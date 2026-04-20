Sông băng trên dãy Andes biến mất do biến đổi khí hậu

Một trong những sông băng thuộc dãy núi phủ tuyết ở vùng Andes của Colombia đã biến mất do nhiệt độ tăng cao liên quan đến biến đổi khí hậu.

Theo Phys, hình ảnh vệ tinh cho thấy lớp băng trên ngọn núi đã dần bị thu hẹp dần từ năm 2015 cho đến khi biến mất hoàn toàn vào tháng 3/2026.

Nằm trong dãy Sierra Nevada del Cocuy ở phía Đông Bắc Colombia, sông băng Cerros de la Plaza chính thức được Viện Thủy văn, khí tượng và nghiên cứu môi trường Colombia (IDEAM) tuyên bố "biến mất" vào tuần trước. Theo cơ quan này, diện tích của sông băng này đã giảm từ 5 km2 trong thế kỷ 19 xuống còn 0 km2 hiện nay.

"Biến đổi khí hậu là thực tế đang và sẽ làm thay đổi lãnh thổ của chúng ta. Điều đang bị đe dọa không chỉ là cảnh quan mà còn là sự cân bằng của các hệ sinh thái", IDEAM cho biết.

Sông băng Cerros de la Plaza biến mất do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ảnh: Phys.

Dãy Andes của Colombia, giống như nhiều hệ sinh thái khác trong nước, có mức độ đa dạng sinh học rất cao, là nơi sinh sống của các loài như kền kền và động vật có vú như gấu đeo kính.

Theo Bộ Môi trường Colombia, dãy Sierra Nevada del Cocuy, với những đỉnh núi cao trên 5.000m so với mực nước biển, là một trong 6 hệ thống sông băng cuối cùng của quốc gia này, nơi diện tích băng bao phủ tại đây đã giảm tới 90% kể từ thế kỷ 19.

Các sông băng cung cấp nguồn nước ngọt cho dãy Andes, duy trì hệ sinh thái vùng núi và đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu nông nghiệp và các hoạt động khác của con người.

Theo Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức nghiên cứu Berkeley Earth tại Mỹ, 11 năm vừa qua là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science vào tháng 1/2023 dự đoán rằng, 50% số sông băng trên Trái đất sẽ tan chảy vào năm 2100 ngay cả khi nhân loại đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris về hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C.