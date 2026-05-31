Trăng Xanh xuất hiện tuyệt đẹp trên bầu trời tối 31/5

Tối nay (31/5). hiện tượng "Trăng Xanh" kỳ thú sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm. Đây là lần trăng tròn thứ hai trong cùng một tháng dương lịch.

Sự kiện thiên văn hấp dẫn trong ngày cuối cùng của tháng 5 là "Trăng Xanh". Trong tháng này, lần trăng tròn đầu tiên diễn ra vào ngày 1/5 và lần trăng tròn tiếp theo sẽ xuất hiện vào ngày 31/5 nên được gọi là "Trăng Xanh".

Thuật ngữ "Trăng Xanh" không có nghĩa là Mặt trăng sẽ chuyển sang màu xanh. Tên gọi này xuất phát từ cách con người xây dựng hệ thống lịch dựa trên năm dương lịch thay vì chu kỳ chuyển động của Mặt trăng.

Theo các nhà thiên văn học, Mặt trăng mất khoảng 29,5 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh Trái đất. Nếu 1 năm được chia hoàn toàn theo các chu kỳ Mặt trăng thì tổng thời gian sẽ ngắn hơn năm dương lịch khoảng 11 ngày. Điều này khiến lịch dần lệch khỏi các mùa trong năm. Vì vậy, lịch hiện đại được xây dựng dựa trên chu kỳ chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời và vị trí của các ngôi sao, thay vì hoàn toàn theo Mặt trăng.

Chính bởi sự chênh lệch này khiến một số năm xuất hiện 13 lần trăng tròn thay vì 12 lần như thông thường. Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng gọi là "Trăng Xanh". Các chuyên gia cho biết cách định nghĩa phổ biến hiện nay về "Trăng Xanh" là lần trăng tròn thứ hai xuất hiện trong cùng một tháng dương lịch.

"Trăng Xanh" rực rỡ trên bầu trời tối 31/5. Ảnh: Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto via Getty Images.

Tuy nhiên, giới thiên văn học cũng sử dụng một cách định nghĩa khác nghiêm ngặt hơn, được gọi là phương pháp theo mùa. Theo cách tính này, một mùa thiên văn thường có 3 lần trăng tròn. Nếu một mùa thiên văn có 4 lần trăng tròn thì lần trăng tròn thứ ba sẽ được gọi là "Trăng Xanh".

Nếu áp dụng định nghĩa trên, lần trăng tròn vào ngày 31/5 năm sẽ không được tính là "Trăng Xanh". Theo tính toán của các nhà thiên văn học, hiện tượng "Trăng Xanh" theo mùa tiếp theo sẽ xuất hiện trên bầu trời tối ngày 20/5/2027.

Theo Popsci, "Trăng Xanh" không phải hiện tượng thiên văn rất hiếm gặp. Trung bình cứ 2,5 năm (hoặc 30 tháng) sẽ xuất hiện một lần "Trăng Xanh" theo lịch. Trong khi đó, "Trăng Xanh" theo mùa thì xảy ra khoảng 2 - 3 năm một lần.

Lần "Trăng Xanh" theo lịch diễn ra gần đây nhất là vào ngày 31/8/2023 và lần "Trăng Xanh" tiếp theo sẽ xuất hiện trên bầu trời tối ngày 31/12/2028.

Hai lần "Trăng Xanh" cũng có thể xảy ra trong cùng một năm dương lịch. Trong năm 2018, tháng 1 và tháng 3 đều có 2 lần trăng tròn, trong khi tháng 2 không có lần trăng tròn nào. Năm dương lịch tiếp theo có 2 lần "Trăng Xanh" là vào năm 2037.