Lật thuyền ở Congo khiến hơn 250 người thiệt mạng, mất tích

Ít nhất 107 người đã thiệt mạng và 146 người khác mất tích trong vụ lật thuyền ở phía tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).

Tân Hoa Xã đưa tin, các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin chính thức ngày 12/9 cho biết, vụ lật thuyền xảy ra trên sông Congo, cách Mbandaka, thủ phủ của tỉnh Equateur, khoảng 122 km.

Bộ Các vấn đề nhân đạo của DRC thông tin chiếc thuyền chở gần 500 hành khách đã bốc cháy và lật úp vào tối 11/9 trên sông Congo gần làng Malange thuộc lãnh thổ Lukolela của tỉnh Equateur, khiến ít nhất 107 người đã thiệt mạng và 146 người khác mất tích.

Vụ lật thuyền xảy ra trên sông Congo, cách Mbandaka, thủ phủ của tỉnh Equateur, khoảng 122 km hôm 11/9. Ảnh: AJ.

"209 hành khách đã được cứu, một số người bị thương. Toàn bộ hàng hóa trên thuyền đã bị thiêu rụi trong đám cháy", Al Jazeera dẫn nguồn tin cho hay.

Một ngày trước đó, một chiếc thuyền máy đã bị lật ở vùng Basankusu của tỉnh này, khiến ít nhất 86 người thiệt mạng, hầu hết là học sinh, truyền thông nhà nước đưa tin. Một số người mất tích, nhưng báo cáo không nêu rõ con số cụ thể.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Truyền thông nhà nước trích dẫn các báo cáo từ hiện trường cho rằng vụ tai nạn hôm 10/9 là do "tải hàng và điều hướng ban đêm không đúng cách".

Trong khi đó, một nhóm người địa phương đổ lỗi cho chính quyền về vụ tai nạn, cho biết số người chết có thể còn gia tăng.

Các hoạt động tìm kiếm được tiến hành sau vụ tai nạn trong khi chính quyền cam kết chăm sóc y tế cho những người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và đưa những người sống sót trở về.

