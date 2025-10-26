Chìm thuyền giữa biển, ít nhất 40 người di cư thiệt mạng

Ít nhất 40 người di cư được cho là đã thiệt mạng sau khi con thuyền chở họ bị lật và chìm ngoài khơi bờ biển Tunisia.

Theo RT, chiếc thuyền chở khoảng 70 người di cư, khởi hành từ vùng cận Sahara, đã bị lật và chìm ngoài khơi bờ biển thành phố Mahdia, Tunisia, vào sáng 22/10. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Tunisia và các đơn vị hải quân đã tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Vụ lật thuyền khiến ít nhất 40 người thiệt mạng trong khi 30 người đã được giải cứu.

Một hãng thông tấn địa phương dẫn tuyên bố của Walid Chtiri, người phát ngôn của Tòa án sơ thẩm Mahdia, cho biết trong số những người thiệt mạng có phụ nữ và trẻ em.

Nhiều người di cư đã thiệt mạng khi thuyền chở họ bị lật trên biển. Ảnh: Anadolu.

Văn phòng công tố viên tại Mahdia đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo nhiều hãng tin, chiếc thuyền gặp nạn khi đang trên hành trình đến châu Âu qua Địa Trung Hải, một tuyến đường thường được những người di cư châu Phi cận Sahara sử dụng. Mahdia, nằm cách Tunis khoảng 150 km về phía nam, đã trở thành một trong những điểm khởi hành chính của làn sóng di cư bất hợp pháp đến châu Âu, cùng với thành phố cảng Sfax.

Vào tháng 2, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) báo cáo rằng khoảng 29% số người đến Italy bằng đường biển vào năm 2024 cho biết họ khởi hành từ Tunisia, mặc dù tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 5% vào đầu năm 2025. Theo cơ quan này, 1.842 người được ghi nhận là đã chết hoặc mất tích trên các tuyến đường biển Trung Địa Trung Hải vào năm 2024.

Vào tháng 9, hai chiếc thuyền riêng biệt chở chủ yếu công dân Sudan đã bị lật gần bờ biển phía đông Libya. Một chiếc thuyền chở 74 người, trong đó chỉ có 13 người sống sót, trong khi chiếc thuyền còn lại chở 75 người bốc cháy, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

“Cần phải có hành động khẩn cấp để chấm dứt những thảm kịch như vậy trên biển”, IOM nhấn mạnh sau thảm kịch.

