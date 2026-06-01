Thử nghiệm thuốc tiêm điều trị ung thư có thể loại bỏ hoàn toàn khối u

Thuốc tiêm điều trị ung thư mang lại "phản ứng mạnh mẽ chưa từng có" ở những bệnh nhân đã kháng hóa trị và liệu pháp miễn dịch.

Các bác sĩ đã ca ngợi kết quả thử nghiệm “chưa từng có” cho thấy một loại thuốc tiêm điều trị ung thư với cơ chế tác động ba chiều có thể tiêu diệt toàn bộ khối u ở bệnh nhân.

Giúp thu nhỏ khối u ở hơn 1/3 số bệnh nhân

Trong một thử nghiệm quốc tế diễn ra tại 11 quốc gia, loại thuốc tiêm trên được sử dụng cho những bệnh nhân ung thư đã di căn hoặc tái phát và tình trạng bệnh của họ không còn đáp ứng các phương pháp điều trị khác.

Loại thuốc tiêm có tên amivantamab đã giúp thu nhỏ khối u ở hơn 1/3 số bệnh nhân tham gia nghiên cứu, với những thay đổi đáng kể chỉ sau vài tuần điều trị. Đáng chú ý, ở 15 bệnh nhân, các bác sĩ ghi nhận khối u đã được loại bỏ hoàn toàn.

Kevin Harrington, Giáo sư về liệu pháp sinh học điều trị ung thư tại Viện Nghiên cứu Ung thư London (ICR), cho biết: “Đây là những phản ứng điều trị mạnh mẽ chưa từng thấy ở các bệnh nhân đã kháng cả hóa trị lẫn liệu pháp miễn dịch. Đây là nhóm bệnh nhân có các lựa chọn điều trị vô cùng hạn chế. Vì vậy, mức độ hiệu quả của loại thuốc tiêm điều trị ung thư thực sự rất đáng chú ý".

Theo GS Harrington, phương pháp điều trị này có tiềm năng mang lại lợi ích cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Kết quả nghiên cứu được trình bày vào ngày 31/5 tại Chicago, trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO) - hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới.

Bệnh nhân Carl Walsh, 56 tuổi, tham gia thử nghiệm OrigAMI-4 tại Bệnh viện Royal Marsden từ tháng 7/2025. Ảnh: Handout/Theguardian.

Trong thử nghiệm, 102 bệnh nhân mắc ung thư đầu và cổ - loại ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới - đã được tiêm thuốc. Kết quả cho thấy khối u thu nhỏ hoặc biến mất hoàn toàn ở 43 bệnh nhân. Trong số đó, 28 bệnh nhân có khối u giảm đáng kể và 15 trường hợp không còn phát hiện khối u.

Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc cũng cho thấy hiệu quả tương tự ở bệnh nhân ung thư phổi. Amivantamab, do hãng dược Johnson & Johnson phát triển, hiện được đánh giá trong khoảng 60 thử nghiệm lâm sàng, chủ yếu liên quan đến ung thư phổi nhưng đồng thời cũng được sử dụng trong điều trị ung thư đại trực tràng, ung thư não và ung thư dạ dày.

Tấn công tế bào ung thư theo ba cơ chế cùng lúc

Thuốc tiêm điều trị ung thư tấn công tế bào ung thư theo ba cơ chế cùng lúc. Đầu tiên, thuốc chặn EGFR (thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì) - một loại protein giúp khối u phát triển. Hai là, thuốc ngăn chặn MET - con đường mà tế bào ung thư thường sử dụng để né tránh tác động của điều trị. Ba là, thuốc kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công khối u.

Một trong những bệnh nhân đầu tiên hưởng lợi từ phương pháp điều trị mới là Carl Walsh, 56 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5/2024 và tham gia thử nghiệm OrigAMI-4 tại Bệnh viện Royal Marsden từ tháng 7/2025.

“Ban đầu tôi đã được điều trị bằng cả hóa trị và liệu pháp miễn dịch nhưng không thành công. Sau đó tôi được giới thiệu tham gia thử nghiệm OrigAMI-4. Hiện tôi đang ở chu kỳ điều trị thứ 17 và rất hài lòng với những tiến triển đạt được cho đến nay”, bệnh nhân Walsh chia sẻ.

Khác với nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện nay, amivantamab được tiêm một mũi nhỏ dưới da thay vì truyền tĩnh mạch. Điều này giúp quá trình điều trị nhanh hơn và thuận tiện hơn cho bệnh nhân đồng thời dễ thực hiện hơn tại các phòng khám ngoại trú.

Hầu hết tác dụng phụ của liệu pháp điều trị, được thực hiện 3 tuần/lần, chỉ ở mức nhẹ đến trung bình. Chưa đến 10% bệnh nhân phải ngừng điều trị vì tác dụng phụ.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, thử nghiệm tập trung vào những bệnh nhân ung thư đầu và cổ, không bao gồm những bệnh nhân liên quan đến virus HPV. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì nhóm bệnh nhân này thường khó điều trị hơn.

Bệnh nhân được điều trị bằng amivantamab sống trung bình 12,5 tháng sau khi bắt đầu điều trị mặc dù đây là nhóm có tiên lượng rất xấu khi các phương pháp điều trị tiêu chuẩn không còn hiệu quả.