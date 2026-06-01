Ngọan mục ảnh thiên hà xoắn ốc NGC 5134 khoe sắc

NASA công bố ảnh thiên hà xoắn ốc NGC 5134, nằm cách Trái đất của chúng ta khoảng 65 triệu năm ánh sáng.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

NASA đã công bố ảnh thiên văn mới, tập trung vào thiên hà xoắn ốc NGC 5134, nằm cách Trái đất khoảng 65 triệu năm ánh sáng. Hình ảnh được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Webb bằng Camera cận hồng ngoại (NIRCam) và Thiết bị hồng ngoại tầm trung (MIRI), cho thấy trong trung tâm thiên hà này có tồn tại một cụm sao màu xanh trắng, cùng với bụi màu đỏ cam phát sáng cực kỳ rực rỡ, ngoạn mục.

Thiên hà xoắn ốc NGC 5134, nằm cách Trái đất của chúng ta khoảng 65 triệu năm ánh sáng. Ảnh: @NASA.

Bụi năng lượng phát sáng trong bức ảnh không chỉ tạo nên một cảnh tượng thị giác tuyệt đẹp mà còn cho thấy sự hiện diện của các phân tử hữu cơ phức tạp như hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). PAH là một nhóm các phân tử hữu cơ phức tạp có mặt rộng rãi trong môi trường giữa các vì sao; đặc tính bức xạ hồng ngoại của chúng là những công cụ quan trọng để nghiên cứu thành phần hóa học của thiên hà xoắn ốc NGC 5134.

Ngoài ra, hình ảnh cho thấy lõi màu xanh trắng sáng rực của thiên hà xoắn ốc NGC 5134 ở trung tâm, trong khi các nhánh xoắn ốc được bao quanh bởi các đám mây liên sao cấu tạo từ bụi năng lượng và khí phân tử—cái nôi của sự hình thành sao mới.

Một số vùng trong thiên hà xoắn ốc NGC 5134 còn thể hiện các đám mây liên sao cực kỳ dày đặc, trong khi những vùng khác lại có những khoảng trống lốm đốm, chủ yếu là do bức xạ mạnh mẽ phát ra từ các ngôi sao trẻ có chức năng "làm sạch" vật chất xung quanh.

Các ngôi sao này hấp thụ khí từ các đám mây giữa các vì sao trong quá trình hình thành và giải phóng khí đó trở lại không gian xung quanh sau khi chúng chết. Những ngôi sao khổng lồ, với khối lượng gấp hơn tám lần Mặt Trời, phóng vật chất ra xa hàng trăm năm ánh sáng thông qua các vụ nổ siêu tân tinh dữ dội, trong khi sự giải phóng vật chất của các ngôi sao giống Mặt Trời tương đối nhẹ nhàng hơn.

