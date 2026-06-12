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Số hóa - Xe

Mitsubishi Xpander lấy lại "ngôi vương" MPV, bỏ xa Toyota Veloz Cross

Sau khi bất ngờ đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Toyota Veloz Cross trong tháng 4/2026, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng lấy lại "ngôi vương" phân khúc MPV.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Xpander và Xpander Cross thế hệ mới.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, trong tháng 5/2026 vừa qua, Mitsubishi Xpander tiếp tục khẳng định vị thế quen thuộc trong phân khúc MPV đa dụng cỡ nhỏ khi tạo ra khoảng cách đáng kể với đối thủ đồng hương là Toyota Veloz Cross.

Theo số liệu bán hàng mới được công bố, Mitsubishi Xpander đạt doanh số 1.236 xe trong tháng 5/2026. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross ghi nhận 797 xe bán ra trong cùng kỳ. Khoảng cách 439 xe giúp Xpander tái lập vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc.

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Mitsubishi Xpander lấy lại "ngôi vương" MPV, bỏ xa Toyota Veloz Cross.

Thực tế này hoàn toàn trái ngược với cục diện kinh doanh của tháng trước đó. Trong tháng 4 năm 2026, Toyota Veloz Cross từng tạo nên bất ngờ lớn khi cán mốc 1.503 xe, vượt qua con số 1.273 xe của đối thủ.

Nếu xét trong giai đoạn 5 tháng đầu năm 2026, Mitsubishi Xpander tiếp tục cho thấy lợi thế rõ rệt trước đối thủ đến từ Toyota. Doanh số cộng dồn của Xpander hiện đạt 6.740 xe, trong khi Toyota Veloz Cross ghi nhận 4.475 xe. Chênh lệch giữa hai mẫu xe lên tới 2.265 xe sau năm tháng đầu năm. Khoảng cách này cho thấy dù Veloz Cross đã có thời điểm vượt lên ở từng tháng riêng lẻ, Xpander vẫn là mẫu MPV phổ thông có sức tiêu thụ ổn định hơn trên thị trường.

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Destinator cũng trở lại đường đua doanh số và góp mặt trong top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam với 940 xe bán ra.

Trong tháng 5/2026 vừa qua, bên cạnh Xpander, một mẫu xe khác của Mitsubishi Motor Việt Nam là Destinator cũng trở lại đường đua doanh số và góp mặt trong top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam với 940 xe bán ra. Kết quả này cho thấy sức hút của mẫu SUV 7 chỗ vẫn được duy trì sau khi nguồn cung dần ổn định trở lại.

Trong tháng 6, Mitsubishi Motors Việt Nam phối hợp với các nhà phân phối (NPP) ủy quyền triển khai chương trình khuyến mãi đối với tất cả các dòng xe. Mức ưu đãi hấp dẫn lên đến 85 triệu đồng.

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Mitsubishi Motors Việt Nam phối hợp với các nhà phân phối (NPP) ủy quyền triển khai chương trình khuyến mãi đối với tất cả các dòng xe trong tháng 6/2026.

Riêng đối với mẫu xe Xpander AT Premium, khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt giữa 2 chương trình ưu đãi, tăng cơ hội tiếp cận mẫu MPV đa dụng với chi phí tối ưu hơn: Gói ưu đãi tài chính (khoảng 80 triệu đồng). Gói ưu đãi tài chính (khoảng 40 triệu đồng). Gói vay tài chính MAF 0% trong 12 tháng với thời gian ân hạn gốc tối đa 6 tháng (áp dụng cho khách hàng cá nhân vay mua xe).

Bên cạnh ưu đãi chung với giá trị lên đến 60 triệu đồng, khách hàng chọn mua Destinator trong tháng 6 còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn tại các sự kiện lái thử, đồng thời tham gia bốc thăm trúng thưởng chương trình “Destinator - Cả nhà đón hè” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 70 triệu đồng tại hệ thống NPP.

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