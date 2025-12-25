Chuẩn bị chu đáo nhất cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Chiều 25/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại đây, Phó Chủ tịch nước cùng đại diện các Tiểu ban của Đại hội, lãnh đạo một số bộ, ngành đã đi kiểm tra, rà soát thiết kế, trang trí tổng thể Đại hội; khu vực triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm Đổi mới; khu vực hội trường chính và sân khấu - không gian trung tâm Đại hội...

Làm việc với các Tiểu ban để đánh giá tiến độ công việc, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành và các Tiểu ban trong thời gian ngắn đã hoàn thiện khối lượng công việc lớn.

Thời gian từ nay đến khi diễn ra Đại hội không còn nhiều, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, các Tiểu ban tiếp tục “dồn sức” rà soát toàn bộ công việc theo tiến độ đề ra; trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng, chuẩn bị “chu đáo nhất” để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp, trên tinh thần “công việc của Tiểu ban nào, Tiểu ban đó chịu trách nhiệm đến cùng”.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, UBND thành phố Hà Nội, Tiểu ban Tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ để cấp thẻ tác nghiệp cho các cơ quan báo chí, đảm bảo yêu cầu tuyên truyền sâu rộng nhưng vẫn kiểm soát tốt an ninh.

Về kịch bản chương trình, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Tiểu ban Nội dung và các đơn vị liên quan phải quán xuyến kịch bản chi tiết cho 3 phiên: Tổng duyệt, Trù bị và Chính thức

Tiểu ban Hậu cần cập nhật đầy đủ thông tin khách mời ở các hoạt động, tuyệt đối tránh sơ sót trong công tác đón tiếp. Bộ Y tế có kế hoạch, phân công cụ thể người chịu trách nhiệm ở từng khu vực về việc đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm cho tất cả đại biểu trong suốt thời gian Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra khu trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Báo cáo tiến độ thực hiện Triển lãm ảnh với chủ đề “Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường”, Phó tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự cho biết, công tác triển lãm đang khẩn trương thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Về kịch bản chụp ảnh lưu niệm cho đại biểu, Phó tổng giám đốc TTXVN cho biết, dự kiến sẽ chia làm 15 đợt chụp, khoảng 160 - 170 người/đợt nhằm đảm bảo tiến độ và thẩm mỹ của khung hình.

Ghi nhận sự nỗ lực của TTXVN đã khẩn trương điều chỉnh không gian trưng bày, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, các chủ đề của Triển lãm cần truyền tải những thông điệp rõ ràng, logic, khoa học, đảm bảo trang trọng và tạo độ thông thoáng cho sảnh chính.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phân luồng giao thông trong các ngày diễn ra Đại hội và các chương trình, hoạt động khác trong khuôn khổ Đại hội; tiếp nhận danh sách, rà soát, thẩm định thông tin đại biểu theo quy định...

Nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, không chủ quan, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các Tiểu ban rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết cuối cùng, từ kịch bản chi tiết đến công tác an ninh, lễ tân, hậu cần để Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thực sự trở thành ngày hội lớn, lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn xã hội.

Trước đó, báo cáo với Phó Chủ tịch nước, đại diện các Tiểu ban cho biết, về cơ bản các nhiệm vụ đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương. Khu vực triển lãm của các bộ, ngành đang trong giai đoạn nước rút, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong đêm nay (ngày 25/12)...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra khu trưng bày các ấn phẩm, thành tựu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội từ ngày 26 - 27/12/2025.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Dự kiến có 2.223 đại biểu dự Đại hội, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức, được thành lập thành 105 Đoàn đại biểu.