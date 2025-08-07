Hà Nội

Số hóa

Đột phá công nghệ đám mây giúp GPS chính xác hơn gấp 100 lần

Công nghệ Skylark có thể tăng độ chính xác của GPS lên đến cấp độ quân sự, định vị chính xác cho máy bay không người lái, robot, ô tô và các thiết bị khác.

Tuệ Minh

Một công ty có trụ sở tại California cho biết họ đã khắc phục được một trong những hạn chế lớn nhất của GPS bằng cách sử dụng phần mềm đám mây.

Swift Navigation đã ra mắt Skylark, một công nghệ định vị dựa trên nền tảng đám mây được thiết kế để sửa lỗi GPS và mang lại độ chính xác đến từng centimet. Mức độ chính xác này được xem là đạt cấp độ quân sự.

Một hệ thống Skylark được triển khai trong thử nghiệm cho thấy độ chính xác tăng lên đáng kể. Ảnh SWIFT Tech

GPS truyền thống thường cung cấp độ chính xác định vị trong phạm vi từ 3 đến 10 mét (9 đến 32 feet), đủ cho mục đích điều hướng chung nhưng có thể không đủ chính xác đối với nhiều loại xe tự hành hoặc máy bay không người lái.

Với Skylark, công ty hứa hẹn sẽ giảm thiểu sai số đó xuống 100 lần, biến mét thành centimet.

Thay vì dựa vào cơ sở hạ tầng mặt đất, công nghệ này sử dụng mô hình khí quyển tiên tiến, mạng cấp nhà mạng và kiến trúc hoàn toàn dựa trên đám mây để khắc phục tình trạng méo tín hiệu theo thời gian thực.

Hình ảnh hiển thị lỗi tín hiệu GPS từ không gian đến Trái Đất, bao gồm độ chính xác của đồng hồ, quỹ đạo, tầng điện ly và tầng đối lưu. Ảnh: Swift Navigation
Hình ảnh hiển thị lỗi tín hiệu GPS từ không gian đến Trái Đất, bao gồm độ chính xác của đồng hồ, quỹ đạo, tầng điện ly và tầng đối lưu. Ảnh: Swift Navigation

Theo báo cáo, điều này giúp việc triển khai trên các nền tảng như ô tô, máy bay không người lái giao hàng và robot di động trở nên rẻ hơn và dễ dàng hơn.

Công ty cho biết Skylark là hệ thống định vị dựa trên nền tảng đám mây thời gian thực đầu tiên và duy nhất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quan trọng cho phương tiện giao thông đường bộ.

Swift Navigation đã đảm bảo được 50 triệu đô la trong vòng tài trợ Series E để đẩy nhanh việc triển khai công nghệ định vị có độ chính xác cao trên toàn cầu.

Các thiết bị tương thích với dịch vụ định vị chính xác của Skylark. Ảnh: Chụp màn hình qua Swift Navigation/YouTube
Các thiết bị tương thích với dịch vụ định vị chính xác của Skylark. Ảnh: Chụp màn hình qua Swift Navigation/YouTube

Vòng gọi vốn này do Crosslink Capital dẫn đầu, với sự tham gia của các nhà đầu tư hiện tại bao gồm New Enterprise Associates, Eclipse Ventures và First Round Capital.

Các nhà đầu tư mới, bao gồm Niterra Ventures, AlTi Tiedemann Global và EnerTech Capital, đang đẩy tổng số tiền tài trợ cho Swift lên hơn 250 triệu đô la.

Tổng giám đốc điều hành công ty Timothy Harris cho biết nguồn vốn mới sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm, mở rộng quan hệ đối tác và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn cho mục đích dân sự và quân sự.

“Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ từ một nhóm nhà đầu tư hùng mạnh, những người nhận ra sức mạnh chuyển đổi của định vị chính xác”, Harris phát biểu. “Nguồn vốn này cho phép chúng tôi đẩy nhanh tăng trưởng và tiếp tục đổi mới.”

Hệ thống GPS cải tiến qua đám mây chính xác đến từng centimet hỗ trợ ô tô tự lái.
Nextgen Defense
Số hóa

Bật GPS liên tục có thể khiến bạn bị theo dõi và lộ bí mật

GPS trên smartphone tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ vị trí, bị theo dõi và đánh cắp thông tin cá nhân nếu người dùng không biết cách kiểm soát.

g-1.png
GPS giúp định vị, gọi xe, tìm đồ ăn và hỗ trợ tìm thiết bị thất lạc một cách hiệu quả.
g-2.png
Tuy nhiên, việc bật GPS liên tục có thể khiến dữ liệu vị trí của bạn bị theo dõi và lưu trữ mà bạn không hề hay biết.
Xem chi tiết

Quân sự

Nga "ra lò" UAV cảm tử tích hợp AI, không cần sử dụng GPS

Không sử dụng tín hiệu định vị vệ tinh, tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống dẫn đường dựa trên hình ảnh, V2U đang được xem là bước tiến mới của Nga trong phát triển công nghệ UAV.

Trong nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến điện tử và tự chủ của thiết bị không người lái, Nga đã phát triển UAV V2U – một loại đạn lượn tự hành (loitering munition) có khả năng tự tìm diệt mục tiêu mà không cần kết nối GPS.

Điểm nổi bật của V2U nằm ở hệ thống định vị hoàn toàn mới, sử dụng hình ảnh trực quan kết hợp dữ liệu địa hình để xác định vị trí trong thời gian thực.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Cực Bắc từ của trái đất lệch 175km ảnh hưởng đến GPS

Sang năm 2025, Cực Bắc từ của Trái Đất sẽ bị lệch 175 km, liệu các ứng dụng GPS như bản đồ Google Maps ở Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không?

Cục Khảo sát Địa chất Anh (BGS) cho biết nếu không cập nhật vị trí Cực Bắc từ mới, một chiếc máy bay từ Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi đến Anh có thể sẽ bay chệch hướng 150 km.

Ngày 17 tháng 12 vừa rồi, Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ (NCEI) và Cục Khảo sát Địa chất Anh (BGS) đã công bố một phiên bản cập nhật Mô hình Từ trường Thế giới (WMM) cho năm 2025.

Cuc Bac tu cua trai dat lech 175km anh huong den GPS
Cực từ Bắc của Trái đất đã bị lệch 157 km so với 5 năm về trước. Ảnh: WMM

Theo đó, vị trí của cực từ phía bắc hành tinh của chúng ta được xác định là đã thay đổi. Nó đã dịch chuyển ra khỏi Canada và đi hướng về phía Nga một khoảng 175 km, so với phiên bản WMM2020 gần nhất 5 năm về trước.

Điều này sẽ khiến một loạt các ứng dụng định vị lấy đầu vào dữ liệu từ WMM phải được cập nhật, như hệ thống GPS vệ tinh, máy bay, tàu biển cho đến các ứng dụng bản đồ như Apple Maps và Google Maps.

Phiên bản WMM2025 đã được cập nhật.

Cục Khảo sát Địa chất Anh (BGS) cho biết nếu không cập nhật vị trí Cực Bắc từ mới, một chiếc máy bay cài đặt chế độ bay tự động từ Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi đến Vương Quốc Anh có thể sẽ đi chệch hướng tới 150 km.

Câu chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra nếu ông già Noel đi từ Bắc Cực xuống phía nam để phát quà cho trẻ em vào dịp Giáng Sinh năm nay. Nhưng liệu các quốc gia nhiệt đới ở gần với xích đạo, cách xa Cực Bắc từ như Việt Nam, có bị ảnh hưởng bởi sự kiện này hay không?

Các thiết bị sử dụng GPS, như bản đồ trên điện thoại, ô tô hoặc đồng hồ chạy bộ Garmin của chúng ta có còn chính xác? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải hiểu bản chất: Cực Bắc từ của Trái Đất là gì?

Cuc Bac tu cua trai dat lech 175km anh huong den GPS-Hinh-2
Cực Bắc địa lý (Geographic North Pole), Cực Bắc địa từ (North Geomagnetic Pole) và Cực Bắc từ (North Magnetic Pole) là 3 điểm hoàn toàn khác nhau. Ảnh WMM

Cực Bắc từ là một trong 3 khái niệm "cực bắc" rất dễ gây nhầm lẫn của Trái Đất. Khái niệm thứ nhất là Cực Bắc địa lý (Geographic North Pole), hay còn gọi là Cực Bắc thực, được định nghĩa là cực phía trên đỉnh trục mà hành tinh của chúng ta đang quay quanh.

Cực Bắc thực được xác định bằng giao điểm giữa trục tự quay của Trái Đất và bề mặt hành tinh. Tại đây theo phương dây rọi thẳng đứng lên trên, bạn sẽ thấy được điểm cố định của thiên cầu, mà mọi ngôi sao bạn quan sát từ đây sẽ đều quay tròn xung quanh điểm đó.

Các nhà địa lý lấy Bắc Cực này làm điểm xuất phát của mọi kinh tuyến trên Trái Đất, và bản thân nó cũng được coi là vĩ tuyến +90.

Vì vậy, Cực Bắc thực là một điểm hoàn toàn có thực ở Bắc Băng Dương, và vị trí của nó gần như cố định. Trong suốt hàng triệu năm qua, nếu Bắc Cực thực có dịch chuyển, nó cũng chỉ dao động trong phạm vi vài mét, không đáng kể so với kích thước của Trái Đất.

Cực Bắc địa lý (Geographic North Pole), Cực Bắc địa từ (North Geomagnetic Pole) và Cực Bắc từ (North Magnetic Pole) là 3 điểm hoàn toàn khác nhau.

Khái niệm thứ hai là Cực Bắc địa từ (North Geomagnetic Pole), đây là một điểm được xác định dựa trên giả thuyết coi Trái Đất là một nam châm khổng lồ hoàn hảo.

Chúng ta biết Trái Đất có từ trường là do lõi hành tinh của chúng ta có một lớp sắt lỏng nóng chảy, nằm ở độ sâu 2.890-5000 km bên dưới bề mặt đất. Lớp sắt này dẫn điện và chuyển động liên tục.

Khi sắt lỏng di chuyển qua một từ trường yếu có sẵn, chuyển động đó tạo ra dòng điện. Dòng điện đến lượt nó lại tạo ra từ trường của riêng mình, dẫn đến một quá trình tự duy trì được gọi là geodynamo.

Geodynamo đã liên tục tái tạo từ trường của Trái đất trong hàng tỷ năm. Nó tạo ra một lá chắn, hay từ quyển, bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi gió Mặt Trời và các bức xạ vũ trụ khác. Nếu không có từ quyển này, sự sống sẽ khó có thể hình thành và phát triển trên Trái Đất.

Geodynamo đã liên tục tái tạo từ trường của Trái đất trong hàng tỷ năm. Nó tạo ra một lá chắn, hay từ quyển, bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi gió Mặt Trời và các bức xạ vũ trụ khác.
Cuc Bac tu cua trai dat lech 175km anh huong den GPS-Hinh-3
 Geodynamo đã liên tục tái tạo từ trường của Trái đất trong hàng tỷ năm. Nó tạo ra một lá chắn, hay từ quyển, bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi gió Mặt Trời và các bức xạ vũ trụ khác. Ảnh: WMM

Cực Bắc địa từ là điểm trên cùng của "thanh nam châm" Trái Đất. Và bởi thanh nam châm này hơi nghiêng so với trục quay của hành tinh, nó được xác định là một điểm nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Greenland hiện tại.

Geodynamo đã liên tục tái tạo từ trường của Trái đất trong hàng tỷ năm. Nó tạo ra một lá chắn, hay từ quyển, bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi gió Mặt Trời và các bức xạ vũ trụ khác.

Cuối cùng, chúng ta cùng đến với khái niệm chính, Cực Bắc từ (North Magnetic Pole), được định nghĩa là điểm mà tại đó, mọi đường sức từ đo được đều hướng thẳng vuông góc xuống mặt đất.

Về mặt lý thuyết, nếu Trái Đất là một nam châm hoàn hảo thì Cực Bắc từ sẽ phải trùng với Cực Bắc địa từ. Tuy nhiên, chúng ta biết các dòng sắt lỏng bên trong lõi Trái Đất luôn luôn dịch chuyển, dẫn đến việc từ trường Trái Đất cũng biến thiên theo.

Trái Đất trong thực tế là một nam châm "ngọ nguậy" chứ không phải một nam châm đứng yên hoàn hảo. Do đó, Cực Bắc từ, nơi mà kim la bàn của bạn hướng về, không hề cố định mà luôn có sự dịch chuyển.

Các nhà khoa học luôn phải đo đạc để theo dõi và cập nhật sự dịch chuyển này. Nếu không, mọi thiết bị đo dựa vào từ trường Trái Đất để định hướng và đo khoảng cách sẽ đều cho kết quả sai lệch, khi vị trí Cực Bắc từ dịch chuyển biến thiên so với Cực Bắc địa lý.

Xem chi tiết

