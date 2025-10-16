Quý 3/2025: Doanh thu “bốc hơi” 69%, Thép Thống Nhất lãi chưa nổi 1 tỷ

Sản lượng sụt giảm, xuất khẩu gặp khó khiến TNS chỉ lãi chưa đầy 1 tỷ đồng trong quý 3, giảm gần 91% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính quý 3/2025 của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (UPCoM: TNS) cho thấy doanh nghiệp này đang đối mặt với bối cảnh kinh doanh nhiều biến động, khi doanh thu giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt 182,2 tỷ đồng, giảm 69,3% so với mức 592,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Doanh nghiệp cho biết sản lượng sản xuất và tiêu thụ cùng giảm khoảng 57%, ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh trong kỳ.

Lợi nhuận gộp trong quý chỉ đạt 4,86 tỷ đồng, giảm 76,1%. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức thấp do giá bán không tăng tương ứng với chi phí đầu vào.

Chi phí tài chính ghi nhận ở mức 570,6 triệu đồng, giảm đáng kể so với 1,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt xuống còn 514 triệu đồng và 2,21 tỷ đồng.

Dù chi phí được kiểm soát, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn giảm sâu xuống còn 1,58 tỷ đồng, thấp hơn gần 90% so với quý 3/2024. Kết thúc quý, lợi nhuận sau thuế của TNS đạt 985,3 triệu đồng, giảm 90,9%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Thép Thống Nhất đạt gần 920 tỷ đồng, giảm 60,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 12,85 tỷ đồng, giảm 50,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo giải trình từ phía công ty, thị trường thép quý 3/2025 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình hình thương mại toàn cầu, đặc biệt là việc Mỹ siết chặt thuế quan và các biện pháp phòng vệ thương mại từ nhiều quốc gia. Những yếu tố này gây áp lực lớn đến hoạt động xuất khẩu, vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu của Thép Thống Nhất.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản doanh nghiệp còn 288 tỷ đồng, giảm khoảng 36% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận ở mức 53,5 tỷ đồng, giảm mạnh từ mức hơn 189 tỷ đồng đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 196 tỷ đồng, chiếm 68% cơ cấu tài chính. Trong đó, khoản vay tài chính dài hạn gần 35 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện đang có lỗ lũy kế hơn 109 tỷ đồng.

TNS hiện đang giao dịch trên UPCoM trong diện hạn chế, chỉ được phép khớp lệnh vào thứ Sáu hàng tuần. Thị giá cổ phiếu chốt phiên gần nhất ở mức 3.800 đồng/cổ phiếu.