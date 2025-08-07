Amazon ra mắt máy đọc sách màn hình màu phiên bản giá rẻ

Mẫu máy đọc sách mới của Amazon giảm giá 30 đô la cho phiên bản 16GB thay vì 32GB, xuống còn 249,99 đô la (tương đương 6,5 triệu đồng).

Amazon đang làm cho Kindle màn hình màu trở nên dễ tiếp cận hơn. Sau khi ra mắt Kindle Colorsoft năm ngoái. Tuy nhiên, ông trùm thương mại điện tử này vừa giới thiệu phiên bản giá rẻ hơn của thiết bị vốn có giá 279,99 đô la.

Thiết bị mới này giảm giá 30 đô la cho phiên bản 16GB thay vì 32GB, xuống còn 249,99 đô la (tương đương 6,5 triệu đồng). Một biến thể khác được gắn mác là phiên bản dành cho trẻ em hiện cũng đã có sẵn với giá 269,99 đô la.

Phiên bản Kindle Colorsoft giá rẻ ra mắt với việc cắt giảm một số tính năng không quan trọng. Ảnh: Amazon

Kindle Colorsoft Signature Edition 7 inch nguyên bản được thiết kế để mang lại trải nghiệm hình ảnh hấp dẫn hơn cho máy đọc sách điện tử Kindle phổ biến, lý tưởng để duyệt truyện tranh và các tiểu thuyết đồ họa khác hoặc tô sáng bằng nhiều màu sắc khác nhau.

Thiết bị này sở hữu màn hình có thể điều chỉnh, chống chói với thời lượng pin lên đến tám tuần, và thậm chí còn cho phép người dùng đảo ngược chữ đen và nền trắng của trang sách, phù hợp với những ai thích trải nghiệm tương tự chế độ tối.

Phiên bản 16GB mới cũng sở hữu màn hình Colorsoft độ tương phản cao của phiên bản gốc, đèn nền ấm áp có thể điều chỉnh, thời lượng pin tốt, lật trang nhanh, v.v. Ngoài ra, máy còn được tặng kèm ba tháng sử dụng Kindle Unlimited, gói đăng ký cho phép truy cập hơn 4 triệu sách điện tử.

Tuy nhiên, phiên bản này sẽ không có đèn pha tự động điều chỉnh, sạc không dây hoặc không gian lưu trữ lớn hơn của phiên bản Signature.

Phiên bản dành cho trẻ em có thêm gói Amazon Kids+ và tùy chọn vỏ bìa. Ảnh: Amazon

Kindle Colorsoft Kids được bán kèm bìa minh họa, bảo hành hai năm và một năm đăng ký Amazon Kids+ cho phép truy cập sách, trò chơi, video, ứng dụng, v.v..

Thiết bị trị giá 269,99 đô la này cũng bao gồm một số tính năng giúp trẻ em luyện đọc, bao gồm trình xây dựng vốn từ vựng và tính năng Word Wise giúp trẻ học từ mới, cùng với phông chữ OpenDyslexic và kết nối Bluetooth để nghe sách nói.