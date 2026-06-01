Chiêm ngưỡng viên đá đỏ cam từng khiến các pharaoh Ai Cập say mê

Với sắc đỏ cam ấm áp như ánh hoàng hôn bị giữ lại trong đá, carnelian là một trong những khoáng vật được con người yêu thích từ thời cổ đại.

Thanh Bình (tổng hợp)

Carnelian là một biến thể của chalcedony, thuộc nhóm khoáng vật thạch anh vi tinh thể. Màu sắc đặc trưng của nó trải dài từ cam nhạt, đỏ cam cho đến đỏ nâu, được tạo nên bởi các tạp chất oxit sắt phân tán trong cấu trúc đá. Khi được đánh bóng, carnelian có độ bóng mềm mại, đôi khi trông như đang phát sáng từ bên trong, khiến nó trở thành vật liệu lý tưởng cho đồ trang sức và các tác phẩm chạm khắc.

Ảnh: rockparadise

Lịch sử của carnelian gắn liền với nhiều nền văn minh cổ đại. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hạt chuỗi và đồ trang sức bằng carnelian trong các lăng mộ của Ai Cập cổ đại cách đây hơn 4.000 năm. Người Ai Cập tin rằng sắc đỏ cam của viên đá tượng trưng cho năng lượng của mặt trời và sự tái sinh. Nữ hoàng nổi tiếng Cleopatra được cho là cũng sở hữu nhiều món trang sức làm từ loại đá này.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ ở Ai Cập, carnelian còn xuất hiện rộng rãi tại nền văn minh sông Ấn, nơi các nghệ nhân đã chế tác những hạt carnelian tinh xảo để trao đổi thương mại trên các tuyến đường cổ. Người La Mã cũng đặc biệt ưa chuộng loại đá này để khắc dấu triện. Một ưu điểm của carnelian là sáp nóng không dễ bám chặt vào bề mặt, khiến nó rất phù hợp để làm con dấu dùng trong các văn kiện quan trọng.

Ảnh: calerris

Trong tự nhiên, carnelian thường hình thành trong các hốc đá núi lửa hoặc các lớp trầm tích giàu silica. Những nguồn khai thác nổi tiếng hiện nay nằm ở India, Brazil, Madagascar và Uruguay. Một số mẫu carnelian chất lượng cao có màu đỏ cam đồng đều và độ trong mờ đẹp mắt, rất được giới sưu tầm đá quý yêu thích.

Ngày nay, bên cạnh giá trị trang sức, carnelian còn là một khoáng vật hấp dẫn đối với các nhà địa chất và người yêu đá cảnh. Mỗi viên đá đều mang những dải màu, đám mây khoáng chất và hiệu ứng ánh sáng khác nhau, tạo nên vẻ đẹp gần như không có viên nào giống hệt viên nào. Có lẽ chính vì vậy mà sau hàng thiên niên kỷ, carnelian vẫn giữ được sức hút đặc biệt: một mảnh ký ức của Trái Đất, nhuốm màu lửa và lịch sử, được lưu giữ trong lòng đá.

Khoáng vật nguy hiểm nhất thế giới khiến các nhà khoa học ám ảnh

Khoáng vật uraninite từng khiến giới khoa học vừa say mê vừa dè chừng vì vẻ ngoài đen tuyền giản dị, nhưng lại chứa nguồn năng lượng khổng lồ đáng sợ.

Trong thế giới khoáng vật, có những cái tên lấp lánh như kim cương, ngọc lục bảo hay opal khiến con người mê mẩn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Uraninite thì ngược lại. Nó thường chỉ là những khối đá màu đen hoặc nâu sẫm, bề mặt đôi khi xỉn mờ, nặng bất thường và chẳng có vẻ gì nổi bật. Thế nhưng, chính loại khoáng vật “xấu xí” này lại từng làm thay đổi lịch sử khoa học và mở ra kỷ nguyên nguyên tử của nhân loại.

Ngẩn ngơ ngắm khoáng vật mang vẻ đẹp như mây bị đóng băng trong đá

Ẩn dưới vẻ ngoài mờ đục dịu nhẹ, chalcedony là loại khoáng vật đã mê hoặc con người từ thời cổ đại bằng màu sắc, đường vân và độ bóng kỳ lạ.

Chalcedony là một dạng thạch anh vi tinh thể, được cấu tạo từ những sợi silica cực nhỏ đan xen chặt chẽ với nhau. Khác với tinh thể thạch anh trong suốt thường thấy, chalcedony có vẻ đẹp mềm mại hơn: bề mặt hơi mờ, ánh sáp nhẹ và màu sắc đa dạng từ trắng sữa, xám xanh đến cam đỏ hoặc xanh ngọc. Chính đặc điểm ấy khiến nó trở thành một trong những loại đá trang sức được sử dụng lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại.

Khoáng vật xanh trông như 'kẹo bông đại dương' khiến nhiều người săn lùng

Được ví như “kẹo bông của đại dương”, hemimorphite khiến giới sưu tầm khoáng vật mê mẩn bởi vẻ đẹp vừa mong manh vừa siêu thực.

Trong thế giới khoáng vật học, Hemimorphite là một cái tên khá đặc biệt. Nó không nổi tiếng đại chúng như thạch anh hay opal, nhưng lại được giới sưu tầm đánh giá cao nhờ màu xanh lam dịu như nước biển nhiệt đới và cấu trúc tinh thể kỳ lạ. Tên gọi “hemimorphite” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, mang nghĩa “nửa hình dạng”, bởi hai đầu tinh thể của nó phát triển không giống nhau — một hiện tượng hiếm trong tự nhiên từng khiến các nhà khoáng vật học thế kỷ 19 vô cùng kinh ngạc.

