Chứng khoán CV lỗ quý 13 liên tiếp, lỗ lũy kế gần 140 tỷ đồng

Quý 3/2025, CVS tiếp tục thua lỗ dù doanh thu tăng trưởng mạnh, kéo dài chuỗi 13 quý kinh doanh không có lãi.

Lê Vy

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (CVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với kết quả kinh doanh tiếp tục thua lỗ.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý đạt gần 8 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ lãi khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ cho vay và phải thu có sự cải thiện đáng kể, tăng từ mức dưới 200 triệu đồng trong cùng kỳ lên hơn 1,3 tỷ đồng. Doanh thu môi giới đạt gần 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong quý lên tới hơn 9 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí môi giới. Chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng ở mức gần 4 tỷ đồng.

Kết quả, CVS báo lỗ trước thuế hơn 5,2 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 13 liên tiếp công ty này kinh doanh thua lỗ. Đây cũng là quý thứ ba trong năm mà CVS ghi nhận kết quả âm, trong khi các công ty chứng khoán khác công bố báo cáo tài chính chưa có trường hợp thua lỗ tại quý 3 năm nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, CVS đạt doanh thu hoạt động hơn 18 tỷ đồng, tăng trưởng 157% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, công ty vẫn báo lỗ trước thuế hơn 18 tỷ đồng, tuy có cải thiện so với mức lỗ 24 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Lỗ lũy kế tính đến cuối quý 3 gần 140 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2025, CVS đặt mục tiêu doanh thu gần 55 tỷ đồng, gấp gần 5 lần thực hiện năm trước, song dự kiến tiếp tục chịu lỗ sau thuế 34,7 tỷ đồng. Với kết quả 9 tháng, công ty đã hoàn thành khoảng 33% kế hoạch doanh thu nhưng cũng chỉ ghi nhận khoản lỗ chưa tới một nửa mức lỗ dự kiến.

smartselect-20250706-180233-chrome-1802.jpg
Ảnh minh hoạ

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản của CVS đạt 322 tỷ đồng, giảm khoảng 18 tỷ so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 140 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng. Khoản tương đương tiền ghi nhận hơn 108 tỷ đồng, bao gồm tiền gửi ngân hàng ngắn hạn hoặc có thời gian đáo hạn từ 1 đến 3 tháng. Dư nợ margin cuối quý 3 đạt hơn 20 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối quý 3 gần 140 tỷ đồng.

Chứng khoán CV có tiền thân là Chứng khoán Hồng Bàng, thành lập từ năm 2009. Công ty đổi tên thành Chứng khoán Hưng Thịnh vào năm 2015 và sau đó tiếp tục đổi thành Chứng khoán CV vào năm 2018.

Ngày 9/6/2022, CTCP Dịch vụ di động trực tuyến (M-Service, đơn vị sở hữu thương hiệu MoMo) đã nhận chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Chứng khoán CVS, từ hai cổ đông lớn là Phó Chủ tịch Jiang Wen và Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Hậu.

Tính đến cuối quý 3/2025, M-Service sở hữu gần 224 triệu cổ phần CVS, tương đương 49% vốn điều lệ Chứng khoán CVS. Ba cá nhân khác là ông Lê Công Trường, bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa và ông Lê Hùng Cường, mỗi người sở hữu sở hữu gần 77,6 triệu cổ phần, tương ứng 17% vốn điều lệ của công ty.

