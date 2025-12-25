Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

"Chúng ta phải chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất, kinh doanh, không dừng lại chỉ chuyển đổi số trong việc cắt giảm thủ tục hành chính. Quán triệt tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, giao nhiệm vụ phải có sản phẩm và chịu trách nhiệm tới cùng sản phẩm của mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Sáng 25/12 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chuyển đổi số đã thật sự tăng tốc

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Văn kiện quan trọng này chính là “kim chỉ nam”, “lời hiệu triệu mạnh mẽ” trong toàn Đảng, toàn dân để đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có năng lực cạnh tranh toàn cầu…

Sau 1 năm triển khai nghị quyết, lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả bước đầu quan trọng, song song với việc hoàn thiện thể chế, bộ máy chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương được thiết lập đầy đủ, thống nhất.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương được triển khai quyết liệt, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Con số 1.298 nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương cho thấy quy mô, phạm vi và mức độ chỉ đạo bao trùm trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số tại nước ta đã thật sự tăng tốc với nhiều kết quả rõ nét trên bình diện thế giới như chỉ số hạ tầng viễn thông xếp hạng 67, tốc độ internet xếp hạng 18, Chính phủ điện tử xếp hạng 71, an toàn thông tin xếp hạng 17. Kinh tế số tăng trưởng 8,6%, doanh thu ngành công nghiệp ICT tăng 26%, chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2025 đạt 0,766 xếp thứ 93/193 quốc gia.

Đặc biệt vị thế đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 44/139 quốc gia, dẫn đầu nhóm thu nhập trung bình thấp. Cả nước có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có 2 kỳ lân công nghệ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Qua thảo luận, nhiều ý kiến tại hội nghị nhận định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2025 đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, tạo được sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động và kết quả trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời cho rằng, Việt Nam chỉ mạnh khi có một hệ sinh thái khoa học công nghệ mạnh.

Nêu ý kiến trong lĩnh vực kinh tế tầm thấp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước ủng hộ chủ trương mô hình công tư đồng kiến quốc, có thêm nhiều cơ chế chính sách cạnh tranh nhất trên thế giới liên quan đến lĩnh vực này.

"Trước đây Đảng đã có một quyết định rất quan trọng cho Internet ở nước ta phát triển đến đâu quản lý đến đó, nhờ vậy chúng ta mới có như ngày hôm nay, chính vì vậy cộng đồng doanh nghiệp cũng mong có cơ chế táo bạo như vậy trong lĩnh vực kinh tế tầm thấp”, ông Trương Gia Bình đề xuất.

Đã nói là làm, cam kết thì phải thực hiện

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng - mang tính nền tảng và cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư nêu 7 định hướng và cũng là những nội dung mang tính chất quan điểm chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện; trong đó thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

“Năm 2026, chúng ta phải chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất, kinh doanh, không dừng lại chỉ chuyển đổi số trong việc cắt giảm thủ tục hành chính. Những gì đã làm phải tập trung hoàn thành trong bối cảnh nhân dân và xã hội đang rất phấn khởi, chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa. Tôi đề nghị quán triệt tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã giao nhiệm vụ phải có sản phẩm và chịu trách nhiệm tới cùng sản phẩm của mình”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận hội nghị

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình; nắm vững nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả, đồng thời đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ; tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, cần tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng lưu ý vấn đề chống lãng phí, bởi đầu tư lớn cho mục tiêu lớn nhưng phải hết sức hiệu quả, nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ tạo nên những lãng phí khổng lồ như lãng phí tài chính, lãng phí nguồn lực, lãng phí tài nguyên con người, thậm chí cả lãng phí cơ hội… Chính vì vậy, cần sớm nhận diện để có các giải pháp phòng tránh ngay từ đầu, không để hậu quả xảy ra mới xử lý.