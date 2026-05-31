Liệu sao Hỏa từng có những "bãi biển nghỉ dưỡng"? Các nhà khoa học phát hiện bằng chứng về những tuyến đường thủy cổ đại.

Gần đây, một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Pennsylvania dẫn đầu, thông qua phân tích dữ liệu địa chất thu thập được bởi tàu thám hiểm sao Hỏa Zhurong của Trung Quốc, đã phát hiện bằng chứng mạnh mẽ về các vùng nước và bãi biển cổ đại nằm dưới bề mặt khu vực Utopia Planitia trên sao Hỏa, với cấu trúc tương tự như đường bờ biển của Trái Đất.

Điều này cho thấy sao Hỏa có thể đã từng sở hữu các đại dương và bãi biển nghỉ dưỡng giống như trên Trái Đất, tạo ra môi trường lý tưởng cho sự phát triển của sự sống. Phát hiện này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ của sao Hỏa và khả năng tồn tại sự sống cổ đại trong vũ trụ.

Theo các báo cáo, dữ liệu địa chất này được thu thập bởi tàu thám hiểm sao Hỏa "Zhurong" của Trung Quốc. Sau khi hạ cánh xuống sao Hỏa, tàu này đã khảo sát một khu vực rộng 3.379 km ở Utopia Planitia, nửa trên của sao Hỏa, trở thành tàu thám hiểm đầu tiên của Trung Quốc hoạt động trên một hành tinh ngoài hệ mặt trời. Đặc biệt, "Zhurong" được trang bị hệ thống radar tiên tiến có khả năng xuyên qua bề mặt sao Hỏa để cung cấp dữ liệu đất dưới bề mặt ở tần số cao và thấp.

Thông qua việc phân tích dữ liệu này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các cấu trúc trầm tích tương tự như đường bờ biển của Trái đất - một cấu trúc lớp cát dốc xuống được hình thành bởi tác động của thủy triều và sóng - "các trầm tích ven biển".

Benjamin Cardenas, trợ lý giáo sư địa chất tại Đại học Penn State và là thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy một số địa điểm trên sao Hỏa trông giống như những bãi biển cổ đại và các vùng châu thổ sông cổ đại, và chúng tôi cũng tìm thấy bằng chứng về gió, sóng và một lượng lớn cát - một bãi biển lộng gió kiểu khu nghỉ dưỡng thực sự - cho thấy một giao diện năng động giữa sóng, không khí và nước trên sao Hỏa cổ đại".

Ông nói thêm rằng, nhìn lại sự phát triển sớm nhất của sự sống trên Trái đất, nó nảy sinh từ sự tương tác giữa đại dương và đất liền, cho thấy rằng nước trên sao Hỏa cổ đại sở hữu một môi trường có thể sinh sống được, cung cấp các điều kiện cho sự tồn tại của vi sinh vật.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, sao Hỏa trước đây được coi là một hành tinh "tĩnh" không còn thay đổi, nhưng thực tế nó đã liên tục tiến hóa. Ví dụ, đã có những dòng sông chảy, sự dịch chuyển của trầm tích, và sự hình thành và xói mòn của các dạng địa hình. Địa chất trầm tích này có thể tiết lộ cách bề mặt sao Hỏa đã tiến hóa, giúp xác định vị trí sự sống cổ đại và hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của sao Hỏa.