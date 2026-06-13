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Số hóa - Xe

Chủ tịch Toyota - nỗi lo lớn nhất là một tương lai chỉ có ôtô điện

Chủ tịch Toyoda cảm thấy rất cô đơn khi bảo vệ động cơ đốt trong, trong lúc phần còn lại của ngành công nghiệp đang lao tới một tương lai chỉ có ôtô điện.

Thảo Nguyễn

Trong những năm gần đây, nhiều nhà sản xuất ôtô đã trì hoãn hoặc hủy bỏ việc phát triển một số mẫu xe điện, chấp nhận tổn thất lên tới hàng tỷ đô. Tuy nhiên, quan điểm chủ đạo của ngành xe hơi thế giới hiện nay vẫn là đặt cược tương lai vào ôtô điện. Vấn đề không còn là “có hay không”, mà chỉ còn là “khi nào”. Tuy nhiên, Toyota vẫn sẽ cố gắng duy trì động cơ đốt trong lâu nhất có thể.

Không giống phần lớn các đối thủ, Toyota đang phát triển đầy đủ các loại hệ truyền động khác nhau, bao gồm xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) và thậm chí cả động cơ đốt trong sử dụng khí hydro. Cam kết của hãng đối với động cơ đốt trong phần lớn xuất phát từ Chủ tịch Akio Toyoda, người được xem là một trong những nhà lãnh đạo đam mê xe hơi thực thụ cuối cùng còn đứng đầu một hãng ôtô lớn.

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Chủ tịch Toyota - nỗi lo lớn nhất là một tương lai chỉ có ôtô điện.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với Toyoda, phóng viên tờ CarWow đã hỏi đâu là nỗi lo lớn nhất của ông về tương lai của ngành ôtô. Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát của ông cho thấy mức độ không hào hứng với xe điện của vị Chủ tịch này.

“Mọi người đều đang chuyển sang xe điện chạy pin (BEV), đó là nỗi lo lớn nhất đối với tôi”, ông Toyoda nói. “Ba hoặc bốn năm trước, tôi là người duy nhất nói với truyền thông rằng tôi yêu mùi hương, tôi yêu âm thanh và tôi yêu động cơ, đồng thời tôi muốn bảo vệ việc làm cho các nhà cung cấp linh kiện động cơ. Tuy nhiên, có vẻ như tôi là người duy nhất. Tôi cảm thấy rất cô đơn”.

Ông Toyoda cũng cho biết bên trong nội bộ Toyota vẫn đang diễn ra những cuộc tranh luận liên quan đến tốc độ chuyển đổi sang xe điện. Theo ông, những người đam mê xe hơi trong công ty vẫn tiếp tục thúc đẩy các giải pháp thay thế cho tương lai chỉ có xe điện chạy pin.

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Ông Toyoda cũng cho biết bên trong nội bộ Toyota vẫn đang diễn ra những cuộc tranh luận liên quan đến tốc độ chuyển đổi sang xe điện.

Dù vậy, Toyota hiểu rằng trong tương lai hãng sẽ cần sản xuất nhiều phương tiện thân thiện với môi trường hơn, bao gồm cả xe điện. Nếu mọi quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào ông Toyoda, thị trường xe điện có lẽ sẽ không tồn tại.

“Ô tô là món đồ chơi của tôi”, ông nói thêm. “Tôi muốn tạo ra những chiếc xe mà tôi muốn giữ trong gara của mình. Nếu tôi chỉ được phép làm những chiếc xe trung hòa carbon thì điều đó không còn thú vị nữa”.

Ông cũng cho biết việc chỉ tập trung vào lợi nhuận cũng không mang lại nhiều cảm hứng, đồng thời cho rằng sản xuất ôtô nên hướng tới nhiều giá trị hơn là chỉ tạo ra kết quả tài chính tích cực.

Quá trình chuyển đổi sang các mẫu xe hiệu suất cao nhưng thân thiện với môi trường hơn đã bắt đầu diễn ra tại Toyota. Theo các báo cáo gần đây, thế hệ tiếp theo của Toyota GR Yaris sẽ chuyển thành một mẫu xe hybrid hiệu suất cao, nhiều khả năng kết hợp động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L mới đang được phát triển với một bộ pin nhỏ và mô-tơ điện, cho tổng công suất có thể đạt tới 394 mã lực.

Đối với những người không mấy thiện cảm với điện khí hóa giống như ông Toyoda, vẫn sẽ còn nhiều lựa chọn trong tương lai. Rõ ràng nhất là mẫu xe GR GT mới của Toyota, sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L và hoàn toàn không có bất kỳ hình thức điện khí hóa nào. Bên cạnh đó, hãng cũng đang lên kế hoạch cho những mẫu xe thể thao dễ tiếp cận hơn như thế hệ tiếp theo của Toyota MR2 và sự trở lại của Celica.

#Chủ tịch hãng xe Toyota #Toyota #ô tô điện #Chủ tịch Toyoda #động cơ đốt trong #xe hơi

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