Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 3 nghị quyết về hoạt động giám sát

Chiều nay (24/12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 3 nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2025.

Theo Đỗ Minh/VOV1

Đó là Nghị quyết về hoạt động giám sát của Quốc hội; Nghị quyết về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

Việc ban hành các nghị quyết tạo hành lang pháp lý thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tính minh bạch trong hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết về hoạt động giám sát

Trình bày tóm tắt 3 tờ trình dự thảo nghị quyết, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết việc ban hành các nghị quyết nhằm quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát chuyên đề; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; cũng như công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và phục vụ hoạt động giám sát.

Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần ‘địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm’, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động giám sát.

Việc ban hành các nghị quyết không chỉ thay thế các văn bản đã hết hiệu lực, mà còn khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu liên thông trong thực tiễn giám sát thời gian qua; qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, đồng thời phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh giám sát văn bản quy phạm pháp luật là nội dung xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động giám sát.

"Chế tài giám sát của cơ quan dân cử đã được luật quy định rồi. Điều quan trọng là có phát hiện được vấn đề hay không, để từ đó kiến nghị đúng thẩm quyền xử lý, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật", theo Phó Chủ tịch Quốc hội

Cũng trong chiều nay, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị; Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026; Tổng kết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 11/2025, bao gồm cả tháng 10. Ủy ban Thường vụ yêu cầu đánh giá toàn diện nguyên nhân gây ngập lụt, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức thiết như: ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tình trạng lừa đảo trực tuyến...

Liên quan đến tình trạng ngập lụt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cần đánh giá tổng thể về nguyên nhân, để từ đó có biện pháp khắc phục.

Cùng quan điểm, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh cần chủ động đối với ứng phó, từ khâu dự báo thời tiết, dự báo các lũ lụt ảnh hưởng nhất là các vùng miền núi miền Trung, phía Bắc để tránh bị động. Ông đề nghị rà soát lại toàn bộ các cái quy trình xả lũ, quy trình điều tiết liên hồ của các địa phương, đổi mới cảnh báo sớm cho nhân dân.

Cử tri phản ánh, hiện nay hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục rà soát hoàn thiện các cơ chế pháp lý nữa để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên không gian mạng; tăng cường năng lực thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực này, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo công bằng trong kinh doanh.

#giám sát #quốc hội #nghị quyết #kỷ luật #minh bạch #hội đồng nhân dân

