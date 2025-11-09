Hà Nội

Thế giới

Chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Malaysia, hàng chục người mất tích

Một chiếc tàu đã bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Malaysia, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích.

An An (Theo Al Jazeera)

Al Jazeera đưa tin ngày 9/11, một chiếc tàu chở khoảng 90 người di cư đã bị chìm ở khu vực gần biên giới trên biển giữa Malaysia - Thái Lan.

"Một chiếc tàu chở 90 người di cư được cho là đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển Malaysia", cảnh sát trưởng địa phương ở Malaysia Adzli Abu Shah nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm những người sống sót.

tau2.jpg
Cảnh sát trưởng địa phương ở Malaysia, ông Adzli Abu Shah. Ảnh: Bernama.

Cơ quan hàng hải Malaysia cho biết ít nhất 10 người sống sót đã được tìm thấy trong khi hàng chục người vẫn mất tích.

Hãng thông tấn nhà nước Bernama của Malaysia dẫn lời cảnh sát Abu Shah cho hay, trong số những người sống sót được tìm thấy trên vùng biển này có 3 công dân Myanmar, 2 người tị nạn Rohingya và 1 người đàn ông Bangladesh. Thi thể được phát hiện là một phụ nữ Rohingya.

"Ban đầu, những người này lên một chiếc tàu lớn, nhưng khi đến gần biên giới, họ được hướng dẫn chuyển sang 3 chiếc tàu nhỏ hơn, mỗi chiếc chở khoảng 100 người, để tránh bị phát hiện", cảnh sát trưởng địa phương Adzli Abu Shah thông tin.

Phóng viên Rob McBride của Al Jazeera cho biết một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn đang được tiến hành.

“Các nhà chức trách tin rằng những người di cư này, được cho là chủ yếu là người thiểu số Rohingya, đã khởi hành khoảng 3 ngày trước từ một vùng bờ biển ở Myanmar. Đây là tuyến đường biển được sử dụng rộng rãi, đi dọc theo bờ biển Thái Lan, hướng tới Malaysia, nơi họ thường có người thân hiện đang ở Malaysia và hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đó”, Rob McBride đưa tin.

Thế giới

Chìm thuyền ngoài khơi Italy, hàng chục người di cư thiệt mạng

Ít nhất 26 người di cư đã thiệt mạng sau khi hai chiếc thuyền chở họ bị chìm ngoài khơi đảo Lampedusa, miền nam Italy.

Theo Al Jazeera ngày 13/8, Hội Chữ thập đỏ Italy và Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết, ít nhất 26 người di cư đã thiệt mạng sau khi hai chiếc thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi đảo Lampedusa, miền nam Italy. Ngoài ra, có thể vẫn còn nhiều người di cư, tị nạn mất tích khi hoạt động tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 60 người hôm 13/8, trong đó có 56 nam giới và 4 phụ nữ được đưa vào bờ an toàn ở Lampedusa.

Thế giới

Lật thuyền ở Philippines vì siêu bão Ragasa, 7 ngư dân thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Philippines đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích sau khi thuyền đánh cá của họ bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Cagayan vì siêu bão Ragasa.

Tân Hoa Xã đưa tin, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) ngày 24/9 cho biết, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích trong vụ thuyền đánh cá bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Cagayan sau khi siêu bão Ragasa tấn công miền bắc Philippines.

"Tất cả 13 người trên thuyền đánh cá đã được tìm thấy, trong đó 7 ngư dân thiệt mạng và 6 người được giải cứu", thuyền trưởng Noemie Cayabyab cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

Thế giới

Lật thuyền ở Congo khiến hơn 250 người thiệt mạng, mất tích

Ít nhất 107 người đã thiệt mạng và 146 người khác mất tích trong vụ lật thuyền ở phía tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).

Tân Hoa Xã đưa tin, các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin chính thức ngày 12/9 cho biết, vụ lật thuyền xảy ra trên sông Congo, cách Mbandaka, thủ phủ của tỉnh Equateur, khoảng 122 km.

Bộ Các vấn đề nhân đạo của DRC thông tin chiếc thuyền chở gần 500 hành khách đã bốc cháy và lật úp vào tối 11/9 trên sông Congo gần làng Malange thuộc lãnh thổ Lukolela của tỉnh Equateur, khiến ít nhất 107 người đã thiệt mạng và 146 người khác mất tích.

