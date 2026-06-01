Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Stevns Klint - vách đá kể lại ngày khủng long biến mất khỏi Trái Đất

Ẩn mình bên bờ biển Đan Mạch, Stevns Klint lưu giữ một trong những câu chuyện quan trọng nhất về lịch sử Trái Đất.

T.B (tổng hợp)

Nằm trên đảo Zealand của Đan Mạch, Stevns Klint là một vách đá ven biển dài khoảng 15 km và cao tới 40 m, nhìn ra vùng biển Baltic. Thoạt nhìn, nơi đây chỉ giống một thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp với những vách đá trắng dựng đứng. Thế nhưng đối với các nhà địa chất và cổ sinh vật học, Stevns Klint là một trong những địa điểm quan trọng nhất thế giới để nghiên cứu một biến cố đã làm thay đổi hoàn toàn sự sống trên hành tinh.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều đặc biệt nằm ở một lớp đất sét mỏng màu sẫm, chỉ dày vài centimet, kẹp giữa các tầng đá phấn trắng. Lớp vật chất này đánh dấu ranh giới giữa hai kỷ địa chất: kỷ Phấn Trắng và kỷ Paleogen, cách đây khoảng 66 triệu năm. Đây chính là thời điểm xảy ra sự kiện tuyệt chủng hàng loạt khiến khoảng 75% các loài sinh vật trên Trái Đất biến mất, bao gồm toàn bộ các loài khủng long không phải chim.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều làm Stevns Klint trở nên nổi tiếng là lớp đất sét này chứa hàm lượng iridi cao bất thường. Iridi là nguyên tố hiếm trong lớp vỏ Trái Đất nhưng phổ biến hơn trong các thiên thạch. Vào cuối thế kỷ XX, các nhà khoa học phát hiện hiện tượng tương tự tại nhiều nơi trên thế giới và đưa ra giả thuyết rằng một thiên thạch khổng lồ đã va chạm với Trái Đất, gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu và dẫn đến cuộc đại tuyệt chủng. Những bằng chứng được bảo tồn tại Stevns Klint đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố giả thuyết này, vốn ngày nay được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngoài giá trị địa chất, Stevns Klint còn sở hữu cảnh quan ngoạn mục. Những vách đá phấn trắng nổi bật trên nền biển xanh tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng duyên hải Đan Mạch. Một trong những điểm nổi tiếng nhất là Højerup Old Church, ngôi nhà thờ trung cổ nằm sát mép vách đá. Qua nhiều thế kỷ, sóng biển và sự xói mòn đã khiến một phần công trình rơi xuống biển, biến nơi đây thành biểu tượng độc đáo của khu vực.

Năm 2014, UNESCO đã công nhận Stevns Klint là Di sản Thế giới nhờ giá trị địa chất toàn cầu. Không nhiều nơi trên hành tinh cho phép con người nhìn thấy rõ ràng một ranh giới địa chất gắn liền với sự kiện đã thay đổi tiến trình tiến hóa của sự sống.

Ngày nay, du khách đến Stevns Klint không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những vách đá ven biển mà còn để chạm vào một “trang sách” thật của lịch sử Trái Đất. Mỗi lớp đá tại đây đều kể lại câu chuyện kéo dài hàng triệu năm, từ thời đại khủng long cho đến thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Lịch sử tuyệt chủng khủng long #Vách đá Stevns Klint #Biến cố thiên thạch #Di sản địa chất UNESCO #Khám phá lịch sử Trái Đất

Bài liên quan

Kho tri thức

Máu người chứa “di sản sống” của tổ tiên cổ đại cách đây 700 triệu năm

Theo nghiên cứu mới, máu người ngày nay tồn tại những “dấu vết sống” có nguồn gốc từ các sinh vật đơn bào xuất hiện trên Trái đất khoảng 700 triệu năm trước.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Kyoto ở Nhật Bản dẫn đầu đã truy tìm lịch sử tiến hóa của tế bào máu trong cơ thể người từ khoảng 700 triệu năm trước. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, họ cho biết, tế bào máu không được tạo ra từ con số 0 sau sự xuất hiện của sự sống đa bào.

Cụ thể, thông qua phương pháp phân tích mới nhằm so sánh mô hình biểu hiện gene giữa nhiều loại tế bào và nhiều loài động vật khác nhau, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được “cây phả hệ tiến hóa” của các dòng tế bào máu, qua đó tái hiện cách chúng hình thành và phân nhánh trong suốt lịch sử tiến hóa của động vật.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thành phố cổ đẹp nhất Trung Mỹ nằm cạnh ngọn núi lửa đang phun trào

Được bao quanh bởi núi lửa và những tàn tích cổ kính, Antigua Guatemala hiện ra như một di sản thời thuộc địa bị thời gian bỏ quên.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử cùng kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha gần như nguyên vẹn, Antigua Guatemala là một trong những thành phố cổ đẹp nhất châu Mỹ Latinh. Nằm giữa một thung lũng trên cao nguyên Guatemala, thành phố này được bao quanh bởi những ngọn núi lửa hùng vĩ, trong đó nổi bật nhất là Agua, Fuego và Acatenango — những “người khổng lồ” tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa đầy vẻ đe dọa.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Di sản giữa sa mạc châu Phi chứa “tin nhắn” từ 6.000 năm trước”

Giữa vùng sa mạc đá khô cằn của Namibia, Twyfelfontein lưu giữ những hình khắc cổ như lời nhắn từ con người cách đây hàng nghìn năm.

Twyfelfontein (Namibia) là một trong những quần thể nghệ thuật đá cổ nổi tiếng nhất châu Phi và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2007. Tên gọi “Twyfelfontein” trong tiếng Afrikaans có nghĩa là “dòng suối không đáng tin”, xuất phát từ nguồn nước thất thường giữa vùng đất bán sa mạc khắc nghiệt. Nhưng chính nơi cằn cỗi ấy lại là kho lưu trữ hình ảnh tiền sử đồ sộ hiếm có của nhân loại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới