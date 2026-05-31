Sao Hỏa từng có những 'bãi biển nghỉ dưỡng'

Liệu sao Hỏa từng có những "bãi biển nghỉ dưỡng"? Các nhà khoa học phát hiện bằng chứng về những tuyến đường thủy cổ đại.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Gần đây, một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Pennsylvania dẫn đầu, thông qua phân tích dữ liệu địa chất thu thập được bởi tàu thám hiểm sao Hỏa Zhurong của Trung Quốc, đã phát hiện bằng chứng mạnh mẽ về các vùng nước và bãi biển cổ đại nằm dưới bề mặt khu vực Utopia Planitia trên sao Hỏa, với cấu trúc tương tự như đường bờ biển của Trái Đất.

Điều này cho thấy sao Hỏa có thể đã từng sở hữu các đại dương và bãi biển nghỉ dưỡng giống như trên Trái Đất, tạo ra môi trường lý tưởng cho sự phát triển của sự sống. Phát hiện này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ của sao Hỏa và khả năng tồn tại sự sống cổ đại trong vũ trụ.

Ảnh: @Space.

Theo các báo cáo, dữ liệu địa chất này được thu thập bởi tàu thám hiểm sao Hỏa "Zhurong" của Trung Quốc. Sau khi hạ cánh xuống sao Hỏa, tàu này đã khảo sát một khu vực rộng 3.379 km ở Utopia Planitia, nửa trên của sao Hỏa, trở thành tàu thám hiểm đầu tiên của Trung Quốc hoạt động trên một hành tinh ngoài hệ mặt trời. Đặc biệt, "Zhurong" được trang bị hệ thống radar tiên tiến có khả năng xuyên qua bề mặt sao Hỏa để cung cấp dữ liệu đất dưới bề mặt ở tần số cao và thấp.

Thông qua việc phân tích dữ liệu này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các cấu trúc trầm tích tương tự như đường bờ biển của Trái đất - một cấu trúc lớp cát dốc xuống được hình thành bởi tác động của thủy triều và sóng - "các trầm tích ven biển".

Benjamin Cardenas, trợ lý giáo sư địa chất tại Đại học Penn State và là thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy một số địa điểm trên sao Hỏa trông giống như những bãi biển cổ đại và các vùng châu thổ sông cổ đại, và chúng tôi cũng tìm thấy bằng chứng về gió, sóng và một lượng lớn cát - một bãi biển lộng gió kiểu khu nghỉ dưỡng thực sự - cho thấy một giao diện năng động giữa sóng, không khí và nước trên sao Hỏa cổ đại".

Ông nói thêm rằng, nhìn lại sự phát triển sớm nhất của sự sống trên Trái đất, nó nảy sinh từ sự tương tác giữa đại dương và đất liền, cho thấy rằng nước trên sao Hỏa cổ đại sở hữu một môi trường có thể sinh sống được, cung cấp các điều kiện cho sự tồn tại của vi sinh vật.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, sao Hỏa trước đây được coi là một hành tinh "tĩnh" không còn thay đổi, nhưng thực tế nó đã liên tục tiến hóa. Ví dụ, đã có những dòng sông chảy, sự dịch chuyển của trầm tích, và sự hình thành và xói mòn của các dạng địa hình. Địa chất trầm tích này có thể tiết lộ cách bề mặt sao Hỏa đã tiến hóa, giúp xác định vị trí sự sống cổ đại và hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của sao Hỏa.

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

Tàu thăm dò Perseverance phân tích đá Kenmore ngay trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã khoan và phân tích một loại đá đặc biệt có tên "Kenmore" nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về việc liệu môi trường sao Hỏa cổ đại có từng phù hợp cho sự sống?

Theo Tạp chí SPACE dẫn tin, tàu thăm dò Perseverance đã sử dụng các công cụ mài mòn tiên tiến để cạo bỏ lớp bị phong hóa trên bề mặt tảng đá Kenmore, làm lộ ra các lớp đá nguyên sơ không bị ảnh hưởng bởi gió, bức xạ và bụi. Quá trình này, kết hợp giữa mài cơ học và làm sạch bằng luồng khí nitơ, cho phép các nhà khoa học quan sát kỹ cấu trúc và thành phần bên trong của tảng đá sao Hỏa.

Ảnh: @NASA.
"Quái vật bụi" trên sao Hỏa khiến các nhà khoa học kinh ngạc

"Quái vật bụi" trên sao Hỏa phá kỷ lục tốc độ gió, vượt quá 160 km/h. Vì vậy, những thách thức trong việc hạ cánh trong tương lai càng tăng cao.

Lốc xoáy bụi trên sao Hỏa thường xuyên xuất hiện, giống như những cơn lốc xoáy nhỏ trên Trái Đất - ngắn ngủi nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Những cơn lốc xoáy này được tạo ra bởi sự thay đổi áp suất do sự nóng lên của bề mặt, tạo thành các cột thẳng đứng hút không khí xung quanh, tạo ra các xoáy mang theo một lượng lớn bụi trên bề mặt sao Hỏa.

Mặc dù bầu khí quyển của sao Hỏa mỏng hơn Trái Đất hơn 100 lần, nhưng trọng lực thấp hơn cho phép những lốc xoáy bụi này phát triển lớn hơn nhiều so với trên Trái Đất. Giờ đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tốc độ gió mà chúng tạo ra thậm chí còn nhanh hơn so với nghiên cứu trước đây và chúng được gọi là "quái vật bụi".

