Khắc tinh tội phạm ma tuý ở Sơn La dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Với bản lĩnh, quyết liệt trên mặt trận phòng, chống tội phạm ở Sơn La, Đại tá Trần Thanh Sơn vinh dự được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2021–2025, Đại tá Trần Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, là một trong những gương điển hình tiêu biểu, để lại dấu ấn đậm nét về bản lĩnh chính trị, năng lực chỉ huy và tinh thần tận tụy, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

QUYẾT LIỆT ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM NGUY HIỂM

Sinh năm 1971, quê xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ, Đại tá Trần Thanh Sơn có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Cao cấp lý luận chính trị. Trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa bàn Tây Bắc phức tạp, ông luôn thể hiện rõ bản lĩnh của người cán bộ lãnh đạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Đại tá Trần Thanh Sơn.

Giai đoạn 2020–2022, trên cương vị Trưởng Công an thành phố Sơn La, Đại tá Trần Thanh Sơn đã trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế của tỉnh. Hơn 35 vụ việc nổi cộm, phức tạp kéo dài liên quan đến an ninh nội bộ, tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện đông người được rà soát, giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”, không hình thành tổ chức chính trị đối lập.

Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả Đề án số 08-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Sơn La về tăng cường bảo đảm ANTT, phòng chống ma túy đã tạo chuyển biến rõ nét. Tội phạm hình sự giảm sâu qua các năm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 95% trở lên, nhiều năm đạt 100%; 73 mô hình tự phòng, tự quản được củng cố, nhân rộng, góp phần giữ vững bình yên cho hơn 300.000 nhân khẩu thành phố Sơn La.

Dấu ấn nổi bật của Đại tá Trần Thanh Sơn là trực tiếp chỉ đạo phá thành công nhiều chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng. Tiêu biểu như Chuyên án 919C triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 8,78kg nhựa thuốc phiện – lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Sơn La; Chuyên án 320S thu giữ hơn 32.600 viên ma túy tổng hợp; Chuyên án 1020C đấu tranh hiệu quả với “tín dụng đen”, thu giữ hàng tỷ đồng và nhiều tài sản giá trị.

Không chỉ đi đầu trong đấu tranh tội phạm, Đại tá Trần Thanh Sơn còn là một trong những người chỉ huy tiên phong toàn quốc trong triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án căn cước công dân gắn chip. Công an thành phố Sơn La trở thành đơn vị cấp huyện hoàn thành sớm, vượt tiến độ, lọt tốp 10 toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen.

Trong cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Đại tá Trần Thanh Sơn đã tham mưu và trực tiếp chỉ đạo 7 chốt kiểm soát liên ngành, kiểm soát gần 50.000 phương tiện, hơn 419.000 lượt người, truy vết chính xác hàng nghìn F0, F1, F2. Công tác xử lý vi phạm phòng dịch được triển khai nghiêm minh, góp phần kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo niềm tin trong nhân dân.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ 'ĐẦU TÀU' CỦA THỦ TƯỞNG CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN TỈNH

Từ tháng 11/2022 đến nay, trên cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, Đại tá Trần Thanh Sơn tiếp tục thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, sâu sát, khoa học. Ông trực tiếp chỉ đạo đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao.

Kết quả, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 10.000 vụ việc, thu giữ 651 bánh heroin, trên 2 triệu viên ma túy tổng hợp, nhiều vũ khí quân dụng; tỷ lệ điều tra án hình sự đạt bình quân 95,28%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Đặc biệt, các chuyên án lớn về ma túy, kinh tế, đất đai, truy nã tại các “điểm nóng” như Lóng Luông – Vân Hồ, hay vụ truy bắt đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng đã khẳng định rõ bản lĩnh, mưu lược và sự quyết đoán của người Thủ trưởng Cơ quan CSĐT.

Song song với công tác chỉ huy, Đại tá Trần Thanh Sơn còn tích cực nghiên cứu khoa học, là chủ nhiệm và chủ biên nhiều đề tài, sách chuyên khảo, sổ tay nghiệp vụ, phục vụ thiết thực cho công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Với những đóng góp xuất sắc, Đại tá Trần Thanh Sơn 5 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND, và đặc biệt là Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2025; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La trao tặng nhiều Bằng khen cao quý.

Những kết quả toàn diện, nổi bật của Đại tá Trần Thanh Sơn không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn chiến lược Tây Bắc, mà còn lan tỏa hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân “bản lĩnh – nhân văn – vì nhân dân phục vụ”.

Ông thực sự là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2021–2025, xứng đáng được tôn vinh trong phong trào thi đua yêu nước của lực lượng Công an nhân dân và của tỉnh Sơn La.