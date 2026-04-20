Sông băng trên dãy Andes biến mất do biến đổi khí hậu

Một trong những sông băng thuộc dãy núi phủ tuyết ở vùng Andes của Colombia đã biến mất do nhiệt độ tăng cao liên quan đến biến đổi khí hậu.

Tâm Anh (TH)

Theo Phys, hình ảnh vệ tinh cho thấy lớp băng trên ngọn núi đã dần bị thu hẹp dần từ năm 2015 cho đến khi biến mất hoàn toàn vào tháng 3/2026.

Nằm trong dãy Sierra Nevada del Cocuy ở phía Đông Bắc Colombia, sông băng Cerros de la Plaza chính thức được Viện Thủy văn, khí tượng và nghiên cứu môi trường Colombia (IDEAM) tuyên bố "biến mất" vào tuần trước. Theo cơ quan này, diện tích của sông băng này đã giảm từ 5 km2 trong thế kỷ 19 xuống còn 0 km2 hiện nay.

"Biến đổi khí hậu là thực tế đang và sẽ làm thay đổi lãnh thổ của chúng ta. Điều đang bị đe dọa không chỉ là cảnh quan mà còn là sự cân bằng của các hệ sinh thái", IDEAM cho biết.

Sông băng Cerros de la Plaza biến mất do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ảnh: Phys.

Dãy Andes của Colombia, giống như nhiều hệ sinh thái khác trong nước, có mức độ đa dạng sinh học rất cao, là nơi sinh sống của các loài như kền kền và động vật có vú như gấu đeo kính.

Theo Bộ Môi trường Colombia, dãy Sierra Nevada del Cocuy, với những đỉnh núi cao trên 5.000m so với mực nước biển, là một trong 6 hệ thống sông băng cuối cùng của quốc gia này, nơi diện tích băng bao phủ tại đây đã giảm tới 90% kể từ thế kỷ 19.

Các sông băng cung cấp nguồn nước ngọt cho dãy Andes, duy trì hệ sinh thái vùng núi và đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu nông nghiệp và các hoạt động khác của con người.

Theo Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức nghiên cứu Berkeley Earth tại Mỹ, 11 năm vừa qua là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science vào tháng 1/2023 dự đoán rằng, 50% số sông băng trên Trái đất sẽ tan chảy vào năm 2100 ngay cả khi nhân loại đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris về hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Kho tri thức

Sông băng tan nhanh chưa từng có, chuyên gia cảnh báo sốc

Các nhà khoa học cảnh báo chỉ trong vài thập kỷ tới sẽ có hàng nghìn sông băng tan biến mỗi năm và đến cuối thế kỷ chỉ còn lại một phần rất nhỏ.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Climate Change, các nhà khoa học cảnh báo Trái Đất đang tiến dần tới một “điểm bùng phát” đáng báo động của cuộc khủng hoảng khí hậu khi chỉ trong vài thập kỷ tới, hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm. Đến cuối thế kỷ chỉ còn lại một phần rất nhỏ sông băng nếu như các quốc gia trên thế giới không có những giải pháp chống biến đổi khí hậu hiệu quả. Ảnh: Alaska.org.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu ước tính thế giới có thể mất khoảng 2.000 - 4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này nếu như nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát. Ảnh: Livescience.
Kho tri thức

Sông băng Ngày tận thế rung chuyển dữ dội, báo hiệu hiểm họa toàn cầu?

Các nhà khoa học cảnh báo Sông băng Ngày tận thế tại Nam Cực có thể sụp đổ nhanh hơn dự đoán khi phát hiện những xoáy nước bí ẩn đang tàn phá cấu trúc bên dưới.

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng, sông băng ngày tận thế, tên chính thức là Sông băng Thwaites, ở Nam cực, đang mất đi một lượng băng đáng kể.

