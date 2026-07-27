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Sống Khỏe

Người phụ nữ New Zealand tìm đến Việt Nam thay khớp háng

Sau 4 năm chờ phẫu thuật tại New Zealand, một phụ nữ đã vượt hơn 9.000 km đến Việt Nam để thay khớp háng, lấy lại khả năng đi lại sau nhiều năm chịu đau đớn.

Thúy Nga

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 1 cho biết, người bệnh bị đau khớp háng trái từ khoảng 10 năm trước. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện khi vận động, nhưng theo thời gian ngày càng tăng về mức độ và tần suất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và khả năng lao động.

Mặc dù đã được chỉ định thay khớp háng tại New Zealand từ nhiều năm trước, người bệnh vẫn phải chờ theo lịch của hệ thống y tế công. Đến thời điểm sang Việt Nam điều trị, thời gian chờ phẫu thuật đã kéo dài khoảng 4 năm. Trong khi đó, nếu lựa chọn phẫu thuật theo diện tự chi trả, chi phí ước tính gần 40.000 đô la New Zealand.

Sau khi tìm hiểu về trình độ chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam cũng như chất lượng điều trị tại một số quốc gia trong khu vực, người bệnh quyết định lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

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PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, người bệnh đau dữ dội, gần như mất hoàn toàn khả năng tự đi lại và phải phụ thuộc vào xe lăn.

Qua thăm khám lâm sàng và đánh giá hình ảnh, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi, dẫn đến thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối.

Do tổn thương đã ở giai đoạn cuối, thay khớp háng toàn phần là giải pháp điều trị phù hợp nhằm giảm đau, phục hồi chức năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Các bác sĩ đã thực hiện thành công ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn. Đường rạch da chỉ khoảng 5-6 cm, góp phần hạn chế tổn thương mô mềm, giảm đau sau mổ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng.

Ngay từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, người bệnh đã được các kỹ thuật viên phục hồi chức năng hướng dẫn đứng dậy và tập đi. Sau gần một tuần điều trị, vết mổ khô đẹp, hai chi dưới cân bằng, người bệnh không còn đau và có thể tự đi lại.

Theo đánh giá của các bác sĩ, sau khi trở về New Zealand, người bệnh có thể sớm quay lại cuộc sống bình thường, tự lái xe, tham gia các hoạt động thể thao phù hợp và sinh hoạt độc lập sau nhiều năm bị hạn chế bởi bệnh lý khớp háng.

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Niềm vui của người bệnh và các bác sĩ sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau ca phẫu thuật, người bệnh cho biết sức khỏe cải thiện rõ rệt và kỳ vọng sẽ sớm trở lại các hoạt động thường ngày.

Theo các bác sĩ, hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi là bệnh lý xảy ra khi nguồn máu nuôi chỏm xương đùi bị gián đoạn, khiến mô xương dần hoại tử và sụp lún. Bệnh có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như tắc mạch máu nuôi chỏm xương đùi, chấn thương, bệnh lý tự miễn, sử dụng corticoid kéo dài hoặc tình trạng thừa cân, béo phì.

Nếu phát hiện muộn, khớp háng có thể bị thoái hóa giai đoạn cuối và phải thay khớp để phục hồi chức năng vận động.

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