Lần đầu quét não người dùng ChatGPT, MIT phát hiện chấn động

Số hóa

Lần đầu quét não người dùng ChatGPT, MIT phát hiện chấn động

Nghiên cứu mới từ MIT cho thấy việc lạm dụng ChatGPT khiến hoạt động não suy giảm, cảnh báo nguy cơ mất khả năng tư duy độc lập ở người dùng.

Phòng thí nghiệm Truyền thông của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT Media Lab) lần đầu sử dụng thiết bị EEG để đo hoạt động não của người dùng ChatGPT trong khi viết luận.
Kết quả cho thấy não bộ nhóm dùng AI hoạt động kém hơn đáng kể so với nhóm viết tay.
Các bài viết do ChatGPT hỗ trợ bị đánh giá là vô hồn, giống nhau và thiếu sáng tạo.
Người dùng AI không nhớ nội dung mình từng viết, cho thấy não không xử lý sâu thông tin.
Trong khi đó, nhóm viết tay có kết nối thần kinh cao hơn ở vùng trí tưởng tượng và xử lý ngôn ngữ.
Nếu sử dụng đúng cách, AI có thể tăng hoạt động não nhưng lạm dụng lại gây phản tác dụng.
Các chuyên gia cảnh báo AI có thể làm người dùng mất dần tư duy phản biện và sáng tạo.
MIT kêu gọi thận trọng khi đưa AI vào giáo dục, đặc biệt với trẻ em đang phát triển não bộ.
#ChatGPT #MIT #hoạt động não #AI #tư duy sáng tạo #ảnh hưởng AI

