Cây cảnh 'hồ ly' hóa giải sát khí, biến hung thành cát, tài lộc đầy nhà

Cây cảnh không đứng thẳng kiêu hãnh mà buông rủ mềm mại như một chiếc đuôi lớn xù lông. Tên nó là "đuôi khỉ" nhưng nhiều người thích gọi nó là cửu vĩ hồ.

Cây cảnh không đứng thẳng kiêu hãnh mà buông rủ mềm mại như một chiếc đuôi lớn xù lông. Tuy tên gọi của nó là "đuôi khỉ" nhưng nhiều người lại liên tưởng những chiếc đuôi trắng xù xì này như những chiếc đuôi của hồ ly, thậm chí còn gọi chúng bằng cái tên mê hoặc "cửu vĩ hồ". ​
Cây cảnh này có nguồn gốc từ vùng núi cao Santa Cruz, Bolivia, nơi nó mọc bám trên vách đá khô cằn như một thực vật biểu sinh. Thân cây dạng trụ tròn, màu xanh nhạt, dài tới 1–2,5 m, đường kính chỉ 3–7 cm.Điều làm nên “chất riêng” là lớp lông tơ trắng muốt phủ kín thân, dài 4–12 cm, mềm như tóc tơ chứ không hề đâm chích. Cây cảnh này có nguồn gốc từ vùng núi cao. Ảnh minh họa Toutiao
Vẻ đẹp của cây cảnh đạt đỉnh khi mùa xuân - hè khi những bông hoa hình ống màu đỏ rực, dài 7–8 cm, bung nở dọc thân như những ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả giàn treo. Hoa nở liên tục, rộ nhất vào mùa sinh trưởng, biến “chiếc đuôi” lông trắng thành một dải đèn lồng đỏ vô cùng ngoạn mục. Cây cảnh trưởng thành 5–6 năm tuổi có thể cho hàng chục bông cùng lúc.
Xương rồng thường bị cho là mang “sát khí” do gai nhọn. Nhưng cửu vĩ hồ lại khác: gai đã hóa thành lông tơ, tượng trưng cho việc “làm mềm” năng lượng xấu, chuyển hung thành cát. Treo cây cảnh ở ban công hướng Tây, Tây Bắc – nơi nắng gắt chiếu vào nhà – giúp tán bớt dương khí quá mạnh. Đặt cây cảnh ở phòng khách, phòng làm việc giúp giảm căng thẳng. Người làm kinh doanh thường đặt một giò cửu vĩ hồ ở cửa hàng để cầu “buôn may bán đắt, khách khứa nối đuôi nhau”. ​
Màu trắng của lông + đỏ của hoa ứng với hành Kim sinh Thủy, hợp mệnh Kim, Thủy. Dáng rủ mềm mại thuộc hành Thủy, giúp cân bằng cho nhà nhiều góc cạnh, nhiều thiết bị điện tử thuộc Hỏa. Lưu ý phong thủy: Không đặt cây trong phòng ngủ vì ban đêm cây hô hấp thải CO2. Nên dùng chậu gốm màu đất nung, hồng pastel để tăng hành Thổ, nuôi dưỡng Kim.
Là loài bám đá, cây cảnh ghét úng nhất. Công thức chuẩn: 40% đất trồng xương rồng + 30% đá bọt + 30% đá trân trâu. Hoặc 1 phần đã trộn trắng, 2 phần đá đá bọt để tăng thoáng khí. Tuyệt đối tránh đất thịt, mùn giữ nước. Nắng gắt hè có thể làm cháy lông của cây cảnh. Ảnh minh họa Toutiao
Mẹo ra hoa rực rỡ: Cây cảnh cần 3 điều: đủ tuổi – đủ nắng – ngủ đông khô lạnh.
Monkey Tail Cactus là minh chứng rằng thiên nhiên luôn biết cách gây bất ngờ. Nó phá vỡ định kiến “xương rồng = đau” bằng vẻ ngoài bông xù đáng yêu, lại dễ tính hơn nhiều loài cây kiểng lá. ​
Nếu bạn đang tìm một loại cây treo vừa độc lạ, vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực, lại không tốn công chăm, thì Cleistocactus colademononis chính là ứng viên sáng giá. ​ ​ ​ ​ ​
Theo Hải Yến/Dân Việt
