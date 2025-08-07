“Hot” rèm cửa thông minh, có đáng tậu?

Thị trường rèm thông minh hiện rất đa dạng, từ những hệ thống cao cấp tích hợp sâu cho biệt thự đến các bộ nâng cấp retrofit để khách hàng có thể tự lắp đặt.

Một chiếc rèm thông minh không chỉ đơn giản là mở hay đóng theo cách truyền thống, mà còn có thể phản ứng với ánh sáng, giờ giấc, chuyển động và giọng nói.

Rèm có thể phối hợp với hệ thống chiếu sáng và điều hòa để cân bằng nhiệt độ, thậm chí "học" thói quen của chủ nhà và tự điều chỉnh. Vì vậy, theo nhận định của giới công nghệ, rèm cửa thông minh đang trở thành dòng sản phẩm thay đổi trải nghiệm không gian sống của người tiêu dùng Việt.

Đa dạng từ cao cấp đến bình dân

Theo chuyên gia tư vấn nhà thông minh Trần Minh Trí, rèm thông minh có thể tóm gọn trong ba khía cạnh chính: tiện nghi, hiệu quả năng lượng và cá nhân hóa không gian. Chuyên gia Trần Minh Trí nhấn mạnh: "Người dùng thường cảm nhận ngay sự khác biệt khi ngôi nhà biết chiều chủ, một cảm giác mà giải pháp thủ công không thể bắt chước".

Rèm thông minh tích hợp sâu với hệ sinh thái smarthome có thể nhiều tính năng tiện ích.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cần một giải pháp giống nhau. Điều quan trọng là ghép đúng công nghệ với nhu cầu. Chuyên gia Trần Minh Trí cho biết, có 3 loại giải pháp chính phụ thuộc vào việc người dùng muốn thử nghiệm nhanh, cải tạo lại rèm sẵn có hay đầu tư bài bản cho toàn bộ ngôi nhà.

Đầu tiên là các sản phẩm dành cho những dự án cao cấp. Đây là lựa chọn cho những ai coi rèm là một phần không thể tách rời của hệ thống ngữ cảnh sống. Người dùng thường chọn các giải pháp cao cấp của các thương hiệu như Lutron Serena / Sivoia QS, Somfy Glydea Ultra, hoặc Forest Shuttle M.

Ở nhóm này, rèm không vận hành độc lập mà tích hợp cả cảm biến ánh sáng, nhiệt kế, độ gió và nằm trong logic phối hợp chặt chẽ của hệ thống smarthome. Chúng có thể linh hoạt điều chỉnh ánh sáng, máy điều hòa và có kịch bản theo vùng.

Chủ một biệt thự tại khu dân cư Trường Xuân (Quảng Ngãi) chia sẻ rằng: “Khi mua nhà thô, bên thiết kế họ tư vấn thì không chú ý lắm, nhưng sau khi triển khai, mỗi sáng thức dậy không phải chạm vào gì, nhà đã tự điều chỉnh để phù hợp theo thời tiết và lịch sinh hoạt”.

Trong thực tế triển khai, các đại lý như ControlX hay KNXStore nhấn mạnh rằng, khách hàng cao cấp không chỉ mua một bộ rèm mà mua một "trải nghiệm đồng bộ" - rèm đóng mở đúng lúc, phối với ánh sáng và điều hòa để đón bình minh hoặc giảm chói trong buổi trưa.

Chuyên gia khuyên rằng nếu bạn định triển khai toàn bộ nhà và muốn tránh "vá víu" sau này, nên đầu tư ngay từ đầu vào hệ cao cấp để tiết kiệm chi phí tổng thể và giữ trải nghiệm nhất quán.

Tuy nhiên, chi phí cao và độ phức tạp là điều rõ ràng của giải pháp này. Các gói tư vấn, lắp đặt của các thương hiệu trên thường có giá vài chục triệu đồng lên đến hơn 100 triệu đồng tùy vào thiết kế.

Nếu không cần toàn bộ hệ sinh thái đắt tiền, nhưng vẫn muốn rèm hoạt động chuẩn, có thể tích hợp và "thông minh hóa" sản phẩm hiện có. Hướng đi này phù hợp với những người dùng muốn thay thế rèm cũ bằng một hệ thống rèm thông minh ở một hoặc vài phòng cụ thể.

Bộ tiện ích rèm thông minh tự triển khai đơn giản với giá thành phải chăng.

Ở phân khúc này, người dùng thường tìm đến các thương hiệu như: Movelite, Glydea. Khách hàng sẽ được tư vấn và triển khai lắp đặt nhanh gọn. Anh Lê Thanh Minh, đại diện nhà phân phối Lê Minh Autohome, cho biết: "Tập khách hàng lớn nhất là đã xây nhà từ lâu nhưng giờ mới biết và có nhu cầu về rèm thông minh".

Chi phí cho dạng giải pháp này thường chỉ dao động từ vài triệu đồng đến dưới 20 triệu, do thường chỉ triển khai cho một hoặc vài phòng riêng lẻ, trong đó phòng ngủ và phòng khách là được lựa chọn nhiều nhất.

Một giải pháp khác giúp người dùng có thể tự lắp đặt rèm thông minh tại nhà đó là sử dụng một mô tơ có điều khiển, kết nối với hub để vận hành qua ứng dụng hoặc điều khiển từ xa. Sản phẩm nổi bật ở phân khúc này là SwitchBot Curtain 3 và Aqara Curtain Driver.

SwitchBot Curtain 3 được khen ngợi vì dễ gắn, hiệu chỉnh tự động, tiếng ồn thấp và có tùy chọn mở rộng như dùng kèm pin năng lượng mặt trời. Aqara Curtain Driver nổi bật ở khả năng tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái Apple HomeKit và sử dụng Zigbee để liên kết qua hub.

Anh Phạm Thanh Trúc, thành viên cộng đồng DIY, cho biết: "Chỉ mất vài phút để gắn lên ray, hiệu chỉnh hành trình tự động và ngay lập tức có thể đặt lịch, điều khiển bằng app". Giải pháp này chỉ có giá từ vài trăm đến dưới 3 triệu đồng cho mỗi vị trí cửa, cho phép người dùng tự kiểm soát chi phí.

Khó tránh rắc rối

Một trong những hạn chế của các mẫu rèm thông minh khiến nhiều người dùng ngại đầu tư đó là giá thành cao. Các mẫu rèm thông minh có giá cao hơn đáng kể so với rèm truyền thống, do phải đầu tư thêm động cơ, hệ thống điều khiển và các phụ kiện thông minh. Chi phí này có thể từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy thuộc vào thương hiệu, loại rèm và mức độ tích hợp.

Với các hệ thống tích hợp sâu vào nhà thông minh, bạn không thể tự lắp đặt mà cần đến đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Điều này làm tăng chi phí và yêu cầu quy trình thi công tỉ mỉ.

Rèm thông minh hoạt động bằng điện, vì vậy khi mất điện, bạn sẽ không thể điều khiển rèm tự động. Hầu hết các loại rèm đều có chế độ kéo tay, nhưng đôi khi sự bất tiện vẫn có thể xảy ra. Điều này cũng dẫn đến một hạn chế khác là sự cố về động cơ - bộ phận quan trọng nhất và cũng là điểm yếu của rèm thông minh. Nếu động cơ bị hỏng, việc sửa chữa có thể gặp khó khăn và tốn kém, đặc biệt với các dòng động cơ khép kín. Việc bảo trì định kỳ là cần thiết để đảm bảo độ bền.

Những tiện ích rèm thông minh mang lại trải nghiệm sống ngôi nhà “chiều chủ”.

Việc sử dụng động cơ để kéo mở rèm cũng khiến người dùng khó chọn loại rèm theo sở thích, chỉ có thể chọn rèm cuốn, rèm voan. Đối với các loại rèm nặng như rèm gỗ hay rèm nhung, việc lắp đặt động cơ có thể phức tạp và không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Mặt khác, nếu bạn muốn tích hợp rèm vào hệ thống nhà thông minh sẵn có (như Google Home, Apple HomeKit), bạn cần đảm bảo rèm tương thích với hệ sinh thái đó. Việc lựa chọn sai có thể dẫn đến việc các thiết bị không thể kết nối hoặc hoạt động không ổn định.

Một rủi ro khác ít người dùng chú ý đến trong việc sử dụng rèm thông minh đó là trẻ nhỏ có thể tò mò nghịch điều khiển từ xa, làm rèm hoạt động không theo ý muốn. Mặc dù rèm thông minh đã loại bỏ dây kéo truyền thống, giảm nguy cơ vướng víu, nhưng vẫn cần giám sát trẻ khi chúng chơi gần rèm.

Tóm lại, rèm thông minh mang lại sự tiện nghi và hiện đại, nhưng đi kèm với đó là chi phí đầu tư cao, sự phụ thuộc vào nguồn điện và nguy cơ hỏng hóc. Việc cân nhắc kỹ lưỡng những hạn chế này sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện của gia đình mình.