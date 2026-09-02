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[GALLERY] Người dân háo hức chờ pháo hoa thắp sáng Thủ đô mừng Quốc khánh 2/9

Xã hội

[GALLERY] Người dân háo hức chờ pháo hoa thắp sáng Thủ đô mừng Quốc khánh 2/9

Người dân Hà Nội tập trung đông đúc quanh Hồ Gươm và các tuyến phố để chờ đón pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 trong không khí sôi động, náo nhiệt.

Bảo Châu
Từ chiều 2/9, đông đảo người dân Thủ đô cùng du khách mang theo bạt và đồ ăn nhẹ đổ về khu vực Hồ Gươm, kiên nhẫn chọn vị trí đẹp để chờ đón màn bắn pháo hoa mừng 81 năm Quốc khánh.
Từ chiều 2/9, đông đảo người dân Thủ đô cùng du khách mang theo bạt và đồ ăn nhẹ đổ về khu vực Hồ Gươm, kiên nhẫn chọn vị trí đẹp để chờ đón màn bắn pháo hoa mừng 81 năm Quốc khánh.
Khoảng 17h chiều không khí quanh khu vực Hồ Gươm bắt đầu nhộn nhịp khi các gia đình và nhóm bạn trẻ chủ động tới sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi nhất. Nhiều người dân cẩn thận chuẩn bị quạt mát vật dụng cá nhân và tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ trước thời điểm pháo hoa khai màn.
Khoảng 17h chiều không khí quanh khu vực Hồ Gươm bắt đầu nhộn nhịp khi các gia đình và nhóm bạn trẻ chủ động tới sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi nhất. Nhiều người dân cẩn thận chuẩn bị quạt mát vật dụng cá nhân và tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ trước thời điểm pháo hoa khai màn.
Càng về chiều tối các khoảng trống quanh Hồ Gươm dần được lấp kín khi hàng nghìn người chấp nhận đứng ngồi chờ đợi nhiều giờ để giữ được vị trí quan sát đẹp.
Càng về chiều tối các khoảng trống quanh Hồ Gươm dần được lấp kín khi hàng nghìn người chấp nhận đứng ngồi chờ đợi nhiều giờ để giữ được vị trí quan sát đẹp.
Người dân chủ động trang bị quạt cầm tay cùng đồ ăn nước uống đầy đủ nhằm bảo đảm sức khỏe trong suốt thời gian tập trung đông đúc.
Người dân chủ động trang bị quạt cầm tay cùng đồ ăn nước uống đầy đủ nhằm bảo đảm sức khỏe trong suốt thời gian tập trung đông đúc.
Nhiều em nhỏ được người thân đưa tới Hồ Gươm từ sớm, thoải mái vui chơi tại khu vực quanh hồ trong lúc háo hức chờ đón màn bắn pháo hoa đêm Quốc khánh.
Nhiều em nhỏ được người thân đưa tới Hồ Gươm từ sớm, thoải mái vui chơi tại khu vực quanh hồ trong lúc háo hức chờ đón màn bắn pháo hoa đêm Quốc khánh.
Khu vực ven hồ đối diện tháp Rùa nhanh chóng chật kín người dân.
Khu vực ven hồ đối diện tháp Rùa nhanh chóng chật kín người dân.
Không chỉ khu vực đối diện bờ hồ, không khí tại tuyến phố trước Tràng Tiền Plaza cũng vô cùng nhộn nhịp khi đông đảo người dân tập trung kín các khoảng trống để chờ đón màn trình diễn pháo hoa.
Không chỉ khu vực đối diện bờ hồ, không khí tại tuyến phố trước Tràng Tiền Plaza cũng vô cùng nhộn nhịp khi đông đảo người dân tập trung kín các khoảng trống để chờ đón màn trình diễn pháo hoa.
Trên khắp các tuyến phố đi bộ, nhiều nhóm bạn trẻ cùng người dân hào hứng cất cao tiếng hát, tổ chức các trò chơi tập thể sôi nổi, tạo nên bầu không khí tươi vui náo nhiệt trong suốt thời gian chờ đợi.
Trên khắp các tuyến phố đi bộ, nhiều nhóm bạn trẻ cùng người dân hào hứng cất cao tiếng hát, tổ chức các trò chơi tập thể sôi nổi, tạo nên bầu không khí tươi vui náo nhiệt trong suốt thời gian chờ đợi.
Bảo Châu
#pháo hoa #Quốc khánh #Hồ Gươm #Hà Nội #lễ hội #Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

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