Bảo đảm tuyệt đối an toàn chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trưa 12/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 -13/12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc thăm Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là sự kiện chính trị - đối ngoại đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Chính vì vậy, việc bảo đảm tuyệt đối an toàn chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã được Công an Thành phố triển khai toàn diện, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất.

Sáng cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP đã chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ và kiểm tra việc triển khai Phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thăm chính thức Việt Nam (diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13/12/2023).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô, sự hỗ trợ tối đa của các sở, ban, ngành Thành phố, đến nay, các phương án, kế hoạch bảo vệ chuyến thăm của Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã được triển khai theo đúng yêu cầu, mục đích, tiến độ đề ra.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác bảo vệ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Theo đó, các đơn vị trong Công an TP Hà Nội đã bố trí trực chiến, ứng trực 100% quân số, bảo đảm lực lượng, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc theo phương án tổng thể của Công an TP, chủ động triển khai phương án, kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Mỗi chốt công tác của Công an TP đều được bố trí các lực lượng gồm: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Công an phường và Bảo vệ dân phố để triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt; nhất là các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm.

Tại Hội nghị, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lãnh đạo chỉ huy các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ.

Trưa ngày 12/12/2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã đến sân bay Nội Bài. An ninh dọc đường từ sân bay Nội Bài về đến khách sạn Marriott được thắt chặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đoàn xe.

Ngay sau hội nghị, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác Công an Thành phố, trực tiếp đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại các tuyến dẫn, chốt bảo vệ…

Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP đánh giá cao việc xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ, bảo đảm yêu cầu bảo vệ cho các hoạt động của Đoàn với cấp độ cao nhất…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của TP và quần chúng nhân dân, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các tình huống “đột xuất, bất ngờ", sẵn sàng mọi phương án, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa.

Trước đó, chiều ngày 11/12/2023, Đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP, đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh an toàn tại các Trung tâm bảo vệ, các cơ sở lưu trú của Đoàn.

Tại các địa điểm này, các đơn vị chức năng đã bảo đảm công tác thông tin thông suốt, an toàn, cũng như đã làm tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lưu trú; công tác phòng cháy, chữa cháy; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng tiếp đón, phục vụ, đón, dẫn đoàn…

Công an TP Hà Nội đã sẵn sàng ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam.

