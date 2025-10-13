'Chốt' phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ và Quốc khánh năm 2026

Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động, và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Quốc khánh 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.

Tổng cộng kỳ nghỉ có 5 ngày gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần, và 1 ngày được hoán đổi từ lịch làm việc cụ thể thứ Hai ngày 31/8 sẽ chuyển sang thứ Bảy ngày 22/8.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực và làm việc hợp lý, giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ nhân dân.

Chính phủ khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh và hoạt động kinh tế, xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.