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[GALLERY] Phố Sách Hà Nội rộn ràng ngày Quốc Khánh 2/9

Xã hội

[GALLERY] Phố Sách Hà Nội rộn ràng ngày Quốc Khánh 2/9

Hội sách Mùa Thu Độc lập 2026 tại Phố Sách Hà Nội thu hút đông đảo người dân với không gian đọc sách, trải nghiệm thực tế ảo và nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa.

Bảo Châu
Hội sách Mùa Thu Độc lập tại Phố Sách Hà Nội rộn ràng sắc màu với các gian trưng bày sách mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Bảo Châu)
Hội sách Mùa Thu Độc lập tại Phố Sách Hà Nội rộn ràng sắc màu với các gian trưng bày sách mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Bảo Châu)
Khu vực sân khấu chính của Phố Sách Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt thu hút rất đông người dân và các gia đình đến tham quan trải nghiệm. Hội sách với thông điệp "Mở trang sách - Tự hào Việt Nam" được ban tổ chức truyền tải trọn vẹn nhằm gợi nhắc về vai trò quan trọng của văn hóa đọc trong việc kết nối con người với lịch sử dân tộc, qua đó bồi đắp niềm tự hào đất nước trong nhịp sống hiện đại.
Khu vực sân khấu chính của Phố Sách Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt thu hút rất đông người dân và các gia đình đến tham quan trải nghiệm. Hội sách với thông điệp "Mở trang sách - Tự hào Việt Nam" được ban tổ chức truyền tải trọn vẹn nhằm gợi nhắc về vai trò quan trọng của văn hóa đọc trong việc kết nối con người với lịch sử dân tộc, qua đó bồi đắp niềm tự hào đất nước trong nhịp sống hiện đại.
Các gian hàng tại hội sách mang đến cho công chúng nhiều sự lựa chọn đa dạng từ những cuốn sách lịch sử văn học dân tộc cho đến sách giáo dục kỹ năng sống khoa học công nghệ và vô số đầu sách thiếu nhi hấp dẫn. (Ảnh: Bảo Châu)
Các gian hàng tại hội sách mang đến cho công chúng nhiều sự lựa chọn đa dạng từ những cuốn sách lịch sử văn học dân tộc cho đến sách giáo dục kỹ năng sống khoa học công nghệ và vô số đầu sách thiếu nhi hấp dẫn. (Ảnh: Bảo Châu)
Không gian Phố Sách không đơn thuần là nơi bán sách mà còn trở thành nơi người đọc ở nhiều lứa tuổi khác nhau có thể chậm rãi dừng chân trò chuyện trao đổi và cùng nhau khám phá những cuốn sách mới. (Ảnh: Bảo Châu)
Không gian Phố Sách không đơn thuần là nơi bán sách mà còn trở thành nơi người đọc ở nhiều lứa tuổi khác nhau có thể chậm rãi dừng chân trò chuyện trao đổi và cùng nhau khám phá những cuốn sách mới. (Ảnh: Bảo Châu)
(Ảnh: Bảo Châu)
(Ảnh: Bảo Châu)
Nhiều em nhỏ cùng cha mẹ hào hứng dừng chân rất lâu tại các gian hàng sách thiếu nhi để tự tay tìm kiếm, đọc thử và chọn lựa những cuốn sách. (Ảnh: Bảo Châu)
Nhiều em nhỏ cùng cha mẹ hào hứng dừng chân rất lâu tại các gian hàng sách thiếu nhi để tự tay tìm kiếm, đọc thử và chọn lựa những cuốn sách. (Ảnh: Bảo Châu)
(Ảnh: Bảo Châu)
(Ảnh: Bảo Châu)
Các bạn nhỏ chăm chú lật mở từng trang sách ngay tại gian hàng để tự tay chọn lựa những đầu sách kỹ năng bổ ích cùng các tập truyện tranh thiếu nhi phù hợp với lứa tuổi của mình. (Ảnh: Bảo Châu)
Các bạn nhỏ chăm chú lật mở từng trang sách ngay tại gian hàng để tự tay chọn lựa những đầu sách kỹ năng bổ ích cùng các tập truyện tranh thiếu nhi phù hợp với lứa tuổi của mình. (Ảnh: Bảo Châu)
(Ảnh: Bảo Châu)
(Ảnh: Bảo Châu)
Những đầu sách được trưng bày bên ngoài các hiệu sách bên trong tuyến phố nhân dịp kỷ niệm Quốc Khánh. (Ảnh: Bảo Châu)
Những đầu sách được trưng bày bên ngoài các hiệu sách bên trong tuyến phố nhân dịp kỷ niệm Quốc Khánh. (Ảnh: Bảo Châu)
Hội sách cũng mang đến không gian vui chơi mát mẻ, thoáng đãng, tạo điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ thoải mái ngồi đọc sách và tham gia các hoạt động cùng nhau trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. (Ảnh: Bảo Châu)
Hội sách cũng mang đến không gian vui chơi mát mẻ, thoáng đãng, tạo điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ thoải mái ngồi đọc sách và tham gia các hoạt động cùng nhau trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. (Ảnh: Bảo Châu)
Bên cạnh các gian hàng sách, không gian Phố Sách Hà Nội dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 còn trưng bày nhiều bức tranh vẽ sinh động ngay bên trong tuyến phố tạo nên điểm nhấn nghệ thuật độc đáo thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng lãm. (Ảnh: Bảo Châu)
Bên cạnh các gian hàng sách, không gian Phố Sách Hà Nội dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 còn trưng bày nhiều bức tranh vẽ sinh động ngay bên trong tuyến phố tạo nên điểm nhấn nghệ thuật độc đáo thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng lãm. (Ảnh: Bảo Châu)
Bảo Châu
#Phố Sách Hà Nội #Quốc Khánh 2/9 #Hội sách #văn hóa đọc #sách thiếu nhi #độc lập

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