Chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Malaysia, hàng chục người mất tích

Một chiếc tàu đã bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Malaysia, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích.

Al Jazeera đưa tin ngày 9/11, một chiếc tàu chở khoảng 90 người di cư đã bị chìm ở khu vực gần biên giới trên biển giữa Malaysia - Thái Lan.

"Một chiếc tàu chở 90 người di cư được cho là đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển Malaysia", cảnh sát trưởng địa phương ở Malaysia Adzli Abu Shah nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm những người sống sót.

Cảnh sát trưởng địa phương ở Malaysia, ông Adzli Abu Shah. Ảnh: Bernama.

Cơ quan hàng hải Malaysia cho biết ít nhất 10 người sống sót đã được tìm thấy trong khi hàng chục người vẫn mất tích.

Hãng thông tấn nhà nước Bernama của Malaysia dẫn lời cảnh sát Abu Shah cho hay, trong số những người sống sót được tìm thấy trên vùng biển này có 3 công dân Myanmar, 2 người tị nạn Rohingya và 1 người đàn ông Bangladesh. Thi thể được phát hiện là một phụ nữ Rohingya.

"Ban đầu, những người này lên một chiếc tàu lớn, nhưng khi đến gần biên giới, họ được hướng dẫn chuyển sang 3 chiếc tàu nhỏ hơn, mỗi chiếc chở khoảng 100 người, để tránh bị phát hiện", cảnh sát trưởng địa phương Adzli Abu Shah thông tin.

Phóng viên Rob McBride của Al Jazeera cho biết một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn đang được tiến hành.

“Các nhà chức trách tin rằng những người di cư này, được cho là chủ yếu là người thiểu số Rohingya, đã khởi hành khoảng 3 ngày trước từ một vùng bờ biển ở Myanmar. Đây là tuyến đường biển được sử dụng rộng rãi, đi dọc theo bờ biển Thái Lan, hướng tới Malaysia, nơi họ thường có người thân hiện đang ở Malaysia và hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đó”, Rob McBride đưa tin.