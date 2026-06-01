Khai quật di hài Hoàng hậu Elisenda hé lộ nhiều bí ẩn trong tu viện ở Barcelona

Các nhà khảo cổ đã khai quật 8 ngôi mộ tại một tu viện ở Barcelona, Tây Ban Nha. Trong số 25 thi hài được tìm thấy, nổi bật là di hài của Hoàng hậu Elisenda.

Nhân kỷ niệm 700 năm thành lập tu viện Santa Maria Pedralbes ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ đã khai quật 8 ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ 14 và phát hiện 25 thi hài. Trong số những bộ hài cốt được tìm thấy có Hoàng hậu Elisenda - một trong những nhà cai trị quyền lực nhất thời Trung cổ ở châu Âu. Cuộc khai quật được tiến hành nhằm tìm hiểu thêm về cuộc đời của Hoàng hậu Elisenda và điều kiện sống của các nữ tu thời kỳ này.

Hoàng hậu Elisenda là vợ Vua James II của Vương quốc Aragon và Valencia. Kết quả cuộc khai quật của các chuyên gia cho thấy Hoàng hậu Elisenda được chôn cất với bộ quần áo giản dị và thi hài được đặt trong chiếc hộp gỗ nhỏ.

Theo các ghi chép, Elisenda xứ Montcada, 30 tuổi, khi kết hôn với Vua James II 55 tuổi. Cuộc hôn nhân này diễn ra chỉ 1 tháng sau khi người vợ thứ ba của Vua James II qua đời. Hoàng hậu Elisenda trở thành mẹ kế của 10 người con riêng của chồng. James II là Vua của Vương quốc Aragon và Valencia (vùng đất ngày nay là phía Đông của Tây Ban Nha) từ năm 1291 cho đến khi ông qua đời năm 1327. Khi Vua James lâm bệnh nặng trong những năm cuối đời, Hoàng hậu Elisenda đã thành lập một tu viện dành cho các nữ tu ở Barcelona. Sau khi Vua James II qua đời, bà sống trong một cung điện nhỏ bên cạnh tu viện Pedralbes cho đến khi qua đời năm 1364.

Thi hài Hoàng hậu Elisenda được đặt trong hộp gỗ. Ảnh: Culture Institute of Barcelona.

Khi mở lăng mộ của Hoàng hậu Elisenda, các chuyên gia tìm thấy một chiếc hộp đựng hài cốt của bà ở một góc trong không gian rộng hơn giữa nhà thờ và tu viện, được chia làm 2 bởi một bức tường thấp. Theo các nhà nghiên cứu, cách bố trí này có thể được tạo ra một cách có chủ đích để thể hiện Hoàng hậu Elisenda có vai trò kép của bà cả về chính trị và tâm linh.

Kết quả phân tích ban đầu về hài cốt của Hoàng hậu Elisenda cho thấy bà khoảng 70 tuổi khi qua đời. Thông tin này phù hợp với ghi chép lịch sử về bà cũng như thi hài có những dấu hiệu của bệnh viêm khớp do tuổi già. Mặc dù Hoàng hậu Elisenda được chôn cất trong bộ áo tu sĩ giản dị nhưng bên trong lăng mộ vẫn tìm thấy dấu vết của một tấm vải lụa thêu chỉ vàng cũng như các loại thảo mộc thơm như hương thảo và sim.

Trong lăng mộ của Sobirana Olzet - người đầu tiên đứng đầu tu viện, các nhà nghiên cứu tìm thấy những mảnh hài cốt phù hợp với những gì được biết về cuộc đời bà. Ngoài ra, họ phát hiện một vết thương nghiêm trọng trên khuôn mặt Sobirana. Vết thương này xuất hiện ngay trước hoặc vào thời điểm bà qua đời. Cuộc điều tra, nghiên cứu về vết thương này, dường như do dao gây ra, vẫn đang được các nhà nghiên cứu tiến hành.

Một ngôi mộ khác được khai quật đợt này, ban đầu được cho là thuộc về hiệp sĩ Artau de Foces, nhưng cuối cùng được các chuyên gia xác định là chứa hài cốt của 5 người (bao gồm 2 phụ nữ trưởng thành và 3 trẻ em). Họ không tìm thấy hài cốt nam giới nào tương ứng với hồ sơ ghi chép về hiệp sĩ Artau trong ngôi mộ. Búi tóc dài của một người phụ nữ được bảo quản tốt và còn gần như nguyên vẹn trên đầu.

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã xác định được phần lớn các ngôi mộ cổ mới được khai quật chứa hài cốt của những phụ nữ trưởng thành có địa vị cao. Nhiều người trong số họ khá lớn tuổi và có dấu hiệu lão hóa, chẳng hạn như viêm khớp. Những phát hiện này phù hợp với những gì đã được biết đến trong lịch sử về tập tục chôn cất thời kỳ đầu tại tu viện và cuộc sống của các nữ tu.

Theo các chuyên gia, việc phân tích di truyền chỉ mới bắt đầu. Đến thời điểm hiện tại, chỉ có 6% bộ gene của Hoàng hậu Elisenda đã được giải trình tự. Nhóm nghiên cứu dự định sử dụng DNA từ các mẫu xương và răng để xác nhận danh tính của các thi hài tìm thấy trong các ngôi mộ, xác định mối quan hệ giữa họ cũng như điều tra sự hiện diện có thể có của các mầm bệnh cổ đại. Kết quả cuối cùng từ phân tích khảo cổ học về xương, vải dệt, giấy tờ và tàn tích thực vật dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào giữa năm 2027.