắt khiến nhiều người tò mò muốn thử, Hygrocybe coccinea không phải loài nấm có giá trị về ẩm thực. Chúng nhỏ, dễ vỡ và gần như không có hương vị đặc biệt. Giá trị lớn nhất của loài nấm này nằm ở vẻ đẹp tự nhiên và vai trò sinh thái hơn là trong nhà bếp.

Trong giới nhiếp ảnh thiên nhiên, nấm sáp đỏ tươi được xem là “ngôi sao mùa thu”. Chỉ cần một chút ánh sáng xuyên qua màn sương và vài giọt nước còn đọng trên mũ nấm, Hygrocybe coccinea có thể biến một góc đồng cỏ bình thường thành khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích.

Giữa thế giới thiên nhiên đôi khi đầy gam màu tối của mùa lạnh, loài nấm nhỏ bé này giống như lời nhắc rằng cái đẹp không nhất thiết phải to lớn hay hào nhoáng — đôi khi nó chỉ là một chấm đỏ rực mọc lặng lẽ sau cơn mưa.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Nấm sáp đỏ tươi #Vai trò sinh thái nấm #Châu Âu và Bắc Mỹ #Nhiếp ảnh mùa thu #Dấu hiệu hệ sinh thái

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật 600 triệu tuổi, giống miếng da voi phập phồng dưới đáy biển

Trông giống một cục da xám vô tri dưới đáy biển, hải miên da voi là một sinh vật cổ xưa đầy bất ngờ của đại dương.

Ẩn mình trên các vách đá ngầm ở vùng biển Đại Tây Dương và quanh quần đảo Anh, hải miên da voi (Pachymatisma johnstonia) thường khiến thợ lặn nhầm tưởng là một khối đá mềm hoặc "mảnh da màu xám" bị bỏ quên dưới nước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật nhìn như con lai của mèo và linh cẩu, chỉ có ở châu Phi

Mang bộ lông đốm vằn như pha trộn giữa mèo, linh cẩu và gấu mèo, cầy hương châu Phi là một trong những động vật kỳ lạ nhất lục địa đen.

Cầy hương châu Phi, tên khoa học Civettictis civetta, là loài thú ăn đêm thuộc họ Cầy, phân bố rộng ở vùng hạ Sahara của châu Phi. Với thân hình dài, mõm nhọn, đuôi sọc đen trắng và chiếc bờm dựng dọc sống lưng, cầy hương châu Phi trông như sinh vật bước ra từ một bản phác thảo tưởng tượng của thiên nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Từ Aztec cổ đại đến Tây Nguyên: Hành trình kỳ diệu của quả bơ

Từ món guacamole Mexico đến ly sinh tố quen thuộc ở Việt Nam, quả bơ đã trở thành một “ngôi sao toàn cầu” của thế giới thực vật.

Cây bơ, tên khoa học Persea americana, có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và miền nam Mexico, nơi con người đã trồng nó từ hàng nghìn năm trước. Người Aztec cổ đại gọi quả bơ là “ahuacatl”, một từ vừa mang nghĩa “quả bơ” vừa có nghĩa khá hài hước là “tinh hoàn”, có lẽ vì hình dáng đặc trưng của loại quả này. Từ ấy sau này dần biến đổi thành “avocado” trong tiếng Anh hiện đại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới