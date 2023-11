ĐBQH: Đề nghị loại bỏ hoàn toàn sim rác, triệt phá cuộc gọi mạo danh

Điều này không chỉ gây bất an trong dư luận về trật tự, an toàn xã hội mà còn thể hiện sự hạn chế trong công tác phòng ngừa tội phạm trên một số lĩnh vực.

Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh quyết liệt, trấn áp các loại tội phạm có xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm soát đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng và có các giải pháp đột phá để xử lý nghiêm các hành vi nêu trên.

Xem xét sửa đổi Luật An ninh mạng Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, chúng ta cần một môi trường mạng lành mạnh, an toàn và văn minh. Tuy nhiên, trong công tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, tình hình vẫn chưa thực sự đáng yên tâm. Vẫn còn nhiều bạo lực mạng, lừa đảo, lan truyền tin giả. Theo Điều 30 Luật An ninh mạng, chúng ta đã có lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Trên thực tế, lực lượng này đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên cần thường xuyên rà soát môi trường thông tin trên mạng xã hội để nhắc nhở, cảnh cáo, có sự can thiệp phù hợp, để kịp thời xử lý một cách thích đáng các loại hình tội phạm trên không gian mạng. Đại biểu cũng cho rằng, có thể cần xem xét sửa đổi Luật An ninh mạng để phù hợp với nhiều bước phát triển mới của môi trường mạng xã hội cũng như sự biến tướng của các loại hình tội phạm trên môi trường này.

Đồng quan điểm với ý kiến các đại biểu, đại biểu Phạm Thị Xuân (Thanh Hóa) nhận định, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet; giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật đe dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt vẫn còn diễn biến phức tạp.