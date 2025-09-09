Hà Nội

Xã hội

Chính thức cấm sử dụng pin sạc lithium trên máy bay của Vietnam Airlines

Hành khách không được mang pin Lithium trong chuyến bay của Vietnam Airlines để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, nâng cao an toàn cho hành khách và chuyến bay.

Theo Phi Long/VOV.VN

Theo quy định mới, việc sử dụng pin sạc dự phòng lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco). Hành khách cần khai báo tại quầy thủ tục khi mang pin sạc loại này trong hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc kiểm soát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

sac-pin-2.jpg

Trên máy bay, Vietnam Airlines đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để ứng phó nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin lithium. Tất cả các thiết bị này được cung ứng bởi nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới và đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. Bên cạnh đó, toàn bộ phi hành đoàn đều được huấn luyện kỹ năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả trong mọi tình huống bất thường.

Trước đó, Vietnam Airlines đã phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08), Bộ Công an, tăng cường công tác soi chiếu tại các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhằm nâng cao khả năng nhận diện và ngăn chặn nguy cơ ngay từ mặt đất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình bay.

Pin lithium hiện được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện tử cá nhân và bộ sạc dự phòng. Theo tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế, loại pin này tuyệt đối bị cấm để trong hành lý ký gửi do nguy cơ cháy nổ cao khi hư hỏng hoặc quá nhiệt. Thời gian gần đây, nhiều hãng hàng không quốc tế đã ghi nhận sự cố cháy, phát khói trong khoang hành khách liên quan đến pin lithium làm các chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Không chỉ lĩnh vực hàng không, ngành thiết bị công nghệ cũng liên tục phát đi cảnh báo. Ngày 1/9/2025, một tập đoàn công nghệ lớn đã phải thu hồi toàn cầu một mẫu pin dự phòng 20.000 mAh vì nguy cơ quá nhiệt có thể dẫn đến cháy nổ.

Trước xu hướng siết chặt quản lý trên thế giới, nhiều hãng hàng không lớn như China Airlines, Korean Air, Hong Kong Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… cũng đã áp dụng lệnh cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên khoang máy bay trong năm nay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, thường xuyên đánh giá rủi ro và cập nhật kịp thời các biện pháp kiểm soát pin lithium theo khuyến nghị của ICAO, IATA và cơ quan quản lý hàng không trong nước cũng như quốc tế, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và các chuyến bay.

Số hóa

3 sai lầm sạc pin khiến bạn tốn tiền thay điện thoại oan

Nhiều người đang hại pin điện thoại mỗi ngày mà không biết. Chuyên gia chỉ ra 3 thói quen sai lầm khi sạc có thể khiến bạn mất cả chục triệu đồng.

bui-1.png
1. Bụi tích tụ trong cổng sạc có thể làm chậm hoặc khiến điện thoại không thể sạc pin được.
bui-2.png
Việc để bụi quá lâu cũng gây ra hiện tượng quá nhiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ pin.
Xe

Huawei "gây sốc" với pin ôtô điện sạc 5 phút, chạy 3.000 km

Hãng điện tử Huawei công bố bằng sáng chế pin thể rắn mới, có thể giúp xe điện sạc đầy chỉ trong 5 phút và di chuyển quãng đường lên tới 3.000 km.

Video: Hé lộ pin ôtô điện sạc 5 phút, chạy 3.000 km.

Trong cuộc đua công nghệ năng lượng mới, Huawei vừa khiến cả thế giới ngạc nhiên khi nộp đơn bằng sáng chế liên quan đến loại pin thể rắn sử dụng điện phân sulfide pha nitơ. Loại pin này không chỉ cho mật độ năng lượng cao vượt trội (ước tính 400–500 Wh/kg) mà còn có thể giúp xe điện di chuyển xa gấp 3–4 lần so với hiện tại, với thời gian sạc siêu nhanh chỉ khoảng 5 phút.

Số hóa

Choáng với pin xe điện sạc đầy chỉ trong 18 giây

Loại pin xe điện (EV) này  có công suất cực cao, có thể sạc đầy chỉ trong 18 giây. Điều đáng nói là nó đã được cấp phép để bán thương mại.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang giao thông điện hóa, các siêu xe cao cấp cũng dần rời xa tiếng gầm của động cơ đốt trong, nhường chỗ cho mô-tơ điện – thứ có thể giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 dặm/giờ chỉ trong vài giây.

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Cấp bách thực hiện giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chỉ số về chất lượng không khí đang ở mức báo động khiến thành phố phải cấp bách triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu.

