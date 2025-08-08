Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chủ tịch Traveloka liều lĩnh mở rộng Đông Nam Á bất chấp rủi ro

Số hóa

Chủ tịch Traveloka liều lĩnh mở rộng Đông Nam Á bất chấp rủi ro

Với 40 triệu người dùng mỗi tháng, Traveloka chấp nhận mạo hiểm tài chính, mở rộng khắp Đông Nam Á, kể cả khi đối mặt nguy cơ vỡ nợ và cạnh tranh khốc liệt.

Thiên Trang (TH)
Ứng dụng Traveloka hiện phục vụ hơn 40 triệu người dùng hàng tháng với hệ sinh thái du lịch toàn diện.
Ứng dụng Traveloka hiện phục vụ hơn 40 triệu người dùng hàng tháng với hệ sinh thái du lịch toàn diện.
Chủ tịch Caesar Indra cho biết ông sẵn sàng đối mặt rủi ro vỡ nợ để phát triển dịch vụ tín dụng số, hỗ trợ khách hàng mua trước trả sau.
Chủ tịch Caesar Indra cho biết ông sẵn sàng đối mặt rủi ro vỡ nợ để phát triển dịch vụ tín dụng số, hỗ trợ khách hàng mua trước trả sau.
Traveloka đã tích hợp đặt vé máy bay, khách sạn, thuê xe và cả vé spa, sân chơi, giải trí nội địa.
Traveloka đã tích hợp đặt vé máy bay, khách sạn, thuê xe và cả vé spa, sân chơi, giải trí nội địa.
Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tại Indonesia đang suy giảm, công ty vẫn tăng trưởng nhờ chiến lược tín dụng linh hoạt.
Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tại Indonesia đang suy giảm, công ty vẫn tăng trưởng nhờ chiến lược tín dụng linh hoạt.
Đặt trụ sở tại Singapore, Traveloka hiện hoạt động tại 8 quốc gia, mới nhất là Nhật Bản và sắp tới là Hàn Quốc.
Đặt trụ sở tại Singapore, Traveloka hiện hoạt động tại 8 quốc gia, mới nhất là Nhật Bản và sắp tới là Hàn Quốc.
CEO Indra khẳng định Indonesia vẫn là trọng tâm, nhưng Đông Nam Á mới là “cửa ngõ chiến lược” dài hạn.
CEO Indra khẳng định Indonesia vẫn là trọng tâm, nhưng Đông Nam Á mới là “cửa ngõ chiến lược” dài hạn.
Dù từng sa thải 10% nhân sự trong đại dịch, công ty đã có lợi nhuận từ năm 2023 và hiện có dòng tiền dương.
Dù từng sa thải 10% nhân sự trong đại dịch, công ty đã có lợi nhuận từ năm 2023 và hiện có dòng tiền dương.
Các chuyên gia nhận định Traveloka có lợi thế cạnh tranh nếu tiếp tục tối ưu mối quan hệ trực tiếp với khách sạn và hãng vận tải.
Các chuyên gia nhận định Traveloka có lợi thế cạnh tranh nếu tiếp tục tối ưu mối quan hệ trực tiếp với khách sạn và hãng vận tải.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Traveloka #đông nam á #dịch vụ du lịch #tín dụng số #chiến lược mở rộng #Indra

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT