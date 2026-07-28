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Sống Khỏe

Bé 12 tuổi tím tái sau uống thuốc diệt cỏ, ngộ độc hiếm gặp đe dọa tính mạng

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai vừa điều trị thành công một trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ chứa Propanil gây Methemoglobin - tình trạng làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu.

Thúy Nga

Theo thông tin từ bệnh viện, bé gái 12 tuổi, uống một lượng lớn thuốc diệt cỏ Cantanil (thành phần gồm Butachlor và Propanil, không rõ số lượng).

Khoảng 30 phút sau khi uống, bệnh nhi được đưa đến Trung tâm Y tế huyện, tiến hành súc rửa dạ dày, sử dụng than hoạt và thuốc nhuận tràng. Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau, trẻ xuất hiện tím môi, tím đầu chi tăng dần, nôn nhiều, chỉ số SpO₂ chỉ khoảng 80% dù đã được thở oxy nên được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tại Khoa hồi sức tích cực -chống độc, bệnh nhi trong tình trạng tỉnh nhưng mệt, tím môi và đầu chi rõ, không có dấu hiệu co kéo hô hấp, mạch và huyết áp ổn định, tim đều, phổi không có ran.

Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán Methemoglobin do ngộ độc Propanil. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở oxy nồng độ cao, truyền dịch, sử dụng xanh methylen (Mistasolblue) đường uống kết hợp vitamin C liều cao.

Sau 48 giờ điều trị, tình trạng bệnh cải thiện rõ rệt. Chỉ số SpO₂ tăng lên 93% khi thở khí trời. Bệnh nhi tỉnh táo, hết mệt, ăn uống được và dự kiến sẽ ổn định để xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, Propanil là hoạt chất có trong một số thuốc diệt cỏ. Khi ngộ độc với lượng lớn, chất này có thể oxy hóa hemoglobin thành methemoglobin - dạng hemoglobin mất khả năng vận chuyển oxy đến các mô.

Đây là nguyên nhân khiến người bệnh xuất hiện tím tái, giảm SpO₂. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng thiếu oxy nặng, tổn thương đa cơ quan và có nguy cơ tử vong.

Các bác sĩ cho biết, việc nhận diện sớm tình trạng Methemoglobin có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt ở những trường hợp có tiền sử tiếp xúc hoặc uống các hóa chất chứa Propanil.

Để hạn chế những tai nạn đáng tiếc, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai khuyến cáo:

- Bảo quản thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ ở nơi riêng biệt, có khóa hoặc ngoài tầm với của trẻ em.

- Tuyệt đối không chiết thuốc bảo vệ thực vật vào chai nước ngọt, chai nước uống hoặc các vật dụng dễ gây nhầm lẫn.

- Sử dụng đúng hướng dẫn, không để hóa chất tồn dư trong khu vực sinh hoạt.

- Quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên - lứa tuổi có nhiều biến đổi về tâm lý, dễ có hành vi bộc phát khi gặp áp lực hoặc bế tắc.

- Khi phát hiện người nghi ngờ uống thuốc diệt cỏ hoặc hóa chất độc hại, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt, không tự điều trị tại nhà.

>>> Mời độc giả xem thêm video Làm việc tại nhà vòng xoáy cô lập và trầm cảm đằng sau màn hình:

#Ngộ độc Propanil gây Methemoglobin ở trẻ em #Triệu chứng tím tái và giảm SpO₂ do ngộ độc #Chẩn đoán và điều trị nhanh tình trạng Methemoglobin #Biện pháp phòng ngừa ngộ độc thuốc trừ sâu cho trẻ #Tầm quan trọng của bảo quản thuốc diệt cỏ an toàn

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Thăm khám cho các bệnh nhân ngộ độc - Ảnh BVCC
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