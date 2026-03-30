Iran đẩy mạnh chiến thuật ‘bão hòa’ gây khó cho hệ thống phòng thủ Mỹ

Xung đột tại Trung Đông đang leo thang nhanh chóng khi Iran gia tăng các đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh, gây ra những tổn thất đáng kể cả về nhân lực lẫn khí tài.

Theo các nguồn tin quốc tế, số binh sĩ Mỹ bị thương đã vượt mốc 300 người, trong khi ít nhất 13 quân nhân thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát. Những con số này phản ánh mức độ khốc liệt ngày càng gia tăng của cuộc đối đầu.

Tên lửa Iran dồn dập, căn cứ Mỹ hứng thiệt hại nặng

Căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia - một trong những điểm triển khai chiến lược của Mỹ tại Trung Đông - liên tục trở thành mục tiêu của các đợt tập kích.

Trong cuộc tấn công mới nhất, Iran được cho là đã sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo và UAV theo chiến thuật “bão hòa”, khiến hệ thống phòng thủ gặp nhiều khó khăn. Nhiều binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó có các trường hợp nặng, cùng với thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự.

Đáng chú ý, một máy bay cảnh báo sớm E-3 AWACS - được ví như “mắt thần trên không” - đã bị hư hại trong đợt tấn công. Đây là khí tài có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát không phận và điều phối tác chiến, nên việc bị đánh trúng được coi là tổn thất nghiêm trọng.

Máy bay cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry (AWACS) của Mỹ tại căn cứ ở Trung Đông, đóng vai trò "mắt thần" giám sát và điều phối tác chiến trên không.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc tấn công đơn lẻ, căn cứ này đã bị tập kích nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy Iran có khả năng duy trì nhịp độ tấn công cao và liên tục gây sức ép lên hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Phòng không bị thử thách, nguy cơ chiến tranh lan rộng

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc xung đột là hiệu quả của các hệ thống phòng không hiện đại đang bị đặt dấu hỏi. Các đòn tấn công dồn dập bằng tên lửa và UAV số lượng lớn đã khiến nhiều hệ thống đánh chặn rơi vào tình trạng quá tải.

Một số đánh giá cho thấy tỷ lệ tên lửa Iran xuyên qua được lưới phòng không ở mức đáng kể, phản ánh xu hướng mới của chiến tranh hiện đại: sử dụng số lượng lớn vũ khí giá rẻ để làm suy yếu các hệ thống phòng thủ đắt tiền.

Phía Israel cũng thừa nhận áp lực ngày càng lớn đối với năng lực đánh chặn khi phải đối phó với các đợt tấn công quy mô lớn. Điều này cho thấy ngay cả những hệ thống phòng thủ tiên tiến cũng có giới hạn khi đối mặt với chiến thuật “bão hòa”.

Trước tình hình đó, Mỹ đã tăng cường đáng kể lực lượng tới Trung Đông, bao gồm lính thủy đánh bộ, tàu chiến và các nhóm tác chiến tàu sân bay. Mục tiêu là củng cố năng lực phòng thủ và duy trì thế răn đe trước Iran.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực căn cứ bị ảnh hưởng sau đòn tập kích bằng tên lửa và UAV.

Tuy nhiên, Washington vẫn tỏ ra thận trọng với khả năng mở rộng chiến dịch trên bộ, do lo ngại xung đột có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó, Iran tiếp tục gia tăng áp lực bằng cả biện pháp quân sự và kinh tế, bao gồm việc đe dọa các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Giới phân tích nhận định, xung đột hiện đã bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn, khi các đòn tấn công không chỉ mang tính răn đe mà đã gây thiệt hại thực tế đáng kể. Nếu không được kiểm soát, nguy cơ chiến tranh lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông là hoàn toàn hiện hữu, với tác động sâu rộng tới an ninh và kinh tế toàn cầu.