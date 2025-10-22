Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đề xuất Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đề xuất Nhà nước cung cấp một bộ SGK và Chính phủ quy định việc miễn phí SGK cho học sinh.

Thiên Tuấn

Sáng 22/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

NHÀ NƯỚC CUNG CẤP MỘT BỘ SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG THỐNG NHẤT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình dự án luật. Theo đó, dự án luật đã sửa đổi, hoàn thiện nhiều nội dung nhằm thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền.

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-094118.png

Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng việc hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình học.

Quy định này phù hợp với bối cảnh phổ cập giáo dục đến THCS, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm áp lực thi cử cho học sinh, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế khi nhiều quốc gia phát triển không cấp bằng tốt nghiệp THCS mà chỉ xác nhận hoàn thành chương trình để phân luồng hoặc xét học tiếp.

Ngoài ra, dự thảo làm rõ quy định về chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về quản lý, văn bằng, chứng chỉ.

Đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu, đặc thù, dự thảo luật cho phép quy định văn bằng trình độ tương đương, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc thù quản lý chuyên ngành.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho Hiệu trưởng; bỏ quy định người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp THCS và giao người đứng đầu cơ sở thực hiện chương trình giáo dục THCS xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình THCS.

"Cách làm này sẽ giúp giảm khối lượng công việc hành chính cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, tăng tính tự chủ cho cơ sở giáo dục", tờ trình dự thảo nêu.

Để thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi và bổ sung giáo dục THCS là bắt buộc.

Ngoài ra, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; thực hiện các giải pháp xã hội hóa phù hợp về sách giáo khoa, bảo đảm tính bền vững và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

LÀM RÕ TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH THỨC CẤP BẰNG

Về phía cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết, mục tiêu và quan điểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã nêu tại tờ trình của Chính phủ.

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-094125.png

Ủy ban tán thành bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp THCS, chỉ quy định xác nhận học bạ hoàn thành chương trình THCS do hiệu trưởng trường THCS thực hiện.

Song, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tiêu chuẩn và cách thức cấp bằng tốt nghiệp trung học nghề để khẳng định cơ sở xác định tương đương với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đề nghị bổ sung, làm rõ nguyên tắc, cơ chế quản lý, chia sẻ, bảo mật dữ liệu; nghiên cứu quy định về thẩm định, công nhận các chứng chỉ khác được sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ủy ban tán thành quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đối với tài liệu giáo dục địa phương, cơ quan thẩm tra tán thành quy định theo hướng giao thẩm quyền tổ chức biên soạn cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, chuyển thẩm quyền phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh để bảo đảm quyền chủ động cho các địa phương.

#Sách giáo khoa #giáo dục #học sinh #quốc hội #luật giáo dục #bằng tốt nghiệp

Bài liên quan

Chính trị

Đề nghị siết chặt hậu kiểm, ngăn hàng giả từ vụ Ngân 98

Thảo luận tại tổ ngày 21/10, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến giải pháp ngăn hàng giả, hàng cấm trên thị trường để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Dương Ngọc Hải (đoàn TP HCM) bày tỏ lo ngại trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm đang có xu hướng gia tăng dù Chính phủ và các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống trong suốt 5 năm qua.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, số vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm tăng tới 79,34%, còn hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp tăng 8,64% so với cùng kỳ. Đại biểu nhận định, đây là dấu hiệu đáng báo động, cho thấy cần có giải pháp mạnh mẽ và thực chất hơn để ngăn chặn xu hướng này.

Xem chi tiết

Chính trị

Bất động sản tăng phi mã, thu nhập trung bình khá cũng khó mua được nhà

Theo đại biểu Nguyễn Lâm Thành, việc sở hữu nhà ở ngày càng trở nên xa vời, không chỉ với người thu nhập thấp, mà cả người có thu nhập trung bình, thậm chí khá.

Ngày 21/10, tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng và bất động sản, cho rằng đây là hai “thước đo” quan trọng phản ánh sức khỏe nền kinh tế.

KHÓ SỞ HỮU NHÀ KHI GIÁ TĂNG LIÊN TỤC

Xem chi tiết

Chính trị

Nếu không chuyển đổi số, dù tăng thêm bao nhiêu người cũng không làm xuể

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc khổng lồ, nếu không ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số sẽ không thể thực hiện.

Ngày 21/10, tại chương trình kỳ họp thứ 10, tham gia thảo luận ở tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chỉ trong 6 tháng, cả nước thực hiện sắp xếp quy mô lớn từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố, kết thúc hoạt động của cấp huyện trung gian, để hình thành mô hình chính quyền hai cấp.

"Không ai nghĩ chúng ta có thể làm kịp, làm êm và vận hành được bộ máy từ ngày 1/7/2025. Ngay cả bạn bè quốc tế khi gặp tôi đều bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ cách Việt Nam tổ chức sắp xếp gọn gàng, ổn định", ông Trần Thanh Mẫn nói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới