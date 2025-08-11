Hà Nội

Thế giới

15 người di cư kêu cứu trong xe tải đông lạnh ở Pháp

15 người di cư Eritrea trốn trong thùng xe tải đông lạnh đang trên đường từ Pháp đến Anh. Họ bị hạ thân nhiệt và kêu cứu, được phát hiện kịp thời.

An An (Theo BT)

Theo Brussels Times ngày 10/8, 15 người di cư đến từ Eritrea, trong đó có 1 phụ nữ, được phát hiện trong thùng xe tải đông lạnh sau khi tài xế nghe thấy tiếng kêu cứu của họ.

Nhóm người di cư này được cho là đã trốn trong xe tải chở rau để tìm cách vượt biên trái phép vào Anh. Một quan chức cho biết, tài xế đã nghe thấy tiếng kêu cứu của họ khi đang dừng chân nghỉ ngơi tại một địa điểm.

phap.png
Ảnh minh họa: Envato.

Christian Vedelago, Chánh văn phòng của cảnh sát trưởng Pas-de-Calais, cho biết: "Tình trạng hạ thân nhiệt những người di cư cho thấy họ đã ở đó nhiều giờ".

Được biết, 4 người di cư đã được đưa tới bệnh viện. Những người còn lại là trẻ vị thành niên và được một hiệp hội tiếp nhận.

"Một số người được yêu cầu rời khỏi lãnh thổ Pháp", Chánh văn phòng Christian Vedelago cho biết.

Tài xế xe tải không bị truy tố.

Bất chấp các biện pháp an ninh rộng rãi được triển khai xung quanh các cảng ở miền bắc nước Pháp và Đường hầm eo biển Manche, những người di cư vẫn tiếp tục tìm cách trốn trong các xe tải để vượt biên trái phép vào Anh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

